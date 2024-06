Bill Gates uložio dvije milijarde dolara u 160 energetskih startupa

Jedan od najvećih investitora na području energetike, Bill Gates, još od 2015. godine prikuplja vrtoglave svote novca putem svoje tvrtke Breakthrough Energy. Od tada je tvrtka, prije svega osmišljena kao mjesto za priljev investicija namijenjenih poboljšanju klimatskih promjena, prikupila oko dvije milijarde dolara za više od 160 startupova.

Neki od ovih startupova nastoje realizirati poprilično izravna rješenja, poput brtvila koja omogućuju sistemima grijanja da budu učinkovitija. Neke ideje startupova čine se pomalo nategnutima, kao na primjer zakopavanje biljnog otpada kako bi se uklonio ugljikov dioksid iz atmosfere. Gates se prilikom jednog intervjua osvrnuo na ove ideje mladih kompanija u koje je uložio novac.

Gates najviše potencijala vidi u tvrtkama koje pronalaze načine da već postojeće sisteme naprave učinkovitijima. Među primjerima naveo je TS provodnik, koji čini kabel za napajanje lakšim, a u isto vrijeme prenosi više struje nego uobičajene žice. Ovaj sistem omogućava komunalijama da dodaju snagu zagušenim žicama bez da grade nove dalekovode. Potražnja za tehnologijom TS provodnika ubrzano raste, a predstavnik tvrtke kazao je da još odlučuju gdje će u SAD-u uspostaviti novu tvorničku proizvodnju koja će biti deset puta većeg kapaciteta od one u južnoj Kaliforniji.

Još jedan startup koji je Gates naveo zove se Aeroseal, a identificira propuštanja u sistemima grijanja i hlađenja te potom ispušta maglu sa određenim spojevima koji začepljuju propuštanja. Gates je također predvidio uspjeh istraživačke tvrtke KoBold Metals koja koristi umjetnu inteligenciju kako bi identificirala naslage metala koji se koriste u proizvodnji baterija, dalekovoda i ostale opreme za prijenos energije. Startup je ove godine naveo da su otkrili nalazišta bakra u Zambiji nakon provedenih testova na samoj lokaciji koji su trajali od 2022.

Gates i vodik

Jedan od glavnih razloga zašto mnoge zelene tehnologije i dalje ne napreduju brzo je upravo to što koštaju više nego one tehnologije koje zagađuju. To nije slučaj za zeleni vodik koji bi mogao revolucionirati proizvodnju željeza i ostale industrije koje se uvelike oslanjaju na fosilna goriva. Zeleni vodik proizvodi se tako što se voda podijeli pomoću obnovljive električne energije, ali i dalje košta više nego vodik proizveden pomoću prirodnog plina. Tvrtka Electric Hydrogen jedna je od onih koja nastoji smanjiti troškove, a uspjeli su zaraditi 380 milijuna dolara uz pomoć BP-a, britanske multinacionalne naftne i plinske kompanije, United Airlines-a i drugih prošle godine, a ovog proljeća otvorili su i svoju tvornicu u Massachusettsu.

Područje za koje je Gates kazao da smanjuje svoju razliku u cijeni su toplinske baterije koje pretvaraju električnu energiju u toplinsku za industrijske procese. Gatesova tvrtka Breakthrough poduprla je tvrtku Rondo Energy koja proizvodi ovu vrstu baterija.

Proći će još puno vremena prije nego se neke tehnologije mogu komercijalizirati, ali Gates navodi da je njegov pristup neobično strpljiv. Od 2008. uložio je više od jedne milijarde dolara u TerraPower, tvrtku koju je osnovao kako bi razvio nuklearne reaktore koji su manji i jeftiniji od uobičajenih nuklearnih elektrana. Tvrtka je nedavno predstavila svoj prvi projekt koji bi trebao biti javan u 2030. godini. Breakhrough također je podržao i startupove koji rade na nuklearnoj fuziji koja bi u teoriji trebala osigurati energiju bez ugljika.

Jedno razočarenje za ovog svjetski poznatog američkog biznismena dogodilo se u svibnju, kada je Ambri doživio bankrot. Podsjećamo, tvrtka koja proizvodi baterije od tekućeg metala, koju je djelomično financirao i Bill Gates, bankrotirala je zbog `izazovnog okruženja prikupljanja donacija i nesuglasica sa građevinskim poduzetnicima nakon što su im planovi za proširenje tvornice odbačeni´, kako je prenio WSJ. Ambri je jedan od mnogih startupova koji nastoji razviti jeftinije i dugotrajnije alternative litij-ionskim baterijama koje su sastavni dio električnih vozila, a glasnogovornik tvrtke kazao je da tvrtka očekuje izlazak iz bankrota sljedeći mjesec te da će nastojati licencirati svoju tehnologiju nakon nedovoljnog ulaganja za svoje proizvodne planove. Gates je jedan od onih koji će pomoći tvrtki da izađe iz bankrota.