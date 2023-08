Martha Stewart razbjesnila internet: Prestani hladiti koktele komadima ledenjaka!

Ako je suditi prema dosadašnjem putu ove vješte kućanice, skandalčić s ledenjakom neće naštetiti njenom poslovnom uspjehu

Najpoznatija, ali i najbogatija američka domaćica, Martha Stewart, razbjesnila je internetske korisnike svojom ‘neosjetljivošću na klimatske promjene‘. Naime, Stewart se sa svojom ekipom zaputila na krstarenje od Islanda do Grenlanda te se, kako je objavila na svom profilu na Instagramu, poslužila ‘komadićem ledenjaka‘ za rashlađivanje večernjih koktela. Iako njeni fanovi fotografiju koja prikazuje golemi komad leda nisu uzeli za zlo već je pohvalili jer educira zajednicu o ljepotama ledenog krajolika, Business Insider prenosi da je većina potez ocijenila bahatim, neosjetljivim i degutantnim posebno uzmu li se u obzir klimatske promjene i gorući problem topljenja ledenjaka.

‘Martha, ledenjaci se tope, ne stavljaj ih u piće!‘, poručio je jedan korisnik milijunašici koja se na putovanje zaputila kruzerom kompanije Swan Hellenic Cruises.

Najbogatija domaćica

Kompanija na svojoj službenoj stranici ima odjeljak posvećen održivosti, a navode da izuzetno brinu o planetu, njegovom bogatom prirodnom i kulturnom nasljeđu te da je krstarenje s njihovom kompanijom jedna od najodrživijih opcija za sve koji žele istražiti naš prelijepi planet.

Inače, poduzetnica Martha Stewart je jedna od najpoznatijih brendova u američkoj industriji zabave koja je bogatstvo stekla zahvaljujući svom catering biznisu, a potom i izdavanju vlastitih kuharica. Savjete o kuhanju i održavanju doma dijelila je s magazinima, nastupala u televizijskim šouovima, a potom lansirala i vlastitu kulinarsku emisiju i lifestyle magazin. Nakon što je njena kompanija Martha Stewart Living Omnimedia izašla na burzu, njena je vrijednost premašila milijardu dolara. No, 2002. cijene dionice su pale, a Stewart izgubila status milijarderke.

Dvije godine kasnije na pet je mjeseci izgubila i slobodu, jer je osuđena na zatvorsku kaznu zbog korištenja povlaštenih insajderskih informacija. No, zatvor je nije spriječio da nastavi graditi svoje poslovno carstvo pa je od 2005. do 2012. vodila The Martha Stewart Show, lansirala nekoliko knjiga o kuhanju i domaćinstvu. Sredinom 2015. kompaniju je za 350 milijuna dolara prodala Sequential Brands Groupu, a 2020. lansirala vlastitu liniju proizvoda za kuću. Procjenjuje se da posjeduje 100 milijuna dolara vrijedne nekretnine te da joj neto vrijednost premašuje 400 milijuna dolara. Ranije ove godine 81-godišnja Stewart je postala i najstarija osoba ikad na naslovnici popularnog američkog časopisa Sports illustrated. Ako je suditi prema dosadašnjem putu ove vješte kućanice, skandalčić s ledenjakom neće naštetiti njenom poslovnom uspjehu.