Muskov X postaje XXX

Tijekom vikenda Muskov je X ili bivši Twitter promijenio je svoje uvjete pružanja usluge kako bi službeno dopustio korisnicima objavljivanje sadržaja za odrasle. Prije promjene pravila, platforma je imala neslužbenu politiku koja je dopuštala korisnicima objavljivanje takvog sadržaja, ali nije bila dopuštena niti zabranjena, jer je funkcionirala u sivoj zoni. Sada će X-a korisnici moći slobodno objavljivati ​​NSFW sadržaj, sve dok je napravljen konsenzualno.

- Vjerujemo u autonomiju odraslih da se uključe i kreiraju sadržaj koji odražava njihova vlastita uvjerenja, želje i iskustva, uključujući ona povezana sa seksualnošću - navodi se u ažuriranim smjernicama X-a.

Svatko tko objavljuje sadržaj za odrasle morat će ga označiti kao takav na svom računu kako bi X-ovi filtri postavili upozorenje ispred njega. X-ove nove smjernice proširuju se i na goli sadržaj generiran umjetnom inteligencijom.

Porast pornografije

Iako X nikada nije izričito dopuštao sadržaj za odrasle, došlo je do porasta takvog sadržaja nakon pokretanja programa pretplate Twitter Blue. Nova plaćena razina X-a omogućila je seksualnim radnicima i porno glumcima da pretplatnicima naplaćuju naknadu za sadržaj koji je bio iza paywalla, slično kao što izvođači unovčavaju sadržaj na društvenoj platformi OnlyFans. Sada, sa službenom promjenom pravila, čini se da X oponaša OnlyFans u želji da izgradi jače komercijalne odnose između kreatora i korisnika koji se pretplate na njihove račune. Dok OnlyFans unatoč reputaciji utočišta za pornografiju, koja svakako prevladava na stranici se pokušava pozicionirati kao platforma na kojoj kreatori sadržaja bilo koje vrste mogu izgraditi bliže veze s klijentima koji plaćaju. Ali uglavnom se radi o pornografiji, da se ne lažemo.

Otkako je Elon Musk kupio X u listopadu 2022., bio je glasan da tvrtka mora loviti prihod od pretplate kako bi diverzificirala svoje tokove prihoda. To uvjerenje bilo je poticaj za lansiranje Twitter Bluea, sada poznatog kao X Premium, rane verzije X-a prilagođenog pornografiji. Međutim, ti raniji planovi raspali su se u proljeće 2022. kada su X-ovi timovi za moderiranje sadržaja shvatili da nemaju sposobnosti za adekvatno traženje materijala o seksualnom zlostavljanju djece i drugih oblika ilegalnog seksualno eksplicitnog sadržaja, prema izvješću The Vergea. Kao rezultat toga, planovi su stavljeni na čekanje.

Velike ambicije

Musk ima velike ambicije za X-ov pretplatnički posao. U prezentaciji predstavljenoj investitorima, Musk je predložio smanjenje X-ovog oglašivačkog poslovanja s 90 posto prihoda na samo 45 posto do 2028. To bi značilo da će prihod od pretplate porasti na 10 milijardi dolara godišnje do tog datuma. Ta bi brojka udvostručila X-ov prihod od pet milijardi dolara u njegovoj zadnjoj punoj godini kao javna tvrtka prije nego što ju je Musk učinio privatnom.

Od tada je bilo teško procijeniti napredak X-a prema mjerilima koje je Musk postavio. Međutim, neka početna izvješća iz ranih dana njegovog mandata kao novog vlasnika X-a pokazuju da se tvrtka borila da zadrži i korisnike i oglašivače. U listopadu 2023., godinu dana nakon što je Musk bio vlasnik web, X-ovi mjesečni korisnici smanjili su se za 15 posto, a prihod od oglašavanja bio je manji za 54 posto. Novija analiza pokazala je da su korisnici još uvijek masovno napuštali platformu u novoj godini. U veljači su mjesečni korisnici pali za 24 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Neki od tih padova mogu se pripisati Muskovom vlastitom ponašanju, koje su i korisnici i oglašivači smatrali neugodnim. U isto vrijeme, X je u problemu zbog sve lošijeg korisničkog iskustva jer su botovi, od kojih mnogi promoviraju seksualni sadržaj, sve prisutniji X-u. Ovi automatizirani računi često ostavljaju iste seksualno sugestivne odgovore na postove diljem X-a. Botovi su postali toliko uobičajeni na web-mjestu da su postali značajka koja definira platformu. Sada bi te botove mogli utopiti autentični ljudski računi koji promoviraju istu vrstu raskalašenog sadržaja koji je obično potisnut skrivene kutke interneta.