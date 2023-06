Završila je Web3 Tales konferencija, događaj koji je uzdrmao tehnološku scenu

Danas je završilo prvo izdanje Web3 Tales konferencije, koja je organizirana u Muzeju suvremene umjetnosti. Dvodnevna konferencija u organizaciji isključivo žena, članica udruge Alice in Blockchains, okupila je niz svjetskih stručnjakinja i stručnjaka koji su raspravljali o revoluciji interneta i ekonomije te potencijalu koji će novo doba interneta donijeti. Goruće teme predavanja i panela poput decentralizacije, metaversea, NFT-eva i Web3 plijenile su pažnju posjetitelja što je rezultiralo punim redovima na predavanjima i rasprodanom konferencijom.

- Želimo u regiji educirati zajednicu o Web3 svijetu, što to sve podrazumijeva, kako se snaći s novim terminima i, najviše, kako u svom poslu primijeniti blockchain tehnologiju i povezane trendove kako bi došlo do inovacija ovog tipa i na našem tržištu. Fokus s cijena kriptovaluta treba prebaciti na tehnologiju koja kriptovalute omogućava – naglasila je koordinatorica programa Web3 Tales.

Svoje znanje i ekspertizu s posjetiteljima su dijelili panelisti i speakeri iz cijelog svijeta, od kojih su 70% bile žene, što je bila i misija udruge koja je organizirala konferenciju.

Prvi panel otvorio je temu naslova ‘Embracing diversity and inclusivity in tech‘ na kojem se raspravljalo o trenutnom stanju raznolikosti i inkluzivnosti u tehnološkoj industriji, mogućim praksama za poticanje inkluzivnosti te izgradnji mostova prema pravednijoj budućnosti.

Amber Ghaddar, suosnivačica startupa AllianceBlocka, jednog od 200 najvećih kripto projekata i ujedno aktivna investitorica, naglasila je kako raznolikost nije dobra samo zbog etičkih razloga, već je dobra i za posao te kako timovi u kojima je zastupljena raznolikost postižu 35 % bolje rezultate.

Kripto industrija je već duže vrijeme tema brojnih špekulacija, teorija, a nerijetko i predmet straha šire javnosti. Ines Išljami, Ida Pandur, Nebojša Veron i Ana Maria Anić su na panelu ‘Career opportunities in Web3‘ naglasili važnost edukacije te došli do zaključka kako je Web3 otvoren za sve koji su voljni učiti.

Posebno inspirativan panel prvog dana konferencije održala je Soraya Thompson, Senior Account Managerica u Fireblocksu, vodećoj SAAS tvrtki za osiguranje digitalne imovine, koja je naglasila kako je Web3 koristan za stjecanje povjerenja klijenata i generiranje boljih prihoda.

S obzirom da je Web3 Tales konferencija na kojoj se pričalo o budućnosti interneta, na panelu ‘Future of Innovation‘ Ana Burica, Marijana Dumančić, Ivana Galić Baksa, Soraya Thompson i Krešimir Končić raspravljali su o tome kako najnovije tehnologije oblikuju sadašnjost, ali i budućnost na način da otvaraju nove prilike za razvoj i transformaciju.

Web3 je izraz koji predstavlja novu generaciju interneta, a temelji se na principima decentraliziranosti i otvorenosti te omogućuje korisnicima da samostalno upravljaju svojim podacima i posjeduju digitalnu imovinu. Istovremeno se primjenom tehnologija poput blockchaina i kriptovaluta stvara cijeli novi niz inovacija, primjerice automatizirane transakcije i digitalni dokazi vlasništva, koje će unaprijediti efikasnost i sigurnost poslovanja.

Također, jedna od gorućih tema je svakako bila ona vezana uz NFT. Tanja Bivić Plankar na panelu ‘NFTs 101‘ ističe da je NFT pojam puno više od poštapalice ili nekakvog trenda. To može biti nevjerojatan alat pomoću kojega se može unaprijediti poslovanje ili neki projekt. Na panelu ‘NFTs and Digital Ownership Renaissance‘, Anastasia Angelova, Gretchen Andrew, Tanja Bivić Plankar i Mak Muftić raspravljali su o najnovijim trendovima vezanim uz NFT-eve u kontekstu umjetničkih djela, medija, gaminga i drugih industrija.

Tijekom predavanja Justine Massicotte, glavna riječ vodila se o Metaverseu kao otvorenom ekosustavu. Prva asocijacija na Metaverse mnogima je AI ili VR, ali to je puno više od toga. Socijalni aspekt Metaversea je iznimno važan. Unutar Metaversea interakcija se uspostavlja s drugim sudionicima, fizičkim osobama, a ne samo s robotima. Blockchain tehnologija je temelj za razvoj otvorenog Metaversea i kao takvog ga se želi gledati u budućnosti.

Na sjeverozapadnom platou MSU-a i dalje je u tijeku NFT izložba pod nazivom Techno - healing - pronalaženje otpornosti i dobrobiti u digitalnom svijetu. Izložba će biti dostupna sve do 4. lipnja u izložbenom prostoru te je besplatna za građanstvo.

Predsjednica udruge, Magda Milas, naglasila je i kako je Web3 Tales konferencija mjesto susreta, razmjene ideja te prilika za stvaranje novih partnerstva i poslovnih prilika za pojedince i tvrtke koji će zajedno raditi na izgradnji bolje, otvorenije i transparentnije digitalne budućnosti.

Suosnivačica udruge Alice in Blockchains, Iva Kvakić je na Closing Ceremony dala završnu riječ, zahvalivši se tim putem na nevjerojatnoj podršci partnera Base 58 i sponzora NeuraLab, Blank, Qlindo, Near Balkans i Tekuno, Chainsafe, LAQO by Croatia osiguranje, Size, LostHex, Go2Digital, Infobip, Porsche i Bitx, a posebne riječi zahvale na uspješnoj realizaciji prvog izdanja Web3 Tales konferencije uputila je svom timu.