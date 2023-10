Švicarski startup otvorio postrojenje za skladištenje CO2 u otpadnom betonu

Kako borba za zaštitu okoliša postaje sve intenzivnija, sve je više inovativnih rješenja kojima tvrtke pokušavaju dati svoj doprinos. Među njima je i švicarska tvrtka Neustark koja je otvorila svoju prvu komercijalnu tvornicu za hvatanje ugljika u Europskoj uniji. Tvornica se nalazi u postrojenju za recikliranje građevinskog otpada, a ima kapacitet skladištiti preko tisuću tona godišnje i to ubrizgavanjem plina u granule betona za rušenje.

Inače, ovaj startup postoji od 2019. godine, a bavi se razvijanjem rješenje za trajno skladištenje CO2 iz zraka u recikliranom mineralnom otpadu kao što je srušeni beton.

Od otpada do ekološkog rješenja

Kako to sve funkcionira? CO2 koji se hvata u obližnjim bioplinskim postrojenjima i inače bi ušao u atmosferu, veže se s betonom kroz proces koji se naziva mineralizacija, navodi Thenextweb.com.

Ova kemijska reakcija pretvara CO2 u vapnenac, vezujući ga za beton i zadržavajući ga tisućama godina. Ovaj se beton zatim ponovno koristi za izgradnju nove infrastrukture.

S više od milijardu tona betona proizvedenih svake godine za rušenje, ovo je najveći je tok otpada na svijetu. Neustark želi ovaj otpad pretvoriti u odvod ugljika.

- Uklanjanje ugljika je neophodno za postizanje ciljeva nulte stope emisija - rekao je Johannes Tiefenthaler, suosnivač i izvršni direktor Neustarka.

Tiefenthaler, koji je zajedno s Valentinom Gutknechtom pokrenuo startup, vidi otvaranje nove tvornice kao veliki korak, ne samo za njih, već i za industriju uklanjanja CO2 u cjelini.

I Međunarodna agencija za energiju smatra da je hvatanje i skladištenje ugljika ključno ako želimo ispuniti općeprihvaćeni cilj smanjenja emisija do 2050. godine. Iako je napredak na novim objektima za hvatanje ugljika spor, zbog tehničkih i troškovnih prepreka, stvari idu na bolje - investicije i otvaranje novih pogona su na vrhuncu.

Inače, Neustark je nedavno osigurao investiciju Holcima koji želi instalirati tehnologiju u svojim pogonima za proizvodnju cementa. To će bez sumnje ubrzati Neustarkov ambiciozni cilj uklanjanja milijun tona CO2 iz atmosfere do 2030. godine. Kako stoji na službenim stranicama Holcima, suradnja se temelji na predanosti stavljanju čistih tehnologija u rad za budućnost nulte mreže, od hvatanja ugljika, skladištenja i korištenja do uklanjanja ugljičnog dioksida.

Skladištenje CO2

A zašto je pričao skladištenju CO2 posljednjih godina dobila zamah? Naime, CO2 je plin koji zadržava toplinu i zagrijava planet te se smatram ključnim plinom koji potičuće klimatske promjene. Jer, iako nije jedini plin koji pridonosi klimatskim promjenama, on čini 81 posto svih emisija stakleničkih plinova i može se zadržati u atmosferi tisućama godina.

No, u naporima da se nađe rješenje za smanjenje emisija, počelo se raditi na rješenjima hvatanja i uklanjanja CO2 iz zraka. Što je onda hvatanje i skladištenje ugljika? Hvatanje i skladištenje ugljika (CCS) proces je u tri koraka, koji uključuje: hvatanje ugljičnog dioksida proizvedenog proizvodnjom električne energije ili industrijskom aktivnošću, kao što je proizvodnja čelika ili cementa; transportirati ga; a zatim ga pohraniti duboko pod zemlju.

Iako za sada postoji nekoliko načina na koje se CO2 može skladištiti, metode se i dalje ne primjenjuju dovoljno jer su takvi procesi često skupi. Svejedno, svaka inovaciju koja ide u tom smjeru trebalo bi dočekati s oduševljenjem s obzirom na to da stručnjaci da će ovakav tehnologija biti među ključnima za postizanje klimatskih ciljeva.