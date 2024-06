Istraživanje: U Hrvatskoj žene i dalje teže napreduju do visokih pozicija

Raznolikost i inkluzivnost na radnom mjestu s više žena u upravama važne su za poslovanje svake kompanije i organizacije, no to u Hrvatskoj još nije izraženo pa žene i dalje ulažu više napora za dostići pozicije kao muškarci, pokazalo je uz ostalo istraživanje Deloittea i HUP-a predstavljeno u srijedu u HUP-u.

Istraživanje je provedeno u siječnju i veljači 2024., te prikazuje stavove i razmišljanja 196 žena i muškaraca na najvišim upravljačkim pozicijama u međunarodnim i domaćim tvrtkama u Hrvatskoj, od kojih je čak 93 posto reklo kako žene moraju uložiti više napora od muškaraca za vodeće pozicije, što je tek mali napredak u odnosu na isto prethodno istraživanje kada je to mislilo njih oko 96 posto.

U hrvatskom uredu Deloittea, po riječima njegove voditeljice Helene Schmidt, u ukupnom broju zaposlenih 58 posto je žena, a od sedam partnera njih su tri, što po njoj pokazuju njihovu posvećenost raznolikosti i inkluzivnosti da svaka osoba kod njih može napredovati i ostvariti puni potencijal.

U usporedbi s istraživanjem prije pet godina, u ovogodišnjem nema velikih i značajnih promjena u stavovima i razmišljanjima koji se odnose na pozicije žena u poslovnom okruženju, unatoč promjenama u okruženju uključujući pandemiju ti ratove u blizini.

Oko postojeće EU regulative o ravnopravnosti spolova, odnosno direktive o ženskim kvotama, koja nameće obvezu uključivanja jednaku zastupljenost oba spola u upravama, oko 66 posto ispitanih vjeruje da se u praksi "stvari kreću na bolje", kao i njih 34 posto da više žena u upravama pridonosi korporativnoj održivosti.

Oko istraživanja, predsjednik uprave AD plastika Marinko Došen za Hinu je kazao da za to ne postoji jedinstven recept, ali da su i u tome najvažnije kompetencije i iskustvo jer se jedino uz to mogu ispuniti ciljevi poslovanja.

– Kad bi se u AD plastiku provela neka anketa ili istraživanje, vjerujem da bi se pokazalo da nema nezadovoljstva, jer imamo otprilike podjednak broj zaposlenih muškaraca i žena, pa čak u proizvodnim pogonima ima i više žena koje imaju neke kvalitete bolje od muškaraca, odgovornije su, preciznije, savjesnije. S druge strane, za neke pozicije imamo više muškaraca, i možda je to sve malo previše potencirana tema – dodao je Došen.

AD plastik je, naglasio je, primarno usmjeren na svoju misiju - proizvodnju u skladu sa zakonskim okvirima i stvaranje dodatne vrijednosti, a i industrija u kojoj rade ‘tjera‘ ih već odavno da se bave održivošću poslovanja, zajednice i svime što ESG znači.

I članica uprave Raiffeisen banke (RBA) Višnja Božinović inkluzivnost i raznolikost radnih mjesta smatra važnom za poslovanje svih kompanija, pa tako i banaka, i posebice sada u sklopu ESG platforme i njezine socijalne komponente, koja podrazumijeva da je različitost nešto poželjno, prihvatljivo i potrebno u poslovanju.

– U skladu s time i žene bi trebale biti više uključene u menadžerske pozicije, a kako se o tome priča dugo godina, zapravo se traže putevi kako žene mogu lakše doći do takvih pozicija. Sada imamo i europski regulatorni okvir koji nas upućuje da to moramo i praktički primijeniti i definirati kvote na upravljačkim pozicijama u kojima moraju biti žene i zato se danas o tome više govori – ocijenila je.

Iznijela je i primjer RBA u kojoj imaju jako puno žena na menadžerskim pozicijama, u nekim odjelima i oko 70 posto, i većinom u operativnom poslovanju, poput npr. direktorica poslovnica i u srednjem menadžmentu, a i u upravi imaju pola-pola muškarce i žene, i predsjednicu uprave.

– To nitko nije nametnuo, nego se tako posložilo s otvaranjem radnih pozicija i prijava na natječaje, i mislim da smo taj segment u RBA dobro razradili – dodala je Božinovć.

Direktorica za ESG u HUP-u Nataša Novaković smatra pak da je položaj žena u biznisu bitan ne samo zbog ravnopravnosti nego i ekonomskih pokazatelja, jer je dokazano da su kompanije s upravama u kojima su je približno jednak broj muškaraca i žena bolje, rizici u poslu su im manji i više su etičnije.

"To nije samo pitanje spola nego i ekonomsko, i upravljačke strukture će se morati prilagoditi novostima iz direktive EU, posebice kompanije na burzi, stoga je važno da se to i promovira, a kompanije u Hrvatskoj pripreme. Pravo je vrijeme za to", poručila je Novaković.

Tvrtka Klimaoprema, kao i grupacija Amelicor kojoj pripada, kao tehnička kompanija prati trendove u Hrvatskoj i prepoznali su da bi trebali povećati udjel žena u kompaniji, za što predsjednik te tvrtke i grupacije Sergio Galošić ističe da nije baš jednostavno. Zbog toga su osnovali radnu skupinu koja se bavi pitanjima kako povećati udjel žena i na menadžerskim pozicijama, kako im olakšati povratak s rodiljnog dopusta i mogućnostima kako da postanu atraktivniji upravo za žene kao poslodavac.

– Uz ostalo, prepoznati smo i u izgradnji farmaceutskih kompanija, i iako je to tradicionalno muški posao, imamo i jako dobrih kolegica, pa i na terenu, od kojih su neke i bolje od kolega, ali za sada udjel žena u kompaniji prati otprilike udjel žena na tehničkim fakultetima, što je u Hrvatskoj 20 do 30 posto. I zato nije jednostavno, ali dajemo sve od sebe – zaključio je Galošić.