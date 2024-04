Najbrži povrat ulaganja u vlastite elektrane ipak se ostvari uz državne poticaje

U sklopu novoga kruga poticaja energetske obnove 13. ožujka Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) objavio je Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Poziv obuhvaća i poticaje za postavljanje nove fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju te ugradnju sustava obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske ili toplinske i rashladne energije poput dizalice topline, sustava sa sunčanim toplinskim kolektorima te kotla na drvnu sječku i pelete ili pirolitičkoga kotla na drva. Moguće je dobiti i poticaje za gradnju vlastite punionice električnih vozila. Fond je za provedbu svih mjera ukupno osigurao 120 milijuna eura, što je najviše do sada, a za kuće stradale u potresima poticaji su povoljniji.

Solari sami otplaćuju sebe

Na odluku o takvim ulaganjima uvelike utječe iznos koji se treba uložiti i vrijeme povrata ulaganja. Važno je stoga dobro izvagati je li projekt isplativ, a rješenje za tu dvojbu u slučaju solarnih panela u ENNA Opskrbi nalaze u ugradnji po sustavu ‘ključ u ruke‘. Pri tome u ENNA Opskrbi kažu da uime kupaca obavljaju svu komunikaciju i aktivnosti s Hrvatskom elektroprivredom (HEP) te da kupac solarnu elektranu plaća tek nakon puštanja elektrane u pogon. Sustavom ‘ključ u ruke‘, napominju, izbjegavaju se i naknadni skriveni troškovi budući da su sve stavke uključene u cijenu.

– Osim poticaja FZOEU-a, proteklih godina postojalo je i sufinanciranje ugradnje solarnih elektrana za tvrtke iz Modernizacijskog fonda i Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO). Iako trenutačno nema dostupnih informacija o natječajima i planovima za 2024. godinu, savjetujemo poslovnim subjektima da prate novosti povezane sa sufinanciranjem solara. Zbog odličnog zemljopisnog položaja i velikog broja sunčanih sati vrijeme povrata investicije na području Hrvatske vrlo je kratko. Uz današnje cijene električne energije te korištenje vrhunske opreme koja pruža najvišu efikasnost panela povrat investicije na području priobalja očekuje se za oko šest godina, a u kontinentalnom dijelu za otprilike osam. Uz aktualno sufinanciranje Fonda razdoblje povrata ulaganja smanjuje se na tri do četiri godine, ovisno o položaju nekretnine. Nakon što elektrana ‘sama sebe otplati‘, nastavit će proizvoditi besplatnu energiju za svoje vlasnike. Uzmemo li u obzir da je vijek trajanja solarnih panela i do trideset godina, jasno je koliko je takva investicija isplativa – naglasili su ENNA Opskrbi, koja je u protekle dvije godine ugovorila više od dvije tisuće solarnih elektrana.

Četvrtstoljetno jamstvo i dvosmjerna brojila

Od izrade i prihvaćanja ponude do puštanja u pogon solarne elektrane prođe u prosjeku tri do četiri mjeseca, ali dodali su da je za gotovo svaki korak potrebna određena dokumentacija, što se rješava uslugom ‘ključ u ruke‘. ENNA Opskrba upozorava da mnogi na tržištu nude tu uslugu te je potrebno obratiti pozornost je li doista sva administracija i papirologija uključena u ponudu.

– Naizgled jeftinije ponude često nemaju uključenu zamjenu dvosmjernog brojila, a navedena zamjena kupca može stajati više stotina eura i podrazumijevati dodatno prikupljanje dokumentacije, što navodnu uslugu ‘ključ u ruke‘ pretvara u čekanje po šalterima i rješavanje birokratskih zapreka. Pri odabiru solarne elektrane, osim na cijenu, pozornost treba obratiti na jamstva, osiguranja i kvalitetu opreme koja se stavlja na krov kuće. No, već pri prvim problemima jasno je da odluka o kupnji jeftinije elektrane nije uvijek i najisplativije rješenje. Jako ljetošnje nevrijeme pokazalo nam je što za kupca znači odabrati solarnu elektranu koja dolazi s osiguranjem. Naše solarne elektrane osigurane su od oštećenja u slučaju potresa, nevremena, tuče i sličnih neprilika. Dajemo i 25 godina jamstva na pojedine dijelove elektrane, kao i osiguranje u trajanju od 10 godina koje pokriva i oštećenja nastala od nevremena i potresa. S obzirom na to da je riječ o tehnologiji koja se neprestano unapređuje, treba posebno voditi računa kupujete li elektranu koja se za svoj rad koristi modernim mikroinverterima ili običnim inverterima za koje se može reći da već pomalo pripadaju zastarjeloj tehnologiji. Iako će takva ponuda na prvi pogled biti jeftinija i stoga kupcu privlačnija, ona može značiti manje kvalitetnu opremu koja će utjecati na manju proizvodnost solarne elektrane u idućih 30-ak godina. Također, otežat će kupcu dodatne mogućnosti poput jednostavne nadogradnje elektrane kad za to dođe potreba i vrijeme – upozorili su u ENNA Opskrbi.

