Zašto najbolji poslodavci ulažu u razvoj HR sustava?

Transformacija HR odjela iz kadrovskog u strateški danas čini glavnu razliku između izvrsnih i prosječnih poslodavaca

Tržište rada nepovratno se mijenja, a s njime se mijenja i uloga HR odjela. Nastaju radna mjesta koja donedavno nisu postojala, razni se procesi digitaliziraju, sve je kraće vrijeme zadržavanja zaposlenika i sve je veći izazov privlačenje novih potencijala i talenata.

Od kadrovskog do strateškog odjela

Transformacija HR odjela iz kadrovskog u strateški danas čini glavnu razliku između izvrsnih i prosječnih poslodavaca. Osim besprijekornog poznavanja tržišta rada i njegovih zakonitosti, HR stručnjaci u uspješnim tvrtkama moraju biti upoznati sa zakonitostima industrije i poslovnim planovima. Neki su projekti zapošljavanja toliko specifični da na tržištu jednostavno nema dovoljno kompetentnih stručnjaka. Takvi projekti ponekad traže kreiranje potpuno novih obrazovnih smjerova i provođenje edukacijskih programa koji će pripremiti buduću radnu snagu na nove potrebe industrije. Od HR konzultanata očekuje se da u takvom okruženju budu strateški partneri, ključna podrška i savjetnici koji će znati kako spojiti potrebe biznisa i zaposlenika te stvoriti nove prilike.

Naravno, ponekad interni HR timovi ne mogu odgovoriti na sve pa se angažiraju i vanjski stručnjaci. Zato SELECTIO Grupa, koja djeluje kao jedno mjesto za sve HR usluge, već 20 godina pomaže gotovo svim uspješnim tvrtkama u Hrvatskoj u zapošljavanju, razvoju i zadržavanju velikog broja, specifičnog i najčešće visokokvalificiranog profila zaposlenika, menadžera i rukovoditelja te djeluje kao partner prilikom restrukturiranja, akvizicija i širenja na nova tržišta. Razvijajući dugogodišnju suradnju, SELECTIO Grupa pruža povezane usluge koje daju dobar pregled onoga što tvrtka može ponuditi tržištu rada i onoga što može dobiti s tog istog tržišta imajući na umu dinamiku tržišnih promjena, specifičnosti industrije i željenih profila zaposlenika.

Do 56% veći radni učinak

Procesi kojima se svakodnevno bave interni HR timovi ne postaju sve složeniji samo zbog tržišnih promjena. Dinamiku mijenjaju i nove generacije zaposlenika koje su mnogo informiranije i koje imaju veća očekivanja po pitanju ulaganja tvrtke u dobrobit (engl. well-being) te društveno odgovorno poslovanje. Tu nastupaju interni HR stručnjaci, koji djeluju kao spona između zaposlenika, menadžmenta i uprave.

Zadovoljni zaposlenici itekako utječu na poslovne rezultate, što potvrđuju i brojna istraživanja. Prema Forbesovom istraživanju, kvalitetan HR sustav jača korporativnu kulturu, što može dovesti do 400% većih prihoda, a organizacije s visokokvalitetnim HR sustavom mogu imati i do 50% manji rizik od odlaska zaposlenika i 56% veći radni učinak. Zato stručnjaci iz SELECTIO Grupe svoje klijente potiču da prepoznaju interni HR kao ključnog partnera u donošenju strateških odluka.

– Redovita evaluacija HR sustava te ispitivanje klime i angažiranosti uvjeti su za unaprjeđenje HR procesa i korporativne kulture. Baš zato evaluiramo kvalitetu HR sustava prema poznatoj metodologiji Employer Partner, na temelju koje smo u posljednjih 19 godina procijenili više od 20.000 HR sustava tvrtki iz gotovo svih industrija – ističe Lara Šubić Šuša, voditeljica projekta ‘Poslodavac partner‘ iz SELECTIO Grupe.

U sklopu projekta ‘Poslodavac partner‘ HR konzultanti iz SELECTIO Grupe procjenjuju koliko je razvijen HR sustav, kreiraju detaljan izvještaj s rezultatima i na temelju godina iskustva i broja provedenih evaluacija kreiraju benchmark-podatke koji služe kao korisna metoda usporedbe s drugim tvrtkama iz iste industrije. Tvrtke s izvrsnim HR sustavom nositeljice su prestižnog i jedinoga takvog certifikata za HR izvrsnost – ‘Poslodavac partner‘. Osim u Hrvatskoj, SELECTIO Grupa dodjeljuje taj certifikat i tvrtkama u Sloveniji, Srbiji, Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori te Mađarskoj, a u svima je HR uključen u strateške projekte na organizacijskoj razini.

