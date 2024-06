Europska komisija pokreće ‘Solarnu akademiju‘ za obuku 100 tisuća radnika

Europska komisija je na svojim stranicama objavila kako su pokrenuli prvu ‘Europsku solarnu akademiju‘, koja je prva u nizu akademija EU-a uspostavljena prema Aktu o industriji s nultom mrežom (Net-Zero Industry Act - NZIA) kako bi stekle potrebne vještine duž lanca vrijednosti tehnologija net-zero, tj. kako bi se osposobili radnici i kako bi se riješio manjak radne snage u tim industrijama.

Procjenjuje se da će samo u proizvodnom sektoru solarnih fotonaponskih (PV) do 2030. godine biti potrebno oko 66 000 kvalificiranih radnika kako bi EU ispunila svoje ambiciozne ciljeve u pogledu obnovljive energije, istovremeno osiguravajući industrijsku konkurentnost. Solarna akademija ima za cilj osposobiti 100.000 radnika u solarnom fotonaponskom lancu vrijednosti tijekom sljedeće tri godine kako bi se riješio trenutni nedostatak radne snage i vještina u sektoru.

Poticanje mobilnosti radne snage

Slijedeći uspješan model Europske baterijske akademije, pokrenute 2022. za lanac vrijednosti baterija, Solarna akademija će dizajnirati sadržaje za učenje, zajedno s industrijom i relevantnim stranama u solarnom PV lancu vrijednosti, piše EK.

Solarna akademija će također razviti vjerodajnice za učenje, koje će potvrditi vještine koje su ljudi stekli na njezinim tečajevima, čime će se također potaknuti mobilnost radne snage na jedinstvenom tržištu. Implementacija programa odvija se preko lokalnih partnera. To mogu biti pružatelji strukovnog i obrazovnog osposobljavanja, tvrtke, sveučilišta ili drugi pružatelji obrazovanja i osposobljavanja s kojima Akademija potpisuje ugovor za izvođenje svojih programa, objašnjavaju na stranicama Komisije.

- Solarna energija u središtu je naše energetske tranzicije u Europi, s potencijalom za otvaranje tisuća radnih mjesta diljem našeg kontinenta, u svim fazama industrijskog lanca opskrbe, od dizajna do proizvodnje, ugradnje i održavanja. Akademija za nultu neto stopu emisija koju je osnovala Komisija pomoći će našim europskim radnicima da iskoriste tu uzbudljivu priliku i pružiti dodatnu potporu za ostvarivanje naših ambicioznih ciljeva plana REPowerEU - izjavila je Kadri Simson, povjerenica za energetiku.

Komisija podupire pokretanje Europske solarne akademije s 9 milijuna eura iz Programa jedinstvenog tržišta. Projekt će provoditi Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) putem svoje Zajednice znanja i inovacija, EIT Innoenergy. Ova je akademija najnovija inicijativa Komisije koja podupire napore EU-a da postigne svoje ambiciozne ciljeve u okviru Europskog zelenog plana i plana REPowerEU, istovremeno osiguravajući da je industrija otporna i konkurentna na globalnoj sceni.

Revidirana Direktiva

Prema revidiranoj Direktivi o obnovljivoj energiji, EU ima cilj od 43,5 posto svog udjela obnovljive energije do 2030., s težnjom da dosegne 45 posto. Kao dio plana REPowerEU, Komisija je u svibnju 2022. usvojila EU strategiju solarne energije koja ima za cilj postići više od 320 GW solarnih fotonaponskih kapaciteta do 2025. i gotovo 600 GW do 2030.

Kako bi potaknula proizvodnju net-zero tehnologija u Europi kao podršku prijelazu na čistu energiju, EU je uvela Zakon o net-zero industriji (NZIA). Cilj je stvoriti bolje uvjete za uspostavljanje net-zero projekata u Europi i privlačenje ulaganja, s ciljem da se ukupni strateški proizvodni kapacitet Unije za tehnologije net-zero približi ili dosegne najmanje 40 posto potreba Unije za razvojem do 2030. Među druge mjere za osiguravanje brzih postupaka izdavanja dozvola i podupiranje inovacija, Zakon predviđa stvaranje Net-Zero akademija od kojih se svaka fokusira na određenu tehnologiju, kako bi se osiguralo da neto-nulti sektori budu podržani kvalificiranom radnom snagom.

Akademije će se temeljiti na analizama i iskustvu Large-Scale Skills Partnership za kopnenu obnovljivu energiju, što također uključuje solarni sektor. Partnerstvo ima za cilj podržati razmjenu najboljih praksi i podataka o nedostatku vještina i potrebama za vještinama u ovom sektoru, osigurati da ljudi koji ulaze u radnu snagu za obnovljivu energiju budu opremljeni odgovarajućim vještinama, pružiti smjernice javnim tijelima, promicati inovacije u sektoru i učiniti ga privlačniji radnicima. Ovo je partnerstvo dio EU Pakta za vještine, koji je vodeća akcija u okviru EU Skills Agende. Kroz Pakt je 3,5 milijuna ljudi prošlo obuku 2022. i 2023. godine.