Znatne uštede u kratkom roku

Rast zanimanja za učinkovita i održiva energetska rješenja za kućanstva i tvrtke primjećuje Ivan Landeka, voditelj grupe za razvoj rješenja u E.ON Energiji, što mu je dobar pokazatelj osviještenosti o koristima tih rješenja. Kada kupca posjeti E.ON-ov savjetnik, na licu mjesta obavlja pregled i analizu objekta kako bi se izradila optimalna ponuda, koja i u E.ON-ovu slučaju znači ‘ključ u ruke‘. Ta je usluga za kupce povoljna i jednostavna stoga što ih E.ON vodi i savjetuje tijekom cijelog postupka te nakon što je elektrana postavljena.

Landeka kupcima savjetuje da pažljivo biraju partnera za ugradnju energetskih rješenja, angažiraju onog koji nudi rješenje ‘ključ u ruke‘ te ima višegodišnje iskustvo i kredibilitet u tom području. Prema Landekinu mišljenju, napredna i održiva energetska rješenja nisu samo još jedan pomodan trend, već su rješenja koja donose znatne uštede u kratkom roku.

Računi od nula eura

Često kupci nazovu, rekao je, da podijele da im je već prvi mjesečni račun za struju nakon ugradnje solarne elektrane blizu nule. Povrat ulaganja ovisi o više činitelja, ali s obzirom na to da su cijene energenata na tržištima višestruko porasle, Landeka za kućanstva procjenjuje povrat ulaganja od nekoliko do najdulje desetgodina.

Važna struka

– Kad je riječ o tvrtkama, investicija se može isplatiti nakon tri godine. Već sama energetska neovisnost isplativa je i razlog za ulaganje, uštede su samo dodatak. Razgovarali smo o toj temi i s financijskim stručnjacima, koji su potvrdili da je to jedan od pametnijih načina ulaganja novca. Građanima i tvrtkama na raspolaganju su razni poticaji koji olakšavaju odluku o investiranju i skraćuju povrat ulaganja. Najizdašniji su državni poticaji koje objavljuje FZOEU, a slijede razni javni pozivi mjesnih jedinica samouprave, pri čemu treba pratiti koji se od njih odnose na građanstvo, a koji na pravne osobe. Javni pozivi za sudjelovanje u sufinanciranju znaju se razlikovati po najvišem udjelu koji se sufinancira, vrsti unaprjeđenja energetske učinkovitosti koja je podložna sufinanciranju i još nekim odrednicama koje odredi Fond ili jedinica mjesne samouprave. Važno je na vrijeme ispuniti sve zahtjeve javnog poziva, jer se sredstva često dodjeljuju prema principu ‘najbrži prst‘. Našim smo kupcima na raspolaganju za savjet o svim koracima za prikupljanje i predaju dokumentacije za natječaje. Osim toga, svu dokumentaciju koja je u našoj domeni unaprijed dostavljamo kupcima koji se odluče prijaviti za poticaje – opisuje Landeka.

Dokumentacija je, dodaje, kao u svakom poslu, najmanje uzbudljiv dio energetske tranzicije za sve uključene strane. Za neka rješenja kaže da je uistinu potrebno biti strpljiv jer se administracija i popratna dokumentacija mogu otegnuti do nekoliko mjeseci.

, viši voditelj prodaje (engl. senior sales manager) u Energo-S-u, prije ulaska u investiciju preporučuje istraživanje tržišta, savjetovanje sa stručnjacima i nakon toga prikupljanje ponuda od više provjerenih dobavljača opreme i izvođača radova. Prijave na javni poziv Fonda, iznosi, koncipirane su tako da građani prema uputama na stranicama Fonda sami prikupe potrebnu dokumentaciju i prijave se, ali to mogu (kao što smo već naveli) učiniti i tvrtke koje uz određenu naknadu vode sav postupak prijave. Pritom Fond čak i taj dio prihvaća kao opravdani trošak. Povrat ulaganja pak, prema Borovcu, ovisi o vrsti obnovljivih izvora energije koja se želi ugraditi, troškovima postavljanja, vijeku ugrađenih uređaja te troškovima održavanja, no svakako smatra da se ulaganje najbrže vraća korištenjem raznih državnih subvencija.