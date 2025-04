Gaming studio Aniq kreće s projektom vrijednim 1.14 milijuna eura

Umjesto institucionalnih fondova i izdavačkih kuća, Aniq je svjesno odabrao put kroz mrežu privatnih investitora

Hrvatski gaming studio Aniq, koji stanuje u poduzetničkom inkubatoru Pismo u Novskoj, najavio je novi projekt ‘SHROT‘. Riječ je o igri, kako su priopćili, ‘old school retro pucačine‘ čiji je cilj korisnike nagnati da ‘dođu s posla, upale igru, ubijaju aliene i opuste se‘.

Poznat kao B2B game development studio s više od stotinu isporučenih projekata za klijente iz cijelog svijeta, Aniq sada kreće u vlastitu produkciju, a ovaj projekt, kako tvrde, vrijedi čak 1,14 milijuna eura. Kako pojašnjava Dominik Cvetkovski, direktor studija i producent: - Od početka smatram da je super raditi za klijente, sigurne pare kako bi se reklo, ali nakon nekog vremena osjetiš da kočiš vlastiti tim i njegov puni potencijal. Imaš vrhunske ljude, ali stalno radite projekte u tuđim okvirima. Tako smo krenuli istraživati tržište i otkrili potražnju za ovakvim projektom. -

Glavni protagonist igre je vozač kamiona u distopijskoj, futurističkoj Americi, a glas mu posuđuje, ni manje ni više nego Bloger Krule – prepoznatljivo lice domaće internetske scene. Upravo on će imati ulogu naracije glavnoga lika, ali i scenarista, dodajući dodatnu dozu autentičnosti i lokalnog šarma.

- Kad su me iz Aniqa kontaktirali u vezi posuđivanja glasa liku iz igrice, na prvu sam pomislio kako me pranka HULJIB (Hrvatska udruga ljenjivaca i besposličara), no nakon telefonskog razgovora donesoh 2 zaključka. Prvi - ovo nije prank. Drugi - a što sad? Sad, osim što sam konzument video igara, sad ću na neki način i biti dio jedne. Jel osjećaj čudan? - Je. Kakav će tek biti kad igrica SHROT izađe na tržište pa začujem sam sebe s ekrana. Najbolje od svega, sve oko mene mladi ljudi puni specifičnog znanja i vještina od kojih se nešto može i naučiti - rekao je.

Kad kažeš nekome da radiš igru koja se zove SHROT, prvo se nasmije. A onda, kad mu pokažeš gameplay, vizuale, digne obrve jer SHROT nije smeće, nego punokrvna pucačina s imenom koje pamtiš. Da sve bude jasnije, SHROT je zapravo akronim za Shoot, Hit, Reload, Overkill, Terminate. Znaš odmah na čemu si. Inspiriran DOOM-om, L4D2, Wolfenstein, Duke Nukem, ali ponajviše domaćim Serious Samom. SHROT ne pokušava “izmisliti toplu vodu”. Cilj? Upaliti igru, kretati se linearno kroz priču, prolaziti arene i ubijati što više vanzemaljskih čudovišta. Jednostavno i bez filozofije. Nema političkih poruka, nema nebitnih detalja, nema woke sadržaja. Samo čisti gameplay, ne filtrirani humor i akcija, priopćili su iz ove tvrtke.

Zamišljen kao trilogija, s planiranim nastavcima koji će slijediti isti pristup. Dio strategije je i uključivanje zajednice u proces razvoja. Kroz Discord server i društvene mreže, svi zainteresirani moći će sudjelovati u razvoju igre, predlagati imena likova i neprijatelja, komentirati dizajn oružja i mehanika te aktivno sudjelovati u testiranju. Svaka dva tjedna planirani su developer blogovi, uz učestalo objavljivanje vizuala i teaser materijala.

- Ne želimo samo publiku, želimo zajednicu. SHROT nije samo naš, želimo da bude i vaša igra - poručuju iz Aniqa.

Ulogu art directora igre, preuzeo je Igor Puškarić, jedan od 20 Sketchfab mastera i svjetski priznati umjetnik digitalnog sadržaja: - Kreativna uloga u projektu SHROT je među najslobodnijim iskustvima u mojoj profesionalnoj karijeri. Svi moji uspjesi i općenito javno prisustvo u svijetu dizajna upravo su zasluga mojih privatnih projekata. Naime, svi oni su nastajali pod ovakvim uvjetima slobodnog umjetničkog izražavanja, bez teških ograničenja u njihovom razvoju. Sa sadašnjim timom u ANIQ-u sam dobio priliku i potporu da sve to zajedno podignemo na puno veći i još profesionalniji nivo.-

Umjesto institucionalnih fondova i izdavačkih kuća, Aniq je svjesno odabrao put kroz mrežu privatnih investitora. Trenutno ih ima dvadesetak, uglavnom klijenata tvrtke i prijatelja. Očekivani izlazak ove igre je u drugom kvartalu 2026. godine.