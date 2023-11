Agenciji za ugljikovodike 30 milijuna eura za istraživanje geotermalnih potencijala

U Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja u četvrtak je potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih gotovo 30 milijuna eura Agenciji za ugljikovodike (AZU) za projekt pripreme i istraživanje geotermalnog potencijala za šest projekata, odnosno područja koja se nalaze u panonskom dijelu Hrvatske.

Riječ je o sredstvima za istraživanje geotermalnog potencijala u Hrvatskoj iz Nacionalnog programa za oporavak i otpornost, koje je Ministarstvo izravno dodijelilo Agenciji u okviru poziva za projekt ‘Priprema i istraživanje geotermalnog potencijala‘, čiji je cilj istražiti mogućnosti korištenja geotermalne energije u toplinarstvu, čime će se doprinijeti modernizaciji sustava javnog grijanja. Ugovor su potpisali ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović, direktor Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen.

- S bušenjem prvo počinjemo iduće godine kod Velika Gorice i Osijeka, a još četiri područja gdje ćemo to istraživati su oko Zaprešića, Siska, Vukovara i Vinkovaca, koja smo odabrali na temelju naše baze podataka. Sve su to još istražne radnje i testiranja, u čemu postoje i rizici, ali vjerujemo da tu ima geotermalne vode koju možemo iskoristiti za grijanje, što nam potvrđuju i okolne bušotine na tim područjima - naglasio je direktor AZU Marijan Krpan pri potpisivanju ugovora.

Najavio je da će za izvođače radova raspisati natječaj, dodajući da bi bilo logično da to rade Crosco i Ina. Odgovarajući na upit novinara, naveo je da se zasad u Hrvatskoj geotermalna voda za grijanje koristi u nekoliko termi, za grijanje zagrebačkog sportskog centra Mladost i studentskog doma „Sava”, kao i za neke staklenike, poput onih tvrtke Rajska za proizvodnju rajčica.

Ministar Filipović istaknuo je važnost ovog ugovora za daljnju zelenu energetsku tranziciju u Hrvatskoj u smjeru većeg korištenje geotermalne energije, što je i u skladu s Zelenim planom EU-a.

- Važno je što će se to proizvoditi u Hrvatskoj, a time će se pridonijeti i modernizaciji sustava javnog grijanja, što će značiti i povećanje udjela obnovljivih izvora energije u toplinarstvu te smanjenje potreba za fosilnim gorivima i štetnih plinova u zraku. To je ujedno i nastavak svega što smo do sada radili u smjeru većeg korištenja čiste, zelene energije, i Ministarstvo će sve takve projekte podržati. O tome u Hrvatskoj dugo priča, a ova Vlada to i provodi - poručio je Filipović.

Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen kazao je da Fond podržava takva, i sva druga ulaganja u obnovljive izvore energije, pa i geotermalnu.

- Do kraja studenoga ili najkasnije do kraja ove godine Fond će objaviti uvjete novog javnog poziva za energetsku obnovu kuća, da bi prijave mogli početi primati početkom iduće godine. Poziv će biti namijenjen svima, i posebice onima čije su kuće stradale u potresima - najavio je Balen.