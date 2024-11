David Taylor (Adriatic Luxury Hotel): Ključne pogreške koje lideri čine nesvjesno

Lencionijeva knjiga pomaže menadžerima da se prizemlje, da se fokusiraju na sadašnji trenutak, odvoje bitno od nebitnoga te promišljaju strateški

Kada je 2002. David Taylor, predsjednik Uprave Adriatic Luxury Hotelsa (ALH), radio u privatnoj hotelskoj tvrtki koja je tada imala šesnaest hotela, pozvan je u Upravu nakon osamnaest mjeseci rada kao treći član. To mu je bio najveći korak u životu, ali nije znao što doista znači biti član uprave. Tadašnji ga je glavni direktor zatim zamolio da pohađa specijalistički tečaj za nove članove uprave koji se sastojao od zasebnih uputa za svakog polaznika i mnogo materijala za čitanje. Pri tome se istaknula knjiga Patricka Lencionija ‘The 5 Temptations of a CEO‘, kojom se odonda Taylor koristi kao referencijom. Na jednostavan način Lencioni iznosi pet ključnih pogrešaka koje čelnici često čine nesvjesno, a kad ih je Taylor shvatio, to mu je pomoglo da se usredotoči na ono što je doista važno. Knjigu je čak prije pet godina donio sa sobom u Hrvatsku.

Treća kušnja

Priznaje da je tada bio naivan jer je mislio da može sve. Nije uspijevao pronaći smjernice potrebne za uspjeh u novoj ulozi i pokušavao je raditi sve u isto vrijeme. Knjiga mu je pomogla da se prizemlji, usmjeri na razmišljanje u sadašnjem trenutku te promišlja strateški. Katkad najjednostavnije stvari imaju najveći učinak. Takva je i Lencionijeva knjiga, istaknuo je, jer savršeno sažima ono što je sâm htio provoditi u vodstvu. Pročitao je također Lencionijevu ‘The Five Dysfunctions of a Team‘, koja se nadopunjuje s ‘The 5 Temptations of a CEO‘, a njihove ključne poruke za Taylora odjekuju i danas.

– Treća me kušnja, certainty over clarity (sigurnost iznad jasnoće), uvijek tjera na razmišljanje. Katkad, da bismo bili sigurni da smo donijeli ispravnu odluku, pokušavamo pronaći svaku pojedinost koja podupire tu odluku, često pretjerano analizirajući. Automatski tražimo sigurnost. To katkad vodi do neuspjeha ili odugovlačenja pri donošenju odluke, a neodlučnost završava u neizvjesnosti i nedostatku jasnoće. Nekad morate donijeti odluku s određenim rizikom, ali pogrešna odluka može se brzo ispraviti. Strategije i odluke se mijenjaju, a timovi trebaju jasnoću – poručuje Taylor.

Čitanje u pokretu

Primjećuje da nije uvijek lako provesti promjene te da je potrebna svijest o kulturi i osjetljivost na važne stvari za tvrtku i njezine zaposlenike. Otkako je u ALH-u, misli da se bolje razumije važnost korištenja pravog softvera i strukturiranoga najmodernijeg tehnološkog rješenja u tvrtki, a promijenjen je i način na koji se radi, razmišlja i ophodi. Uvedena je tako specijalistička komunikacijska obuka kako bi svi razumjeli nijanse vođenja i upravljanja.

– Volim navečer odvojiti malo vremena samo za čitanje. Prilagodio sam se i zvučnim knjigama, uživam u podcastima, prikladnije mi je ‘čitati‘ u pokretu, pogotovo za vrijeme putovanja. Uživam čitati o povijesti, novoj tehnologiji i inovacijama te volim životopise. Nedavno sam uživao u ‘Sapiensu‘ Yuvala Noaha Hararija. Sljedeće su knjige na redu ‘The Next 100 Years‘ Georgea Friedmana i ‘Moje američko putovanje‘ Colina Powella – rekao je Taylor.

Budući da je znatiželjan, nikad ne prestaje učiti, posebno o inovacijama, najboljoj praksi i vodećim razmišljanjima vezanim uz turizam te Taylorov položaj. Čitanje ga opušta te mu daje vremena i prostora za razmišljanje.