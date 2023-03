Tvrtke Syntio i Grid ONE osnovale projekt My Energy Community za zeleniju budućnost

Syntio, IT tvrtka koja se bavi podatkovnim inženjeringom u cloudu i Grid ONE, inženjering tvrtka fokusirana na aktivnosti u domeni energetske tranzicije i obnovljivih izvora energije osnovali su razvojno-istraživački projekt My Energy Community kojem je glavni cilj pružiti platformu za energetske zajednice u kojima će tokovi energije i povezane cijene biti dostupni krajnjim korisnicima u stvarnom vremenu. Kako je priopćeno, Syntio i Grid ONE zajedno razvijaju hardverska i softverska rješenja za upravljanje energetskim zajednicama koje potiče građane na suradnju u aktivnostima povezanim s energetskim sektorom.

Platforma za energetske zajednice bit će bazirana na podatkovnoj platformi u računalnom oblaku, što će omogućiti široku dostupnost budućim klijentima, jednostavnije umrežavanje s mjernim mjestima i jednostavno povećavanje performansi platforme s rastom broja korisnika. Za prikupljanje podataka s mjerenih brojila električne energije razvijen je vlastiti hardver kako bi se osiguralo kvalitetno i kontinuirano prikupljanje mjernih podataka.

Na platformi će biti dostupni podaci o dijeljenju energije te raspoložive količine energije iz različitih izvora (tradicionalni opskrbljivači energije i integrirane solarne elektrane) s pripadajućim cijenama. Rezultat će biti korištenje zelene energije na mjestu proizvodnje uz smanjenje troškova i gubitaka za članove energetske zajednice i mrežne operatere. Sunčana elektrana postat će investicijski atraktivnija što će dugoročno rezultirati smanjenjem CO2 emisija, pozitivnim učinkom na klimu i višom razinom kvalitete zraka.

- Korisnicima ćemo omogućiti korištenje viška solarne energije na mjestu gdje se proizvodi. Što će stvoriti priliku za članice EZ-a da trguju po povoljnijim cijenama električne energije nego s tradicionalnim opskrbljivačima. Uštede bi mogle iznositi i do 30 posto - izjavio je Davor Sokolović, voditelj Business Developmenta u Syntiu.

- Osim razvoja programske platforme za energetske zajednice iniciran je i pilot projekt koji pokazuje tehničku i operativnu izvedivost energetskih zajednica. Cilj projekta je potaknuti građane na aktivno sudjelovanje u energetskom sektoru, poticanje obnovljivih izvora energije, smanjenje troškova, gubitaka i štetnih emisija - rekao je Goran Jurišić, direktor tvrtke Grid ONE.

Projekt je podržan je sredstvima Norveškog financijskog mehanizma 2014 – 2021, u okviru Programa Business Development and Innovation Croatia. Projekt se razvija u svrhu ispunjenja Europskog zelenog dogovora što je inicijativa Europske unije za postizanje ugljično neutralnog kontinenta do 2050. godine