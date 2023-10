U novom broju čitajte o fondovima privatnog kapitala u Hrvatskoj

Iako makroekonomsko okružje obilježeno visokom inflacijom, rastućim kamatnim stopama i slutnjama o recesiji nije baš najsretnije ozračje za investicije, u Hrvatskoj se i dalje nižu najave o osnivanju novih private equity-fondova (PE) i venture capital-fondova (VC), nagovještavajući daljnji razvoj tog tržišta i alternativnih opcija financiranja. U samo pet godina investicije privatnoga kapitala porasle su pet puta, na 439 milijuna eura u 2022. godini, dosegavši 0,65 posto BDP-a, a ako je suditi prema najavama, taj uzlazni trend trebao bi se nastaviti i u idućem razdoblju. Kako fondovi privatnog kapitala love tvrtke u Hrvatskoj u novom broju piše Antonija Knežević.

Još se nije prestalo dimiti na požarištu osječke tvrtke Drava International, kad smo čuli da opet gori, i to opet plastika – u Eko Floru pored Oroslavja. Prije ta dva slučaja sličan požar zahvatio je i reciklažno dvorište u Rijeci, i ondje je jedva bio lokaliziran. Nismo još zaboravili ni požar u zagrebačkom klubu Mint u kojem se odigrao pravi filmski scenarij. Za požar u Drava Internationalu zasad se tek sumnja da je podmetnut, za onaj se u Zagorju još i ne nagađa, za riječki nitko i ne pita, a onaj u Mintu, odmah se znalo, bio je itekako podmetnut. No nisu ni požari u ugostiteljskim objektima tako rijetki. Nedavno je do temelja izgorio restoran Mlinski kamen kod Petrinje, a svako malo gore kafići, terase restorana i slična mjesta za mlade i one koji se tako osjećaju, pa se svakom čovjeku koji je gledao seriju o pretilom američkom ‘biznismenu‘ talijanskih korijena koji se brine za svoje mentalno zdravlje upale lampice nad glavom. O požarima se raspisala Ksenija Puškarić.

Nema sumnje da svijet globalno traži novi ekonomski put, zbog čega se ubrzano gura zeleno ‘rješenje‘. Iako je globalno ljevica izgubila ne samo fokus nego i smisao, u Hrvatskoj je vrlo aktivna. Prije svega se to odnosi na Radničku frontu, koja postaje sidro lijevih ideja. Prva dama stranke (točnije, pokreta, kako se u njoj sami definiraju) Katarina Peović cilja na smjenu HDZ-a, zatim na pokretanje gospodarstva uz osiguranje dobro plaćenih radnih mjesta. Kako bi ljevica riješila globalni ekonomski kaos i koliko u njemu uopće ima mjesta za lijeve ideje, provjerila je Gordana Gelenčer u intervjuu u kojem je ‘pročekirala‘ i neke teorijske postavke lijeve priče.

Kad je prije gotovo godinu dana (u studenome) objavljeno da je Spin Valis preuzeo Valinge Croatia (u vlasništvu švedskog biznismena hrvatskog podrijetla Darka Pervana), vjerovali smo da je kompaniji došla voda do grla zbog katastrofalnih posljedica tuče u Požeštini u lipnju 2021. i da joj je potrebna svježa krv. No Pervan je kupio financijski puno stabilniju kompaniju nego što smo mislili (vjerojatno je osiguranje podmirilo barem velik dio štete, ako ne i cjelokupnu), zaokruživši svoja ulaganja u drvoprerađivačku industriju u Hrvatskoj. Detaljnu priču o Spin Valisu u novom broju piše Edis Felić.

U novom broju čitajte i o nenaplativim potraživanjima, o trećoj ženi koja je osvojila Nobela za ekonomiju, ali i o tvrtki Otos Ortopedska Tehnika. Također, donosimo vam unutarnji prilog Energetika.