Alkoholni brendovi: Trendovi koji će industriju uvesti u novu, uzbudljivu eru

Nakon pada 2023. i relativno izazovne 2024. IWSR predviđa da će se globalno tržište alkoholnih pića 2025. početi oporavljati, ali krajolik će, uključujući okuse, vrijednosti i očekivanja, biti znatno drukčiji

Iako se, vjerojatno, početak nove godine tradicionalno proslavio nazdravljanjem čašom šampanjca, trendovi u industriji alkoholnih pića pokazuju da će se ostala 364 dana piti drukčije, tražiti inovativnije i da će potrošači postavljati veće zahtjeve vlasnicima alkoholnih brendova. Potrošači, pokazalo se, prihvaćaju ili, bolje reći, priželjkuju prihvaćanje kulture svjesnosti i razboritosti, a budući da se to, ne biste vjerovali, odnosi i na alkohol, 2025. u industriji će puhati neki drukčiji vjetrovi. Nakon pada 2023. i relativno izazovne 2024. IWSR predviđa da će se globalno tržište alkoholnih pića ove godine početi oporavljati, ali krajolik će, uključujući okuse, vrijednosti i očekivanja, biti znatno drukčiji. Ili, kako je rekao suosnivač ​The Future Laboratoryja Martin Raymond u izvješću o trendovima u alkoholnoj industriji koje je ta konzultantska tvrtka sastavila u suradnji s Bacardijem, promjena razmišljanja i očekivanja potrošača omogućit će industriji dugoročnu ekskluzivizaciju.

– Današnji potrošači udaljavaju se od uloge onih koji troše alkoholna pića i približavaju ulozi kuratora ili kolekcionara iskustava. Budući da pametni brendovi pozdravljaju tu promjenu, napravit će potrebne korake koji poboljšavaju njihovu vrijednost u cijelosti – naveo je u tradicionalnom izvješću o trendovima u industriji konzultant Raymond.

Također, 2025. bit će godina u kojoj će se zamijeniti potreba za onim što je ‘više‘ i ‘novo‘ s potrebom za ‘boljim‘, što će stvoriti temelj za novu, prilično uzbudljivu eru. Brendovi koji drže do sebe tako će više biti usmjereni na ljude koji prioritet daju zanatskom pristupu i kreativnosti, novim naraštajima utjecajnika koji stvaraju nove dodirne točke između kupaca i brendova, ali i zajednicama koje na drukčiji način uživaju u alkoholnim pićima. Iz tih novih smjerova brendova kreirani su i novi trendovi u alkoholnoj industriji koje je uz malu pomoć The Future Laboratoryja, potrošača i ambasadora brendova koje je obuhvatio istraživanjem pobrojio Bacardi u novom izvješću.

Ekskluzivna iskustva

Prvi trend, nazvan ‘ekskluzivni obožavatelji‘, odnosi se na navijanje i praćenje iskustava koje svojim fanovima priušte zvijezde, bilo filmske, glazbene bilo sportske, te uživanje u njima. Prema izvješću, 2024. bila je obilježena velikim popularnim globalnim eventima (sjetimo se samo ludila s turnejom Taylor Swift) koji su, osim obožavatelja, pokrenuli i alkoholni sektor. Potrošači su tako ekskluzivna iskustva pronalazili na neočekivanim mjestima i bili su, kako se pokazalo, spremni platiti cent više da bi doživjeli nešto ekstra. Tako su, primjerice, lanjska putovanja bila motivirana posjetom koncertima, što će postati standard. Spomenuta megazvijezda Taylor Swift donijela je Velikoj Britaniji procijenjenih 78,4 milijuna funta prihoda, a obožavatelji su potrošili 52,7 milijuna funta na – cugu.

Primjerice, hotelski lanac Loews Miami Beach Hotel tijekom njezine je lokalne turneje u ponudu uveo posebni koktel The French Bombay, a The Four Seasons pakete u kojima su osim karaoka i punjača za mobitel bila alkoholna pića. Prošle godine nije nedostajalo ni sportskih događaja, a alkoholni brendovi​ ponudom su se prilagodili i njima. Upravo su zato na mjestima na kojima su se održavale priredbe poput Wimbledona ili Europskoga nogometnog prvenstva podizali specijalne štandove s inovativnim (skupljim) koktelima i pićima kako bi i sportskim fanovima ponudili nešto što nije tradicionalno pivo. Ako je suditi prema izvješću, na ovogodišnjem US Openu predstavljen je koktel Grey Goose Honey Deuce koji je tijekom 2024. ostvario prodaju od čak 12,4 milijuna dolara.

