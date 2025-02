U Zagrebu se otvara prvi Collagen Pop Up Cafe i donosi senzacionalnu inovaciju

Središte metropole dobiva jedinstveno mjesto na kojem ćete pronaći integrativan pristup njezi kože: pripremite se na oduševljenje novitetima koji govore sami za sebe

Zagreb će od 10. do 12. ožujka postati bogatiji za prvi Collagen Pop up Cafe. Ovdje osim što možete popiti ukusnu kavu i kušati snackove za poticanje kolagena u koži, možete dobiti integrativan pristup njezi kože. Bit će to mjesto otkrivanja senzacionalnih noviteta i must - visit lokacija u ova tri dana.

Kako bi predstavili najnoviju inovaciju, rezultat 25-godišnje ekspertize na području kolagena, Vichy Laboratories će u inspirativnom ambijentu Tulip Studija u središtu Zagreba postaviti inovativni Collagen Pop up Cafe koji će na tri dana postati istinska oaza brige o zdravom izgledu kože. U jednistvenom ambijentu možete upoznati novi must-have prvi korak vašeg dnevnog i noćnog protokola njege kože, te iskoristiti par minuta za sebe i svoju kožu uz svjetlosnu terapiju crvenih LED maski koje stimuliraju proizvodnju kolagena, smanjuju upalu, potiču zacjeljivanje i poboljšavaju cirkulaciju.

Čak i ako ste mislili da o kolagenu skoro sve znate, u prvom zagrebačkom Collagen Pop up Cafeu očekuje vas prava senzacija. Vichy Laboratories koji je već 25 godina predvodnik u istraživanju kolagena, došao je do rezultata koji dokazuju da postoji čak 16, a ne jedan tip kolagena u koži. Zahvaljujući ovom revolucionarnom otkriću proizveli su Collagen Specialist 16 bonding serum, prvi koji primjenjuje tehnologiju povezivanja kojom potiče i veže sve skupine kolagena. Svi koji posjete Collagen Pop up Cafe mogu među prvima upoznati ovaj inovativan proizvod koji će se uskoro naći u ljekarnama.

Ne propustite stoga od 10. do 12. ožujka svratiti u prvi zagrebački Collagen Pop up Cafe smješten u Tulip Studiju, Prilaz Gjure Deželića 8, po svoju dozu zdravlja i promišljene ljepote. Iskoristite prigodu među prvima otkriti inovaciju: Collagen Specialist 16 bonding serum, te uz šalicu kolagenske kave upoznati novog moćnog saveznika u svakodnevnoj brizi za zdravi izgled kože.