Petr Hermann (Schneider Electric): Tehnologija koja bi mogla spriječiti energetsku i klimatsku krizu već postoji

Klimatske promjene imaju velik utjecaj na svjetsku industriju i energetski sektor te je danas ključni cilj svake kompanije biti održiviji i doprinijeti globalnoj energetskoj tranziciji. Jedan od ključnih igrača u toj tranziciji je Schneider Electric, a kakav utjecaj ova kompanija ima u ublažavanju negativnih učinaka klimatskih promjena te kako su postali najodrživija kompanija na svijetu ispričao nam je Petr Hermann, Cluster President CEO za South East Europe regiju u Schneider Electricu.

Kako Schneider Electric percipira trenutni utjecaj klimatskih promjena na svjetsku industriju i energetski sektor?

Klimatske promjene preoblikuju globalnu industriju i energetski sektor. Ekstremni vremenski događaji postaju sve češći i ozbiljniji, uzrokuju druge poremećaje i općenito negativno utječu na ljudske živote, prirodu i planet. Takva situacija je neodrživa i zahtijeva brze i snažne akcije za poboljšanje. Sve veći broj industrijskih i energetskih lidera preuzima vodeću ulogu u provedbi ispravnih mjera za pomoć u usporavanju klimatskih promjena. Dodatno, društvo sve više potiče održivost, što je podržano razvojem propisa, tjerajući tvrtke na usvajanje čišćih i učinkovitijih tehnologija. Pomak prema obnovljivim izvorima energije i potreba za većom energetskom učinkovitošću i elektrifikacijom su u prvom planu ove transformacije, što će zahtijevati inovacije i strateške promjene u cijelom sektoru.

Koje tehnologije i inovacije Schneider Electric razvija ili implementira kako bi ublažio negativne učinke klimatskih promjena?

Prvo, moram naglasiti da već imamo tehnologiju koja može spriječiti energetsku i klimatsku krizu. Ono što nam treba je njena primjena u velikom opsegu, s održivošću kao poslovnim imperativom. Schneider Electric pruža širok raspon rješenja fokusiranih na obje strane energetske jednadžbe. Pomažemo korisnicima na strani opskrbe energijom, pružamo im inovativna digitalna rješenja koja olakšavaju optimiziranu i pouzdanu integraciju čistih izvora energije u njihove izvore energije. To uključuje rješenja za pametne mreže, napredne kontrole mikromreža te sustave za pohranu energije. Dostupna tehnologija omogućuje učinkovitu integraciju obnovljivih izvora energije, poput solarne i vjetroelektrane, u mrežu, čime optimizira njihovu upotrebu i osigurava veću stabilnost mreže.

Sa strane potražnje, radimo na učinkovitijoj upotrebi energije, a naša rješenja za upravljanje energijom i automatizaciju dizajnirana su za optimizaciju potrošnje energije i poboljšanje operativne učinkovitosti. Inovativni sustavi za upravljanje zgradama, pametna rješenja za domove, energetski učinkovite industrijske tehnologije automatizacije i napredni softver za upravljanje energijom samo su neke od usluga koje nudimo kupcima. Korištenjem ovih tehnologija, tvrtke i pojedinci mogu pratiti, kontrolirati i optimizirati svoju potrošnju energije u stvarnom vremenu i na taj način postići značajne uštede energije i smanjiti utjecaj na okoliš. Nadalje, omogućavamo veću elektrifikaciju procesa naših kupaca, infrastrukturu za punjenje električnih vozila, kao i širok spektar usluga, podržavajući naše kupce na njihovom putu prema dekarbonizaciji i održivosti.

Na koje načine Schneider Electric pomaže zemljama u prelasku na održivije i čišće izvore energije?

Schneider igra ključnu ulogu u pomaganju zemljama u prelasku na održive i čišće izvore energije uz pomoć naše stručnosti, tehnologije i partnerstva za podršku i ubrzanje napora u energetskoj tranziciji. U našoj regiji surađujemo sa svim lokalnim energetskim tvrtkama, velikim korisnicima mreže i drugim dionicima kako bismo razvili prilagođena rješenja koja rješavaju specifične energetske izazove.

