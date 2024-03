Predsjednik RH ne može biti kandidat na izborima

Ustavni sud u ponedjeljak je zaključio da predsjednik RH Zoran Milanović dok obavlja tu dužnost, ne smije sudjelovati u političkim aktivnostima nijedne političke stranke, objavio je u ponedjeljak predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović.

To isključuje bilo kakvu mogućnost da Predsjednik Republike u kontekstu raspisanih parlamentarnih izbora bude kandidat na listi za izbor zastupnika ili istican kao kandidat za dužnost predsjednika Vlade Republike Hrvatske i da u tom svojstvu sudjeluje u političkoj izbornoj kampanji, zaključio je Ustavni sud.

Dodaju da je Milanovićevo kandidiranje dok obnaša dužnost predsjednika, na listi bilo koje političke stranke ili nezavisne liste za izbor zastupnika u Hrvatski sabor te isticanje njega kao kandidata za predsjednika vlade ili neku drugu dužnost, nespojivo s njegovim ustavnim položajem i ovlastima te načelom diobe vlasti.

Ako se, polazeći od njegovih izjava, Predsjednik Republike za vrijeme obnašanja te dužnosti kandidira za izbor zastupnika u Hrvatski sabor, ili istupa u javnosti kao budući kandidat za predsjednika Vlade, mora odmah podnijeti ostavku predsjedniku Ustavnog suda, u kojem slučaju dužnost privremenog predsjednika Republike po sili Ustava preuzima predsjednik Hrvatskog sabora, zaključio je Ustavni sud.

Zoran Milanović ponovio je u nedjelju u Lipovljanima da neće dati ostavku na mjesto predsjednika RH i da će biti premijerski kandidat SDP-a na izborima, a u očekivanju odluke Ustavnog suda vezano za kandidaturu referirao se da je to ‘nekoliko rečenica u Ustavu‘, a on to ‘vidi potpuno drugačije‘. Milanović je ponovio i da će ostati kandidat za premijera bez obzira na to hoće li ostati na listi SDP-a.

Što ako se Milanović ogluši

Ustavni sud je jamac stabilnosti. Očekujem od odgovornih osoba da će poštivati odluke Ustavnog suda. Ako se neće poštivati, ne želim to prejudicirati. Ako utvrdimo da će postupati protivno ustavu, koristit ćemo se svim opcijama - do poništavanja svih izbornih radnji. Siguran sam da do toga neće doći. Ova odluka ne sprečava predsjednika da i dalje, kao osoba koja ima ustavne ovlasti, nastupa kao predsjednik republike. Ali ono što je od petka radio više ne smije, rekao je Šeparović.