Proizvođači automobila više ne polažu sve nade u elektrifikaciju

Prisilna elektrifikacija prometa polako dolazi na naplatu. Zadnjih godinu dana smanjuje se rast prodaje električnih automobila a visoke cijene vozila i neizvjesni politički i geopolitički izazovi natjerali su proizvođače automobila da se polako udaljavaju od elektrifikacije svoje game.

A prije samo tri godine sve je izgledao potpuno drugačije. Sulude najave o zabrani prodaje automobila na fosilna goriva nagnale su proizvođače automobila da se posvete elektrifikaciji i da sve snage polaže u taj segment proizvodnje. Svi su se kleli u postupno ukidanje vozila s tradicionalnim motorima kako bi pokrenuli novo doba EV-a.

Konferencija Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama u Glasgowu u Škotskoj 2021. rezultirala je ambicioznim obećanjem — šest velikih proizvođača automobila i 30 nacionalnih vlada obećalo je zaustaviti prodaju novih benzinskih i dizelskih vozila na vodećim tržištima do 2035. i globalno do 2040. Vjerojatno su mislili, ‘pa što te košta obećati‘, a morali su biti svjesni da je takvo nešto u potpunosti nemoguće.

Vremena su se promijenila

Nekad jasna vizija brzog prijelaza prema budućnosti električnih vozila zamaglila se u manje od tri godine. Dok industrijski analitičari i proizvođači automobila još uvijek vide da će električna vozila na kraju zamijeniti automobile na benzin, usporavanje rasta prodaje, visoke cijene vozila i neizvjesni politički ishodi natjerali su proizvođače automobila da se okrenu tradiciji.

General Motors je primjerice najavio još 2019. kako će ‘većina, ako ne i svi Cadillaci biti električni do 2030. godine, ali sada su im se planovi ipak malo promijenili. John Roth, potpredsjednik globalnog Cadillaca, predložio je u svibnju da vozila s benzinskim pogonom ostanu u ponudi i nakon 2030. te da trebaju ‘koegzistirati nekoliko godina‘ s električnim vozilima.

GM-ov pomak nadilazi Cadillac. Izvršna direktorica Mary Barra najavila je tijekom poziva investitorima u siječnju da tvrtka planira uvesti ‘plug-in hibridnu tehnologiju za odabrana vozila u Sjevernoj Americi‘. To je ipak zaokret u odnosu na GM-ovu strategiju da ide ‘all in‘ s električarima i da odbace benzin. Proizvođač automobila također je prilagodio svoje proizvodne planove za postojeće modele. GM je prethodno prognozirao da će proizvesti do 300.000 električnih vozila u 2024. i revidirao je te smjernice na do 250.000 u lipnju. GM je također odgodio proizvodnju električnih vozila u američkoj tvornici kamiona za šest mjeseci i odgodio izlazak prvog električnog Buicka, prvotno planiranog za ovu godinu.

Ford je u travnju najavio odgodu lansiranja nekih električnih vozila. SUV s tri reda sjedala predviđen za 2025. odgođen je do 2027. a sljedeća generacija kamioneta pod kodnim nazivom T3, planiranog za puštanje u promet 2025., ceste neće vidjeti barem do 2026. godine. Ford također prebacuje dio proizvodnje s električnih vozila. Proizvođač automobila objavio je 18. srpnja da će kanadska tvornica koja će ih graditi sada proizvoditi F-Series Super Duty kamione, koji imaju motore s unutarnjim izgaranjem. Izgleda da Ford sada svu pozornost usmjerava prema hibridima pa tvrtka očekuje ponuditi hibridne verzije svih svojih vozila s motorom s unutarnjim izgaranjem do 2030.

Hibridni Volvo

Glavni komercijalni direktor Volva Björn Annwall rekao je prošle godine da proizvođač automobila neće ‘prodati niti jedan automobil na globalnoj razini koji nije u potpunosti električni nakon 2030.‘. Nema ako, nema ali – rekao je tom prilikom Annwall. Ali tijekom razgovora s investitorima u srpnju, izvršni direktor Volvo Carsa Jim Rowan rekao je da hibridi ‘tvore čvrst most za naše kupce koji nisu spremni prijeći na potpunu elektrifikaciju‘ i da će Volvo ‘nastaviti ulagati u ovu liniju‘.

Volvo se također borio s kašnjenjima u proizvodnji električnih vozila. Tvrtka je rekla da su carine Bidenove administracije na kineski uvoz prisilile odgodu lansiranja u SAD-u za EX30 do 2025. Problemi sa softverom muče EX90, čija je proizvodnja prvotno bila planirana za 2023., ali je odgođena do ove godine.

