Kreativna direktorica Gabriela Hearst napušta modnu kuću Chloé

Hearst se pridružila sve većem broju dizajnera koji napuštaju lukrativne modne kuće. Iako su okidači za odlaske bili različiti, zajedničko im je što su radili pod pritiskom sve ambicioznijih šefova

Nakon mjeseci šuškanja, iz modne kuće Chloé stigla je vijest da su nakon trogodišnjeg mandata odlučili reći „zbogom“ svojoj kreativnoj direktorici Gabrieli Hearst. Kako su objavili iz kompanije, kolekcija ženske odjeće koja će biti prikazana u Parizu u rujnu, bit će ujedno njena posljednja kolekcija za tu modnu kuću.

Urugvajska dizajnerica, Gabriela Hearst svoj je istoimeni modni brend osnovala u New Yorku, 2015., a modnoj kući Chloé pridružila se koncem pandemijske 2020.

Chloé je jedna od rijetkih modnih kuća u vlasništvu luksuzne grupacije Richemont (drže još i Alaïaju) koja je više usredotočena na luksuzne brendove nakita poput Cartiera i Van Cleef&Arplesa. Kako prenosi The New York Times, znalci su tada bili uvjereni da su Hearst i Chloé pametan spoj – dizajnerica je pionirka održive mode i poboljšanja standarda transparentnosti, a Chloé, pod njenom kreativnom palicom, postala prva modna kuća s certifikatom B Corp koji se dodjeljuje kompanijama koje rade i za društveno dobro.

Trend odlazaka

Taj se put dopao i kupcima s dubljim džepom koji su njen etični dizajn plaćali po vrtoglavim cijenama. Tenisice od pletene antilop kože i reciklirane mreže bile su najprodavanije, a prema riječima izvršnog direktora Riccarda Bellinija, brend je posljednje dvije godine zabilježila porast prodaje od 60 posto.

No, kako nastavlja The New York Times, posljednjih su mjeseci krenule glasine o potencijalnom razlazu, djelomično zbog pritiska koje je osjećala vodeći posao u dvije različite države.

Naime, Hearst je nastavila voditi svoj brend čije je sjedište u New Yorku, dok je dizajnerski studio Chloé smješten u Parizu. Svojim odlaskom dizajnerica se pridružila četi kreativaca koji su u različitim fazama svojih karijera napustili lukrativne brendove: Jeremy Scott je otišao iz Moschina, Tom Ford iz Toma Forda, Rhuigi Villaseñor iz Ballyja i Ludovic de Saint Sernin iz Ann Demeulemeester. Iako svaki od tih odlazaka ima svoje okidače, zajedničko im je to što su svi radili pod pritiskom nestrpljivih rukovoditelja koji traže zvjezdani rast prodaje na vrlo nestabilnom tržištu.

Kompanija nije odgovorila tko će biti nasljednik ili nasljednica talentirane Hearst, ali se u kuloarima spekulira da bi na njeno mjesto mogla sjesti Chemena Kamali, nekadašnja direktorica u Saint Laurentu i kreativna savjetnica u liniji Frame.