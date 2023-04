Završen šesti ciklus UNICEF-ove CSR akademije ‘Djeca su naš najvažniji posao‘

I ove godine velik interes poduzeća za UNICEF-ov edukacijski program o utjecaju poslovanja na djecu

Uspješno je završen još jedan ciklus UNICEF-ove CSR akademije ‘Djeca su naš najvažniji posao‘, na kojoj je ove godine sudjelovalo 25 polaznika i polaznica iz sljedećih poduzeća i organizacija: Ina, HŽ infrastruktura, Valamar Riviera, Slatinska banka, Hrvatska poštanska banka, Dukat, OTP banka, AD Plastik, Hauska & Partner, Komunikacijski ured Colić, Laco i partneri, DHL FREIGHT, Ivančica, Selvita, Hrvatska udruga kreditnih unija, Udruga UZOR, Antropoti Concierge Service – Antropoti, Hrvatska udruga poslodavaca i Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj.

Kroz četiri radionice ovog edukacijskog programa, koji se bavi utjecajem poslovanja na djecu, polaznici i polaznice stekli su znanja o koracima za uključivanje dječjih prava u poslovne procese i upravljanje, o tome kako provesti dubinsku analizu poslovanja vezano uz utjecaj na dječja prava i kako uključiti dječja prava u izvještaje o održivosti, a sve s ciljem unaprjeđenja održivog poslovanja.

- Kad razmišljate o dječjim pravima u poslovanju, nekako se podrazumijeva da se sva prava poštuju i da tema uopće nije podložna dubljem promišljanju, čak i kada su u pitanju kompanije poput moje, koje imaju dugu tradiciju poštovanja svih ljudskih prava, uključujući i dječja. CSR akademija dala mi je širu sliku, potakla me na razmišljanje, a posljedično i na dodatni plan aktivnosti koje mogu implementirati kako bi se još više naglasila važnost poštovanja dječjih prava u svakom pojedinom segmentu - dojmovi su Ines Borčić, direktorice Direkcije ljudskih potencijala i korporativnih poslova OTP banke.

Novost ovogodišnjeg ciklusa bila su predavanja posvećena posebnim temama vezanim uz dječja prava i poslovanje, kao što su radno mjesto po mjeri djece i obitelji, uloga poslodavaca u poticanju većeg uključivanja očeva u skrb i odgoj djece, odgovoran marketing i oglašavanje prema djeci, utjecaj ICT tehnologija i digitalnog poslovanja na djecu, EU regulatorni okviri vezani uz korporativno izvještavanje o održivosti i drugo.

- Imala sam iznimnu čast sudjelovati na UNICEF-ovoj CSR akademiji ‘Djeca su naš najvažniji posao‘, gdje sam dobila priliku proširiti svoja znanja i vještine u području korporativne održivosti. Ovo iskustvo usmjerilo me na važnost zaštite dječjih prava i naučilo me kako ih integrirati u poslovne prakse organizacije. Vjerujem da je to ključno za izgradnju društva koje će biti sigurno i podržavajuće za djecu. CSR akademija predstavlja izvrstan početak za primjenu znanja u praksi i doprinos održivoj budućnosti - izjavila je Irena Delmonego, marketinška menadžerica tvrtke Ivančica.

CSR akademiju provodi UNICEF, u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca i Hrvatskim poslovnim savjetom za održivi razvoj, od 2017. godine. Sudjelovanje na radionicama ne naplaćuje se, a više informacija o edukaciji i prijavama možete potražiti na UNICEF-ovoj internetskoj stranici.