Naš prvi fokus je podržati mreže da mogu integrirati više obnovljivih izvora, jer sve više vlada potiče prijelaz na dekarboniziranu budućnost. Primjer je Europa, gdje je jedan od važnih ciljeva Europske unije postati prva klimatski neutralna regija na svijetu do 2050. godine. Da bi se to postiglo, zahtijevat će se integracija više obnovljivih izvora električne energije kao i drugih vrsta distribuiranih izvora energije, poput električnih vozila i pohrane baterija. Kako javne elektroenergetske mreže i privatne mreže integriraju ove tehnologije, također moraju prilagoditi nove potrošačke profile, jer potrošači prelaze iz pasivne potrošnje električne energije u istovremenu potrošnju i proizvodnju vlastite, takozvani "prosumers". Za sve navedeno, uključujemo se kroz digitalizaciju, aktivnija i automatizirana rješenja za mreže kako bismo podržali mreže da budu fleksibilnije i upravljale tim prijelazima.

Još jedna stvar kojom se bavimo je činjenica da su operateri mreža i veliki korisnici mreža pod pritiskom, često potaknuti propisima, postizanja ambicioznih energetskih ciljeva smanjenjem gubitaka na električnoj mreži i povećanjem učinkovitosti. U tom slučaju podržavamo operatere distribucijskih mreža da poboljšaju svoje mreže zahvaljujući našim digitalnim tehnologijama koje povećavaju energetsku učinkovitost i smanjuju razdoblja nedostatka. Povezane tehnologije, poput točnijih i visoko integriranih senzora, aktuatora i naprednih sustava za upravljanje distribucijom, otključavaju snagu podataka i stvaraju zelenije elektroenergetske sustave.

Konačno, posljednjih godina radimo na još jednom važnom području - razvijamo opremu srednjeg napona koja je bez SF6. Sumporov heksafluorid (SF6) je umjetni fluorirani plin (F-plin) koji se desetljećima koristi u sklopnim uređajima visokog (HV) i srednjeg napona (MV). Svojstva SF6 su ga činila vrlo pogodnim za prekidanje struje i izolaciju. Međutim, njegovo negativno obilježje je utjecaj na globalno zagrijavanje. SF6 je 25.200 puta jači od CO2, što ga čini najjačim stakleničkim plinom i procjenjuje se kako ostaje u atmosferi preko 1.000 godina. S novim europskim propisima koji zabranjuju njegovu upotrebu, Schneider Electric je spreman pružiti opremu koja koristi alternativnu tehnologiju. Nedavno smo otvorili našu novu pametnu tvornicu u Dunavecseu kako bi povećali kapacitet za proizvodnju sklopnih uređaja srednjeg napona bez SF6 i doprinijeli dekarboniziranoj budućnosti.

Možete li podijeliti uspješne primjere ili studije slučaja gdje su vaša rješenja značajno doprinijela energetskoj tranziciji u raznim zemljama?

U cijeloj regiji radimo na modernizaciji i automatizaciji električnih distribucijskih mreža. Već smo realizirali nekoliko značajnih projekata gdje s našim povezanim proizvodima, softverom i stručnim uslugama pomažemo automatizirati i transformirati cijelu električnu distribucijsku mrežu zemlje, poboljšati njenu energetsku učinkovitost, ubrzati integraciju obnovljivih izvora energije, pouzdano balansirati opskrbu i potražnju energije te na taj način olakšati prijelaz na zelenu energiju.

