Na putu prema nultoj stopi: JYSK dobio globalno priznanje za ciljeve održivosti

JYSK je primio odobrenje za svoje ciljeve smanjenja emisija stakleničkih plinova od međunarodne inicijative ‘Science Based Target‘, koja okuplja više od četiri tisuće kompanija koje su se obvezale smanjiti emisije stakleničkih plinova u skladu s ciljevima Pariškog sporazuma i najnovijim znanstvenim saznanjima o klimi. S odobrenim SBTi ciljevima usmjerenim na smanjenje emisija u proizvodnji proizvoda, JYSK ima jasan plan za smanjenje svojeg utjecaja na klimu.

- Ponosni smo što smo primili pečat na odobrenje inicijative Science Based Targets za naše klimatske ciljeve. Održivost je temeljni dio naše posvećenosti kupcima, zaposlenicima i planeti – to je velik zadatak, ali neophodan. Fokusirani smo na smanjenje našeg utjecaja na klimu i želimo pomoći našim dobavljačima da učine isto. Pri tome održivost treba biti pristupačna i povoljna opcija za naše kupce - kaže predsjednik i izvršni direktor JYSKa, Rami Jensen.

Čak 93 posto JYSKovih ukupnih emisija stakleničkih plinova dolazi od proizvoda, robe i usluga kupljenih od dobavljača. Kao dio odobrenih ciljeva SBTi-ja, JYSK će zahtijevati od dobavljača da sami izračunaju svoje emisije i da njihove ciljeve odobri SBTi prije kraja financijske godine 2028. Kako bi postigao ovaj ambiciozni cilj, JYSK će dodatno uložiti napor u još bliskiju suradnju sa svojim dobavljačima o temama kao što su prava radnika u opskrbnom lancu kroz međunarodnu organizaciju Amfori.

- Budući da gotovo sve naše emisije stakleničkih plinova dolaze iz proizvodnje proizvoda koji se nalaze na policama naših trgovina, nužno je utjecati na dobavljače kako bismo ostvarili cilj. Stoga činimo sve kako bismo ih podržali u izradi njihovih planova smanjenja emisija, kako bi u konačnici zajedno ispunili obvezu smanjenja klimatskog otiska - ističe Rami Jensen.

Smanjenje emisija unutar vlastitih operacija JYSKa

Iako JYSKove emisije stakleničkih plinova unutar vlastitih operacija pokrivaju manje od 2 posto ukupnih emisija tvrtke, JYSK će također raditi na smanjenju i tog dijela svog utjecaja. S financijskom godinom 2022. kao početnom godinom, JYSK ima za cilj ostvariti apsolutno smanjenje CO2e od 50,4 posto do kraja financijske godine 2032.

- U nadolazećim godinama tražit ćemo rješenja za smanjenje emisija koje uključuju napajanje, grijanje i hlađenje naših trgovina, distribucijskih centara i ureda te smanjenje emisija iz vozila u vlasništvu tvrtke. Znamo da je to mali postotak našeg ukupnog otiska, ali još uvijek je važan posao koji svakako treba obaviti - zaključuje Rami Jensen.

Na lokalnoj razini, JYSK je ove godine predstavio prvo izvješće o društveno odgovornom poslovanju u Hrvatskoj s naglaskom na aktivnosti koje su imale pozitivan utjecaj na okoliš i društvo te nastavlja provoditi niz inicijativa kao što su ‘JYSK za moj zeleni grad‘, JYSKovi javni urbani voćnjaci te donacije raznim obrazovnim i sportskim institucijama i udrugama.

Sjajna ponuda za generacije

Klimatski ciljevi koje je odobrio SBTi dio su JYSKove strategije održivosti, "Sjajna ponuda za generacije", koja se temelji na dugogodišnjem odgovornom radu. Strategija se sastoji od pet područja u kojima JYSK vidi najveće utjecaje, rizike i prilike.

Definiranih pet područja su:

Klimatska akcija

Odgovoran lanac vrijednosti

Proizvodi provjerene kvalitete

Atraktivno i inkluzivno radno mjesto

Transparentnost podataka

Temelj održivijeg poslovanja u JYSKu:

JYSK je član Forest Stewardship Council® u Danskoj (FSC® N001715) već gotovo dva desetljeća. Od 1. siječnja 2025. svi JYSKovi proizvodi i ambalaža od drva, kartona i papira bit će FSC-certificirani.

JYSK kontinuirano radi na smanjenju količine plastike u proizvodima i ambalaži. Samo jedan od primjera su ažurirane SMARTSTORE kutije izrađene u potpunosti od 100% reciklirane plastike. Osim toga, JYSK je uklonio plastičnu ambalažu s posteljina i plahti, zavjesa i gornje plastike na paletama.

JYSK je član organizacije Better Cotton, najveće svjetske inicijative za održiviju proizvodnju pamuka. Od 1. siječnja 2025. JYSK se obvezao osigurati da se sav novi pamuk za tekstilne proizvode kupuje kao održiviji pamuk. To uključuje Better Cotton, reciklirani pamuk i organski pamuk.

Gotovo svi tekstilni proizvodi, zajedno s većinom popluna i jastuka certificirani su prema STANDARDU 100 od strane OEKO-TEX-a. OEKO-TEX je jedan od vodećih svjetskih sustava označavanja zdravstvenih proizvoda za tekstil. Ovaj standard je jamstvo za JYSK i kupce da proizvodi ne sadrže štetne razine tvari koje bi mogle biti problematične za zdravlje i okoliš.

JYSK je također certificiran prema Global Recycled Standardu (GRS), koji radi na smanjenju otpada i povećanju upotrebe recikliranih materijala u proizvodima.

Kao dio JYSKove predanosti poštivanju osnovnih prava radnika u svom opskrbnom lancu, JYSK je 2006. godine postao član Amfori. To je globalna poslovna organizacija koja promiče održivu trgovinu pomažući tvrtkama da poboljšaju svoje društvene i ekološke utjecaje u svojim opskrbnim lancima. Danas JYSK surađuje s Amfori na društvenim i ekološkim planovima, posebno kroz Inicijativu za društvenu usklađenost poslovanja (BSCI) za dobavljače proizvoda u visokorizičnim zemljama i Inicijativu za praćenje poslovnog okoliša (BEPI) za sve dobavljače proizvoda. JYSK zahtijeva od svih svojih dobavljača ispunjavanje ovih obveza.

JYSK vjeruje da su raznolikost, jednakost i uključenost snaga poslovanja, tako da ima jednaku raspodjelu muškaraca i žena na rukovodećim pozicijama.