Linkedinfluenceri, višekanalne strategije i farmacija obilježit će influencersku 2025.

I dok se Trump sâm sa sobom dogovara treba li azijskog diva TikTok ukloniti s američkog tržišta ili mu dopustiti poslovanje jer donosi prihod stotinama tisuća američkih kreatora sadržaja, kompanije ne prestaju ulagati u influencerski marketing. Na koju god platformu sad ili ubuduće nadobudni korisnici budu plasirali svoj sadržaj, brendovi će ih nastaviti nagrađivati svojim izdašnim proračunima u zamjenu za reklamu.

Da je to tako, svjedoči podatak da će se samo u SAD-u na influencerski marketing izdvojiti više od 9,3 milijarde dolara, a kompanije koje se bave kreatorima kontinuirano dobivaju financijske injekcije. Recimo, samo u siječnju influencerski startup ShopMy u seriji B osigurao je dodatnih 77 milijuna dolara investicija, a agencija za influencerski marketing Later planira kupiti konkurenta Mavely za ‘tričavih‘ 250 milijuna dolara. S obzirom na silne stotine milijuna dolara koje se ulažu u to izdašno tržište, Adam Rossow, suosnivač američke kompanije specijalizirane za mjerenja u areni influencerskog marketinga Group RFZ, za AdWeek pobrojio je nekoliko zgodnih predviđanja zbog kojih će 2025. biti, kako kaže, transformativna za kreatore, ali i njihove ulagače (čitaj: brendove).

Selidba na YouTube

Za početak, dotaknuo se slavnoga TikToka i njegova potencijalnog odlaska s velikoga američkog tržišta, koje je i dalje glavno ishodište svih potrošačkih, ali i kulturnih trendova u ostatku svijeta. Ako se zaista zabrani, pitanje vrijedno milijardu dolara jest: kamo će krenuti njegovih 170 milijuna američkih korisnika (globalno ih je više od milijardu)? Prema studiji koju je napravio Group RFZ, izgledno je da će YouTube biti prva postaja na kojoj će se zaustaviti kreatori s TikToka. Budu li se suočili sa zabranom, 46 posto će više upotrebljavati YouTube, 39 posto Instagram, 38 posto YouTube Shorts, 30 posto Facebook te 23 posto X (bivši Twitter). Čini se da su značajke YouTubea najsličnije onima s TikToka, njegov algoritam na sličan način uči o interesima korisnika i daje preporuke na temelju interakcije sa sadržajem. Budući da je u ovom trenutku teško reći kako će se točno situacija rasplesti, Rossow brendovima savjetuje da ne čekaju, nego djeluju. Umjesto da ulažu i pozicioniraju se na jedan kanal, svoj bi sadržaj i suradnju s influencerima trebali preseliti više na njih, odabrati višekanalnu strategiju.

Dakle, kad je ta vrsta marketinga u pitanju, vrijedi ona dobra stara o nestavljanju svih jaja u istu košaru, jer nikad se ne zna koja će platforma biti sljedeća na meti. I dok, s jedne strane, brendovi svoju strategiju trebaju diverzificirati na više kanala, veću bi pozornost trebali usmjeriti na LinkedIn, koji je dosad bio popularan među poslovnjacima, kao ozbiljnija verzija Facebooka. Međutim, posljednjih godina, posebno otkako se na toj platformi testiraju videoformati, LinkedIn iznjedrio je punokrvne influencere. Vlasnici su tomu prilagodili i algoritme, koji sad prioritiziraju kreatore, odnosno originalan sadržaj, ponudili nove alate i analitiku kako bi tu platformu učinili zanimljivijom i primamljivijom korisnicima koji stvaraju sadržaj, ali i agencijama i brendovima.

Linkedinfluenceri

Posve je jasno, ističe Rossow, zašto raste popularnost LinkedIna – baza korisnika profesionalna je, angažirana i utjecajna. Osim toga, pandemija ih je potaknula na učestaliju aktivnost, ali i inovativnost. Sve više kreatora pokušava osvojiti upravo tu publiku, a brendovi pronalaze nove načine reklamiranja svojih proizvoda. Ta uspješna transformacija LinkedIna iz šture, poslovne platforme u inovativan, zabavan poligon za kreatore očituje se i u pojavi agencija i specijalista koji su usredotočeni isključivo na influencerski marketing na LinkedInu. U ovoj će se godini nastaviti, pa čak i pojačati taj trend – nicat će sve više agencija specijaliziranih za LinkedIn, sve više strategija krojiti isključivo za ekosustav te platforme. Brendovi nemaju što mnogo razmišljati, nego krenuti tim putem, i to dok još platforma nije pretjerano zasićena, a algoritmi im blagonakloni. Kad je pak o industrijama riječ, stručnjak Rossow u AdWeeku je objavio da je influencerski marketing znatno porastao u većini sektora tijekom proteklog desetljeća, ali da ni u jednom nije bio toliko brz kao u farmaceutskoj industriji, specifičnoj po strogoj regulaciji i ograničenim pravilima igre kad je u pitanju i marketing.

Nezaustavljivi rast

Međutim, u posljednje se vrijeme čini da se okolnosti mijenjaju jer su agencije i brendovi pronašli spretne načine da uspješno djeluju unutar toga ograničenog sustava. U tome su im pomogli, a tko drugi nego influenceri koji u njihovo ime uspostavljaju i grade odnos s krajnjim kupcima. U farmaceutskoj su industriji oni posebno važni jer se potrošači lako poistovjećuju s njihovim osobnim iskustvima, zdravstvenim izazovima i vjeruju u priče o tome kako su brendovi pozitivno utjecali na njihove živote. I to znatno više nego klasičnim marketinškim porukama. Ova će godina donijeti rast dviju vrsta tzv. farmaceutskih influencera: influencera pacijenata i medicinskih influencera. Ovi prvi, kako se može i pretpostaviti, influenceri su koji su na svojoj koži iskušali pojedine proizvode i usluge. Budući da dijele vlastita iskustva, postaju vjerodostojan izvor informacija za potrošače. Medicinski influenceri, s druge strane, imaju kredibilnost, mogu sa znanstvene, stručne strane govoriti o tretmanima i proizvodima.

Kako zaključuje suvlasnik Group RFZ-a, kompanije će nastaviti povećavati ulaganja u influencerski marketing, ali i tražiti mjerljive dokaze o njegovoj učinkovitosti. Industrija će postati ozbiljnija i kad je o tome riječ, a tradicionalnim mjerenjima podataka poput dosega, prikaza, dijeljenja i angažmana pridružit će se i sofisticiranija, tehnološki naprednija mjerenja koja uključuju i podatke o svijesti o brendu, namjeri kupnje i sličnom.

– Ova će godina biti divlja vožnja za influencerski marketing. I dok će se sve više marketinških stručnjaka oslanjati na već iskušanu praksu, širiti na dodatne kanale te eksperimentirati i učiti u novim industrijama, jedno je sigurno: influencerski marketing nazaustavljivo će rasti – zaključio je u AdWeeku Rossow.

Zbog tog će rasta (opet) biti dovedena u pitanje regulacija reklamiranog sadržaja, koji se i dalje adekvatno ne označava, pa se korisnici nerijetko dovode u zabludu (influencer je plaćen za reklamu, ona nije (uvijek) iskrena i autentična). No influencerski marketing toliko se sporo razvija da uzlet 2025. neće biti ni najmanje ometen.