Granfluenceri: Jedini utjecajnici koji su uistinu autentični

Utjecajnici seniori rijetke su ptice na društvenim mrežama, osobe čija je mudrost nerijetko upakirana u dobar humor

Nazvao me bivši da mi čestita rođendan. Nikad ne razgovarajte s bivšim na rođendan. Tu sam lekciju naučila s devedeset pet – te je riječi opako duhovita kreatorica sadržaja Grandma Droniak uputila svojim obožavateljima – 14,8 milijuna na TikToku i 3,5 milijuna na Instagramu – u videu koji je kreirala uoči proslave svoga 95. (!) rođendana.

Kreiranje videa (uz malenu pomoć unuka) za baku Droniak ​posve je uobičajen dio svakodnevice. Oni se tematski ne razlikuju od sadržaja mlađih influencerica, pa će se tako publika s njom pripremati za izlazak (tzv. GRWM ili Get Ready With Me), a ona ocjenjivati svoje bivše dečke, tuđe modne kombinacije, kreirati kozmetičke vodiče ili pripovijedati crtice iz svoga života. Pritom ćete na njezinu profilu za razliku od onih prosječnih utjecajnika čuti doista brutalan crni humor, obogaćen njezinom omiljenom poštapalicom – slay (u slobodnom prijevodu, ‘razvali‘) – jer se vrlo često dotiče svojih bivših, bili oni živi ili pokojni. I dok ona sleja dok drugi ne mogu jer su, kako kaže, mrtvi, broj njezinih pratitelja povećava se, pa je Droniak trenutačno jedna od najpraćenijih granfluencera, odnosno utjecajnika u pozni(ji)m godinama.

Osim što se od ostalih razlikuju po dobi, takve kreatore publika redovito hvali zbog njihove autentičnosti, kreativnosti, sposobnosti da nadahnu publiku i ruše stereotipe dokazujući da su, barem kad je duh u pitanju, godine uistinu samo broj. U tom su smislu granfluenceri rijetke ptice na društvenim platformama, osobe čija je mudrost nerijetko upakirana u dobar humor i koje se ne trude biti savršena, filtrirana verzija sebe jer s godinama, valjda, dolazi i taj osjećaj da vas nije briga što će drugi misliti – ono ste što jeste. Zahvaljujući tom stajalištu i stvarnim, praktičnim iskustvima koje dijele (razvaljuj jer jedan je život!) daju novu perspektivu svakodnevici i, što je najvažnije, publika im vjeruje, a oni se sa svojim porukama uspijevaju probiti kroz influencersku kakofoniju.

Moćna gomilica

​Grandma Droniak samo jedna od popularnih seniorki i seniora koji imaju milijunsku publiku. U tu se skupinu još ubrajaju Cool Grandpa čije duhovite videe prati više od deset milijuna duša na TikToku, Judy Lynn Jennings aka Angry Grandma koja je okupila publiku od 4,6 milijuna zahvaljujući klipovima u kojima dijeli svoje frustracije, Babs odnosno Nonna, koja svojih 4,2 milijuna pratitelja oduševljava svojim domaćinskim savjetima ili pak Baddie Winkle čiji su šarm, duh i eklektičan modni ukus privukli četiri milijuna pratitelja na Instagramu, ali i niz brendova koji su se s njom poželjeli povezati.

Dakako, to je tek djelić rastuće gomilice granfluencera koji nerijetko uz pomoć mlađih članova obitelji grade svoj brend u digitalnom svijetu. Internetski magazin McKnight‘s Senior Living zapisao je da taj fenomen pokazuje da seniori imaju potrebu podijeliti s publikom svoje priče i mudrost, a svijet uči da tu zapravo nije riječ o homogenoj skupini ljudi s limitiranim interesima, već o individualcima koji bez obzira na dob žele rasti, učiti, razvijati se, zabavljati i sudjelovati u društvu. Njihovi napori, njihove digitalne kreacije mijenjaju percepciju starenja, ruše stereotip da je riječ o pasivnim konzumentima tehnologije i pokazuju da je riječ o aktivnim kreatorima koji su doista sposobni privući ozbiljne mase.

‘Mali‘ dodatak na mirovinu

Vrijedi spomenuti da granfluenceri digitalni svijet nisu iskoristili samo kako bi pokazali svoju kreativnost i povezali se s publikom, nego i zaradili koji ekstracent, jer mirovine su male. Kalifornijska konzultantska kuća Mirado Living prošle je godine otkrila da, recimo, Grandma Droniak od TikToka zaradi 23 tisuće dolara po videu, a skupina seniorskih utjecajnika Retirement House zahvaljujući šest milijuna pratitelja na TikToku zarađuje devet tisuća dolara po videu. Osim što zarađuju zahvaljujući pregledima, grandfluencere vole i (pametni) brendovi koji od tih partnerstva imaju itekakve koristi.

Spajanje sa starijim utjecajnicima jedinstvena je prilika da se pokaže da ste inkluzivan brend koji ruši norme, ali i uspijeva iznenaditi publiku, i to posebno ako ste kompanija koja nužno ne cilja seniore, nego njihovu publiku. Naime, sjajna je stvar s influencerima seniorima ta što njih ne prate (samo) njihovi vršnjaci, već i milenijci i predstavnici generacije Z koji čeznu za autentičnim kreatorima, ali i ležernim, duhovitim ili duhovitim sadržajem. S obzirom na to da im publika vjeruje (zbog njihove autentičnosti), izvrstan su kanal za brendove iz kategorije zdravlja, wellnessa, financija, pa čak i mode i kozmetičke industrije.

Lukrativna partnerstva

Granfluencerica Baddie Winkle, čije je pravo ime Helen Vanwinkle, skupila je zavidan broj različitih brendova s kojima surađuje. S njom su partnerstvo realizirali Sephora, Fashion Nova i Sketchers, ali i platforma za upoznavanje Bumble, Svedka Vodka i LG. Uz pomoć Baddie Winkle, zapisala je na svom blogu konzultantska kompanija posvećena kreatorima CreatorDB, brendovi poručuju da godine nisu ograničavajući čimbenik za uživanje u njihovim proizvodima i uslugama te da se stariji itekako mogu srediti, zabavljati i uživati u životu. Budući da takve poruke na svom profilu otpočetka šalje odvažna, eklektična i beskrajno zabavna Baddie, jasno je zašto su upravo nju odabrali za ambasadoricu.

Mikroinfluencerica zanimljiva imena Travelling Black Widow (Putujuća Crna Udovica) nakon suprugove je smrti odlučila spakirati kovčege, putovati po svijetu i kreirati sadržaj. Ta joj se odluka pokazala izvrsnom jer je, osim što je krenula u avanturu života, zaradila od suradnje s brendovima koji posluju u sektoru putovanja. Na domaćem influencerskom nebu izdvaja se pak 72-godišnja modna blogerica koja se krije iza profila Oliva Style. Na kćerin nagovor otvorila je blog, a onda i profil na Instagramu ​te je do danas okupila 12 tisuća korisnika koji prate njezine savjete o odijevanju, njezi kože, ali i radosti življenja.

U svakom slučaju, ta zanimljiva skupina kreatora sadržaja dokazuje da društvene mreže imaju i svijetlu stranu, umiju biti platforme za širenje optimizma, humora, mudrosti i nadahnuća. Njihov status u virtualnom svijetu može pomoći brendovima da pokažu publici kako razmišljaju izvan okvira, koliko su inkluzivni i autentični. Ima li bolje kombinacije?