Što se tiče učinkovitog upravljanja energijom na strani potražnje, možemo također prikazati niz projekata. U Hrvatskoj radimo s kupcima poput Decathlona, podržavajući ih u njihovom akcijskom planu s glavnim ciljem poboljšanja energetske učinkovitosti i smanjenja emisija CO2 njihovih trgovina. U tu svrhu započeli smo s implementacijom praćenja potrošnje električne energije kako bi mogli pratiti potrošnju na razini svake trgovine, vizualizirati i razumjeti vrhunce potrošnje te odlučiti o poboljšanjima na temelju stvarnih podataka. Drugi odličan primjer u zemlji je održivo upravljanje vodom. Ovdje smo podržali Odvodnju Rovinj u uspostavi modernog sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda koji smanjuje gubitke, štedi prirodne resurse i na taj način doprinosi održivosti. Postoji mnogo primjera unutar cijele naše regije gdje podržavamo naše kupce u strategiji, digitalizaciji i dekarbonizaciji njihovih operacija čineći ih održivijima, ali istovremeno učinkovitijima i konkurentnijima.

S druge strane, kao globalni lider u industrijskoj tehnologiji, također ozbiljno shvaćamo naše obveze prema održivosti, što je dovelo i do značajnih priznanja, poput najnovijeg od strane Timea i Statiste koji su Schneider Electric proglasili najodrživijom tvrtkom na svijetu. Na našem putu prema neto nultim emisijama, implementiramo sve naše tehnologije u vlastite objekte. Vrlo značajan primjer ovdje su naši uredi nazvani IntenCity u Grenoblu. IntenCity je zgrada od 26.000 m² dizajnirana za visouo energetsku učinkovitost i samoodrživost. Opremljena svim našim pametnim rješenjima za zgrade, IntenCity cilja na potrošnju od 37 kWh/m² godišnje, daleko ispod europskog prosjeka od 330 kWh/m² godišnje. Zgrada postiže energetsku autonomiju kroz više od 4.000 m² fotonaponskih panela i vertikalnih vjetroturbina, generirajući 970 MWh godišnje. Slično tome, osim novih zgrada, radimo i na renovaciji naših postojećih zgrada i imamo nekoliko lijepih primjera što implementacija tehnologije može učiniti u modernizacijskim projektima.

Koje glavne prilike i izazove vidite u sljedećih deset godina za Schneider Electric i širi energetski sektor?

Globalni pomak prema obnovljivim izvorima energije predstavlja ogroman potencijal za rast u sektorima poput solarne energije, vjetroelektrana i pohrane energije. Sve veća primjena digitalnih tehnologija i IoT-a u upravljanju energijom će potaknuti učinkovitost i inovacije. Elektrifikacija transporta i tehnoloških procesa dodatno će povećati potražnju za naprednim energetskim rješenjima. Dodatno, porast broja prosumera igrat će ključnu ulogu u energetskom krajoliku.

Osim energetskog sektora, rastuća digitalizacija ekonomije i sve veća upotreba umjetne inteligencije dovode do veće potražnje za pohranom podataka, što je ključni razlog za snažan rast podatkovnih centara. Ovaj uzlazni trend može se vidjeti u brojkama: broj IoT uređaja raste posljednjih nekoliko godina i nastavlja rasti. Prema IBM-u, više od 100 milijardi IoT uređaja će biti povezano na Internet do 2050. godine, a očekuje se ubrzanje trenda. Budući da su današnji podatkovni centri uglavnom dizajnirani za potrebe clouda, uskoro ćemo trebati podatkovne centre dizajnirane za AI zahtjeve. To će zahtijevati još više procesorske snage, ali i nov način dizajniranja i upravljanja podatkovnim centrima.

Sve gore navedeno donosi i neke izazove, kao što je potreba za značajnim ulaganjima u infrastrukturu mreže, regulatorne prepreke i stalna potreba za balansiranjem pristupačnosti energije s ciljevima održivosti. Uz to, industrija mora odgovoriti na prijetnje kibernetičke sigurnosti, jer energetski sustavi postaju sve povezaniji i digitaliziraniji. No, Schneider je ovdje da pomogne s pravim rješenjima i stručnostima. Posvećeni smo rješavanju ovih izazova kroz kontinuiranu inovaciju, suradnju i nepokolebljiv fokus na održivost. Tehnologija potrebna za ovu tranziciju već danas postoji, a naš cilj je učinkovita i široka implementacija, što je krucijalno.