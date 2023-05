Young Car Mechanic: I ove godine saznali smo tko je najbolji mladi mehaničar u Hrvatskoj

Po drugi put u Hrvatskoj je održan Young Car Mechanic, natjecanje za mlade mehaničare, u organizaciji tvrtke Inter Cars Hrvatska. Za trofej najboljeg mladog mehaničara natjecalo se 11 učenika srednjih škola iz cijele zemlje, a kao i prošle godine, uzbuđenja nije nedostajalo, pa je ime pobjednika bilo nepoznato do samoga kraja.

Veći interes naspram prošle godine

Uz veći interes škola i učenika naspram 2022. godine, očekivanja od ovogodišnjeg Young Car Mechanica bila su iznimno visoka, od mentora pa sve do partnera natjecanja. Tome se vjerojatno može pridodati i sjajan uspjeh Jana Makaruna na velikom lanjskom međunarodnom finalu u Mađarskoj gdje je osvojio 2. mjesto u našoj debitantskoj YCM sezoni.

Kao i prošle godine, natjecanje je održano u prostorijama lokalnog partnera i domaćina Auto Hrvatska Automobili u Zagrebu. Međutim, ovaj put je to bilo na dvije lokacije s obzirom na program i obujam natjecanja. Tako su na lokaciji u Heinzelovoj održane ceremonija otvaranja, edukacije za mentore te gala večera s ceremonijom zatvaranja i proglašenjem rezultata. Na drugoj strani, na lokaciji Radnička cesta odvijao se glavni dio natjecanja oba dana eventa. Naravno, sve to ne bi bilo moguće i bez ostalih partnera natjecanja koji su osigurali radne zadatke i nagrade a koje sve od reda čine renomirani svjetski brendovi: ZF, Bosch, Schaeffler, Meyle, Shell, Febi, Continental, Elring, Mann Filter, Varta, Denso i Valeo.

Oni su osigurali ukupno 11 radnih zadataka s cjelokupnom podrškom, od alata i opreme do stručnog ispitnog osoblja. Pritom, svaki natjecatelj imao je priliku raditi s opremom, alatom i dijelovima određenog partnera na njegovom zadatku. Svakako bismo dodali da je ovogodišnji program dodatno obogaćen korisnim i zanimljivim edukacijama dobavljača Febi, Shell, Valeo, kao i domaćina Auto Hrvatske namijenjenima za mentore, a za koje vjerujemo da će koristiti u njihovoj svakodnevnoj nastavi i prenošenju znanja na njihove učenike.

Nakon finala, veliko finale u Mađarskoj

Nakon 11 obavljenih radnih zadataka tijekom 2 dana, uzimajući u obzir ukupni broj ostvarenih bodova te vrijeme izvršetka zadatka, pobjednik Young Car Mechanica za 2023. je Leon Dumić, učenik Elektrostrojarske obrtničke škole Zagreb. On je ostvario 490 bodova s vremenom od 5:30:50h te je, uz osvojene vrijedne i bogate nagrade, osigurao nastup na velikom međunarodnom finalu u Mađarskoj koje će se održati krajem lipnja.

- Krenuo sam u to jer mi je to bila životna želja i evo ostvarilo se nešto što je meni bilo nezamislivo. Snovi su mi bili puno niži, ali evo, prag se dignuo sam od sebe. I dalje je nevjerojatno, dojmovi se trebaju sleći - izjavio je oduševljeni pobjednik ovogodišnjeg natjecanja Leon Dumić.

Njegov školski kolega, Matej Pek, osvojio je drugo mjesto (469 bodova; vrijeme 6:05:20h) dok je treće mjesto pripalo Kristijanu Paviću (463 boda, vrijeme 5:12:49h) iz Srednje škole Konjščina. Koliko je uzbudljivo i dinamično bilo tijekom natjecanja pokazuje podatak da je na kraju prvog dana, vodeći Josip Salaj, naposljetku zauzeo 5. mjesto.

- Natjecateljska atmosfera je bila totalno opuštena i nisam osjećao apsolutno nikakav pritisak. Jako dobar način za učenje i napredovanje, a kao drugo, jako dobar način za zabavu i zauvijek će mi ostati u pamćenju - oduševljeno je zaključio drugoplasirani Matej Pek.

U finalu je sudjelovalo ukupno jedanaest učenika iz 6 srednjih škola iz Zagreba, Konjščine, Splita, Požege, Nove Gradiške i Karlovca. Također, uz njih su bili i njihovi mentori iz škole koji imaju itekako važnu i veliku ulogu u pripremi i motivaciji samih natjecatelja, ne samo za Young Car Mechanic, nego i svakodnevno obrazovanje te usavršavanje.

Zalog za budućnost

Prema riječima ostalih sudionika događaja, kao što su mentori i partneri natjecanja, ove godine letvica organizacije podignuta je na višu razinu u svim aspektima te se s velikim zadovoljstvom očekuje novi Young Car Mechanic na državnoj razini. Prije svega, od 23. do 25. lipnja u Győru se održava nadolazeće veliko finale te se svi, uz pruženu podršku Leonu, nadaju još jednom sjajnom rezultatu za Hrvatsku.

- S velikim oduševljenjem mogu reći da smo osvojili prvo, drugo i četvrto mjesto. Sama priprema je ponajviše bila psihička, to su sve dečki koji sve to znaju napraviti, samo vi to morate njima staviti u glavu da oni to znaju i da oni to mogu napraviti. Mislim da svih ovih 11 momaka koji su bili ovdje su top kvaliteta - izjavio je Vanja Marendić, profesor Elektrostrojarske obrtničke škole Zagreb.

Naposljetku, veliko je zadovoljstvo za Inter Cars Hrvatsku kako su partneri te mentori i škole i ove godine prepoznali ovaj projekt s još većim entuzijazmom i interesom. Rijetko koja brašna u Hrvatskoj se može pohvaliti da njezini budući profesionalci i stručnjaci već pri kraju srednjoškolskog obrazovanja imaju priliku pokazati svoja znanja i vještine te to dokazati na velikoj međunarodnom natjecanju pred predstavnicima renomiranih svjetskih proizvođača. U prilog tome ne treba posebno naglašavati nedostatak kvalitetnog radnog kadra iz strukovnih zanimanja te čvrsto vjerujemo da će u budućnosti i ostali subjekti iz autoindustrije u Hrvatskoj prepoznati ovaj hvalevrijedan međunarodni projekt.