Dobrobit zaposlenika među top prioritetima

U Hrvatskoj je trenutačno šezdesetak tvrtki s certifikatom ‘Poslodavac partner‘, a više od 80% ih certifikat ima više od pet uzastopnih godina. Njih 75% koje certifikat imaju više od pet godina svoje je prihode povećalo za 30%. Izvrsnost HR sustava potrebno je iznova dokazivati svake godine, što znači da tvrtke koje nose certifikat ‘Poslodavac partner‘ svake godine nastoje ispuniti sve viša očekivanja svojih zaposlenika. To se odnosi i na ulaganje u dobrobit zaposlenika. Naime, jedno od ključnih područja u razvoju ljudskih potencijala kod izvrsnih poslodavaca je well-being zaposlenika. Zaposlenicima je sve važniji balans poslovnog i privatnog života, zbog čega je jedan od uvjeta za dobivanje certifikata ‘Poslodavac partner‘ redovito provođenje inicijativa i HR praksi koje potiču balans i čuvaju opću dobrobit zaposlenika.

Neke tvrtke s certifikatom ‘Poslodavac partner‘ to osiguravaju hibridnim modelom rada. Prošle su godine te tvrtke istaknule da se mogućnost rada od kuće pokazala kao nematerijalna pogodnost s najvećim efektom na motiviranje zaposlenika. Brojne tvrtke su u well-being pogodnosti uključile i sufinanciranje psihološke podrške, koju ponekad nude kroz vanjske programe kao što je ‘Future Resilience‘ – najtraženiji well-being program SELECTIO Grupe koji, među ostalim, nudi anonimno savjetovanje s psihoterapeutima. Mentalnom zdravlju zaposlenika poslodavci posvećuju sve više pozornosti, posebice nakon koronakrize kad je mentalno zdravlje prestalo biti tabu-tema u poslovnom okružju. Kvalitetni poslodavci pomažu u razbijanju predrasuda koje se povezuju s depresijom i nezadovoljstvom te aktivno rade na prevenciji burnouta.

‘Above and Beyond‘ – najviši HR standardi

Konzultanti iz SELECTIO Grupe su na izvoru najnovijih HR praksi koje uvode najbolji nositelji certifikata ‘Poslodavac partner‘. Naime, godinama 10% najboljih nositelja certifikata koji su ujedno i neki od najvećih poslodavaca u Hrvatskoj pozitivno utječe na brojna radna mjesta, ali i na druge organizacije koje prema uzoru na njih počinju uvoditi sve naprednije HR prakse. Kako bi SELECTIO Grupa dala priznanje takvim tvrtkama odlučila im je uručiti certifikate ‘Above and Beyond‘, koji prepoznaju inovativne, odvažne i vrhunske HR prakse. U tim se tvrtkama razvijaju jedinstveni i uspješni načini za postizanje angažiranosti i zadržavanje zaposlenika, što pridonosi izgradnji stabilnije i profitabilnije budućnosti za organizaciju. Tako u odnosu na tvrtke s certifikatom ‘Poslodavac partner‘ koje su dokazale da provode izvrsne HR prakse, nositeljice certifikata ‘Above and Beyond‘ promiču inovativan pristup HR-u te imaju 22% manju fluktuaciju zaposlenika. Ovaj je podatak posebno važan ako se u obzir uzme da je u Europi prema State of the Global Workforceu čak 16% zaposlenika otvoreno nezadovoljno i neangažirano na radnom mjestu, a da zamjena jednog zaposlenika može stajati 20% njegove godišnje plaće.

Nositelji ‘Above and Beyond‘ certifikata čine najprestižniju skupinu poslodavaca u regiji i ističu se u jednoj ili više kategorija od sljedećih pet: Impact, Satisfaction, Inclusion, Innovation i Future. U kontekstu razvoja tržišta najvažnija je kategorija Impact, koja potvrđuje utjecaj HR-a neke organizacije na poslovnu uspješnost. U takvim organizacijama s modernim sustavom za upravljanje ljudskim potencijalima HR stručnjaci mjere i prate utjecaj HR inicijativa na rast poslovanja i stajališta zaposlenika. Zato su ‘Above and Beyond‘ tvrtke predvodnici HR trendova koje će druge tvrtke u Hrvatskoj usvojiti tek za nekoliko godina. Poslodavci koji u 2024. godini imaju taj prestižan certifikat i koji predstavljaju predvodnike pozitivnih promjena su: A1 Hrvatska, Atlantic Grupa, Coca-Cola HBC Hrvatska, Dukat, Hrvatski Telekom d.d., INA – Industrija nafte, d.d., JGL d.d., Kaufland Hrvatska k.d., Pliva Hrvatska, Span d.d. i TDR d.o.o.