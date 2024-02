Vodeći komunikator Googleova AI Laba Deepmind, SpaceX-a i Facebooka uskoro na Danima komunikacija

Dex Hunter-Torricke sa sudionicima Dana komunikacija istražit će mogućnosti, ali i važne izazove komunikatora u eri umjetne inteligencije

Na Dane komunikacija, festival tržišnih komunikacija koji će se u rovinjskom hotelu Lone održati od 11. do 14. travnja, stiže komunikator s vjerojatno najimpresivnijim životopisom iz branše globalno – bivši voditelj komunikacija za SpaceX, prvi Facebookov voditelj izvršnih komunikacija, genijalni um koji stoji iza poznatih govora Marka Zuckerberga, a danas direktor globalnih komunikacija Googleova DeepMind AI research laba – Dex Hunter-Torricke.

Uz laskavu titulu jednoga od najprodavanijih ghostwritera New York Timesa, bogatu karijeru Hunter-Torrickea obilježilo je više od desetljeća rada u srcu tehnološke industrije, tijekom kojega je upravljao komunikacijama titana industrije poput Elona Muska i Erica Schmidta, kao i lidera Silicijske doline i Ujedinjenih naroda. Danas predvodi komunikacije i marketing Googleova DeepMinda – jednog od vodećih svjetskih laboratorija umjetne inteligencije koji gradi sljedeću generaciju AI sustava na siguran i odgovoran način. Upravo je DeepMind razvio Gemini, Googleov veliki multimodalni jezični model koji je MIT Technology Review opisao kao vrhunac AI hypea.

Velika je vjerojatnost da će umjetna inteligencija odigrati transformativnu ulogu u današnjem društvu – uz nove tehnologije koje će promijeniti način na koji milijarde ljudi žive i rade, a Hunter-Torricke u DeepMindu igra ključnu ulogu u pisanju sljedećeg poglavlja o znanosti, tehnologiji, gospodarstvu i društvu diljem svijeta. U predavanju naziva Beyond Disruption: The Future of Communications and How to Tell a Human Story in an AI Age, koje će održati na Danima komunikacija, upravo će zato ilustrirati ključne lekcije o prelasku u središte promjene koje otvaraju pristup mogućnostima, razumijevanju povezanosti kao univerzalne sile i prihvaćanju pojave globalne generacije.

– Stavimo malo umjetnu inteligenciju na stranu. Našeg najnovijeg festivalskog predavača bilo bi zanimljivo priupitati i o lekcijama koje je naučio dok je igrao šah sa Zuckerbergom ili o Muskovoj struji svijesti. Toliko zanimljivih i neispričanih tema na Danima komunikacija – poručio je Nikola Žinić, član organizacijskoga odbora Dana komunikacija.

Podsjetimo, već je najavljen niz predavača izuzetnog festivalskog postava – sudionicima će se u Rovinju, uz Hunter-Torrickea, pridružiti i svjetski poznati bihevioralni ekonomist, psiholog i znanstvenik koji se bavi ljudskim ponašanjem Dan Ariely; kreativni buntovnik iz Azije s više od tisuću priznanja za svoj rad Eugene Cheong; osnivač nekih među prvima viralnim Facebook stranicama i jedan od prvih koji su shvatili koliko društvene mreže mogu biti istinski utjecajne – Alex Partridge; stručnjakinja svjetskoga glasa koja povezuje digitalne inovacije s neuroznanošću Shivvy Jervis; prva odvjetnica specijalizirana za regulacije i autorska prava videoigara koja će nas povesti na putovanje kroz kontroverzni metaverse Micaela Mantegna – te niz drugih velikih svjetskih imena industrije koja će ponuditi neprocjenjiva iskustva, zavidna znanja i vrhunske uvide.

Svi kreativci, marketingaši, digitalci, mediji i drugi komunikatori koji se i ove godine žele naći u društvu domaćih i svjetskih tržišnih lidera informacije o sudjelovanju mogu pronaći na www.danikomunikacija.com.