Žele znati više

Dio ljubitelja takvih pića sigurno bi za sebe rekao da su poznavatelji, da im je ukus rafiniran. Upravo ta želja da piju kvalitetno stoji iza drugog trenda, nazvanog in-the-know imbibing, koji bi se pojednostavnjeno mogao prevesti kao ‘trend poznavatelja pića‘. Istraživanje koje je proveo Bacardi pokazalo je da se kultura pokazivanja (u smislu pravljenja važnim) pretvara u kulturu pravog znanja o pićima jer su predstavnici generacije Z i milenijci spremniji više i od jedne prijašnje generacije ulagati u kvalitetu i kreativnost.

Upravo zbog toga barmeni se pretvaraju u dizajnere pića, edukatore i opinion makere čija je uloga neizostavna ne samo u svijetu potrošača već i brendova koji se s najboljima među njima povezuju na način koji nadilazi čisto influencerstvo. Pokazalo se da trećina potrošača bira pića koja su im preporučili barmeni, a njih 59 posto (istraživanje CGA-a iz Velike Britanije) oduševljeno je onime što su im otkrili. Potrošače stoga sve više privlače mjesta koja vode stručnjaci, gdje miksolozi upotrebljavaju svoje znanje i umijeće za bolje povezivanje s kupcima, produbljivanje odnosa. Prilagođavanjem tom trendu brendovi imaju priliku izdvojiti se na prilično napučenom tržištu. Osim što ih mogu pretvoriti u ambasadore, mogu uživanje u piću pretvoriti u novo iskustvo, platformu za pričanje priča o brendu.

Potrošači dakle uranjaju u taj znalački svijet alkoholnih pića, a osim što žele znati više, žele i okusiti više, doživjeti nešto što nikada nisu. Ta sve veća glad za znanjem i iskustvom vodi pak do trećeg trenda – novih horizonata na području koktela, takvih u kojima se uživa svim osjetilima. U izvješću stoji da će koktelska scena, konkretno, ići dalje od čaše: kokteli će postati kulturne dodirne točke povezujući se s publikom, hranom, glazbom i kulturom. Tako je Ginger.Lily, bar Hilton Singapore Orcharda, predstavio Synaesthesiju, multisenzornu koktelsku avanturu koja spaja svih pet osjetila s prirodom i tehnologijom. Potrošači ondje mogu kušati jestive parfemske sprejeve i neobične destilate od ananasa, cikle, ružmarina…

Inspiracija iz gastronomije

Zbog snažnog prodora u svijet koktela gastronomija, odnosno taj spoj kulinarstva i alkoholne industrije, izdvojena je u poseban trend – kulinarskih znalaca. Prema izvješću, miksolozi će sve više eksperimentirati s osnovnim kulinarskim namirnicama poput maslaca, ulja i mlijeka kako bi kreirali ekskluzivna pića za nove, gastronomski zahtjevne potrošače.

Čak 71 posto barmena, pokazalo je istraživanje, inspiraciju crpi upravo iz gastronomije i taj se trend poklapa s porastom interesa za slane okuse (20 posto prošle godine). Sjajan je primjer tog trenda Funkytown u Bangkoku, koji servira koktele inspirirane tajlandskim jelima poput juhe som tum. U jednom od takvih Bombay Sapphire Gin kombinira se s karamelom od ribljeg umaka, medenim vinom i sušenim škampima.

Važnost zajedništva

Budući da navedeni trendovi okupljaju potrošače, kreiraju nove zajednice ljubitelja inovativnosti u industriji alkoholnih pića, posljednji trend izdvojen u izvješću – duh budućnosti – apostrofira upravo važnost zajednice, ali i svrhe alkoholnih brendova. S obzirom na to da potrošači piju manje i svjesnije, brendovi ne služe samo tome da ‘poboljšaju‘ slavlja i posebne prigode već i pozitivno utječu na cijelu, širu zajednicu.

Potrošači će od njih tražiti inkluzivnost, željeti da nešto vrate lokalnom tržištu, zato će cijeniti one koji upotrebljavaju lokalne sastojke i pružaju potporu stručnoj zajednici, primjerice barmenima. Brendovi koji budu slijedili te trendove i koji uspiju odgovoriti na potrebe nove generacije alkohololjubaca mogu biti sigurni da će im 2025. biti bolja nego ikad.