Izvršni direktor Volkswagena za osobna vozila Thomas Schäfer rekao je u svibnju da je proširenje ponude plug-in hibrida glavni prioritet. Dodao je da kupci ‘sada žele plug-in hibride, uključujući Kinu i SAD‘. Inače, Volkswagen je postavio cilj od 80 posto prodaje električnih vozila u Europi i 55 posto prodaje električnih vozila u Sjevernoj Americi do 2030. godine, pa nije jasno kako će ovaj novi smjer utjecati na tu odluku, tj. cilj. Volkswagen je također rekao da će tvrtka uzeti oko 65 milijardi dolara iz svog Fonda za ‘razvoj električne utopije‘ za ulaganje u tehnologiju motora s unutarnjim izgaranjem.

- Budućnost je električna, ali prošlost nije gotova - rekao je glavni izvršni direktor Volkswagen grupe Arno Antlitz u svibnju.

Godine 2022. GM i Honda najavili su partnerstvo za početak proizvodnje pristupačnih električnih vozila 2027. koristeći GM-ovu platformu Ultium EV. Ali ta je veza već prekinuta. Izvršni direktor Honde Toshihiro Mibe rekao je u listopadu da je nakon studije odlučeno da će taj posao biti težak ili nemoguć te je odustao od suradnje. Unatoč tom preokretu, plan puta koji je Honda objavila u svibnju pokazuje da su ulaganja i proizvodnja na pravom putu za 100-postotna vozila na baterije i gorivne ćelije do 2040. godine.

Iz Porschea su 2022. godine rekli kako planiraju da više od 80 posto prodaje novih vozila bude isključivo na električni pogon do 2030. ali luksuzna marka više nije sigurna u taj svoj plan nakon što je prodaja njihovog električnog Taycana stagnirala, da ne kažemo da je u padu. U srpnju ove godine iz tvrtke su rekli kako će ‘Porsche će dosegnuti 80 posto kada bude dobar i spreman‘.

- Prijelaz na električne automobile traje duže nego što smo mislili prije pet godina - rekla je tvrtka u izjavi

Razboriti Mercedes-Benz

Godine 2021. Mercedes-Benz je najavio da će do 2030. prodavati samo električna vozila i hibride ‘tamo gdje to tržišni uvjeti dopuštaju‘. To se upozorenje pokazalo razboritim jer je tvrtka u veljači izjavila da očekuje da će samo polovica njezine prodaje ispuniti taj cilj.

- Kupci i tržišni uvjeti odredit će tempo transformacije - rekli su iz tvrtke.

Aston Martin je 2022. rekao da planira ‘elektrificirati cijeli svoj osnovni portfelj GT sportskih automobila i SUV-ova 2030.‘ s tim da su tek prvo svoj EV vozilo planirali prodati 2025. godine. Ali ni to neće stići jer su si pomaknuli rok tek za 2027. godinu.

- Planirali smo lansirati svoj EV krajem 2025. i bili smo spremni za to, ali čini se da postoji puno više pompe o električnim vozilima, politički motiviranim ili nečim drugim, nego potražnji potrošača, osobito po cijeni Aston Martina – rekao je izvršni predsjednik Lawrence Stroll

Godine 2022. Renaultov izvršni direktor Luca de Meo rekao je da će proizvođač automobila ‘biti 100 posto električan 2030. u Europi‘ ali je u srpnju ove godine izrazio sumnju u postizanje tog cilja.

- Istina je da još nismo na pravoj putanji za postizanje 100 posto električnih automobila do 2035. - rekao je.

Britanski proizvođač automobila Jaguar Land Rover, pod CEO-om Adrianom Mardellom, reagirao je na promjenjivo tržište električnih vozila odgodom nekih vozila za nekoliko mjeseci radi podešavanja softvera i odgodom završetka proizvodnje benzinskog crossovera. Posljednji Jaguar F-Pace crossover srednje veličine trebao je biti napravljen ovog ljeta jer JLR postupno ukida trenutnu generaciju Jaguara s motorom s unutarnjim izgaranjem. Plan je bio da se kultna britanska luksuzna marka od sljedeće godine preseli na više tržište s potpuno električnom linijom električnih vozila visokih performansi. Također, JLR je planirao izbaciti šest električnih Land Rover modela do 2026. U veljači je tvrtka smanjila taj broj na četiri, pa na dva.

Tvrtka Bentley je svoj prvi EV pomaknula dvije godine na 2027. dok inženjeri rade na ispravljanju softverskih grešaka i drugih tehničkih problema. Bentley je također planirao postati brand samo za EV do 2030., ali su se ciljevi u vezi s tom ambicijom pomaknuli. Sada, izvršni direktor Adrian Hallmark kaže da će se Bentley držati benzinskih motora do 2033.