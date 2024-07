Najbolji hashtagovi ovoga trenutka: Danas može #bluecollar, sutra #foodporn

Ovih se dana više nitko ne bori protiv tvrdnje da su društvene mreže, voljeli ih mi ili ne, ključan alat za komunikaciju, marketing, zabavu – pa i edukaciju. Ono što je davno započeo Mark Zuckerberg, danas na njegovim, ali i raznim drugim kanalima nastavljaju influenceri koji svojim sadržajem privlače milijune gledatelja. Tajna velikih brojeva katkad se skriva u naizgled nevažnim stvarima poput hashtagova, ključnih riječi koje omogućuju da sadržaj kreatora dopre do šire publike. Zato su postali neizostavni u izgradnji osobnih i profesionalnih brendova. Ova je godina ponovno donijela nove trendove i uspješne priče koje oblikuju svijet društvenih mreža. Pa krenimo!

Kako napraviti motor za raketu

Američki influencer i glumac Nick Uhas najprije se proslavio u Hollywoodu, a onda se odlučio baciti na stvaranje zabavnih i edukativnih videozapisa posvećenih znanosti i uz to kombinira znanstvene eksperimente s osnovnim tehničkim vještinama. Na svojim videozapisima na TikToku i Instagramu upotrebljava hashtag #bluecollar kako bi istaknuo praktičnost i korisnost zanatskih vještina, zbog čega privlači milijunsku publiku. Jedan od njegovih viralnih videozapisa, koji ima više od pet milijuna pregleda, prikazuje kako napraviti jednostavan raketni motor upotrebljavajući kućne predmete. Za toliki se doseg na televiziji muči cijela ekipa producenata, a on to radi u svoja četiri zida. Takav pristup ne samo da zabavlja već i educira publiku te privlači posebno mlađe generacije zainteresirane za STEM da i same pokušaju postati samouki znanstvenici. Naravno, sve se to na kraju isplati, pa Nick već godinama surađuje s brendovima kao što su GE i National Geographic i uspješno monetizira sadržaj koji stvara u sklopu strateških partnerstava.

Osim za znanošću i tehničkim vještinama, ljudi su poludjeli i za foodfluencerima. Ako i sami tu i tamo u tražilicu ukucate #foodie, #foodporn ili #instafood, vjerojatno ste već pogledali nekoliko videozapisa Rosanne Pansino.

Što vole sponzori

Riječ je o jednoj od najpopularnijih foodfluencerica koja na YouTubeu, Instagramu, Facebooku i TikToku dijeli razne recepte i kulinarske savjete – od jednostavnog sendviča s topljenim sirom do kompliciranog bifteka Wellington. Njezini videozapisi također često prikazuju razne kolače i deserte inspirirane pop-kulturom, što privlači široku publiku, uključujući i brojne obitelji – a to sponzori jaaako vole. Rosanna je do sada surađivala s mnogim ozbiljnim brendovima, od kojih su najpoznatiji Wilton i Hershey‘s, i njezine kreacije privukle su milijune pratitelja koji s nestrpljenjem iščekuju što će sljedeće napraviti i sve to ukomponirati u video koji rijetko kada traje dulje od minute.

Marie Kondo, svjetski poznata po svojoj metodi čišćenja i organizacije prostora KonMari​, koristi se hashtagovima poput #tidyup, #organize i #sparkjoy kako bi dijelila savjete o urednome i organiziranom životnom prostoru. Njezina filozofija organizacije, koja se temelji na zadržavanju samo onih predmeta koji ‘donose radost‘, postala je globalni fenomen. Marie je daleko dogurala od influencerske karijere pa je u međuvremenu postala autorica bestselera i zvijezda popularnih Netflixovih serija ‘Tidying Up with Marie Kondo‘ i ‘Sparking Joy with Marie Kondo‘ i njezini savjeti inspiriraju milijune ljudi diljem svijeta da preurede svoje domove (koliko god da neke od nas začuđuje što motivaciju za pospremanje stana ili kuće treba tražiti na društvenim mrežama). Hashtagovi koje upotrebljavaju pomažu joj da privuče publiku koja traži praktične savjete za održavanje urednog doma, zbog čega je uspostavila suradnju s mnogo brendova specijaliziranih za organizaciju i uređenje doma. Kada spominjemo Marie Kondo, ne možemo zaobići ni Sophie Hinchliffe, poznatiju kao @MrsHinchHome. Riječ je o mladoj influencerici koja je napravila pravu karijeru od videozapisa u kojima otkriva jednostavne, ali učinkovite trikove za održavanje čistoće u kući ili stanu. Sophie također ima milijune pratitelja na svim društvenim mrežama i ugovore s brendovima poput Procter&Gamblea i Dysona.

Sve čisto

Naravno, na društvenim mrežama uspijevaju ne samo kreatori koji čiste domove već i oni koji uče druge kako čistiti lice. Dobar je primjer @GlowByRamon, skinfluencer koji rabi hashtagove kao što su #skincareroutine i #serumsunday kako bi podijelio svoje savjete za njegu kože. Njegova stručnost i detaljna objašnjenja proizvoda publici pružaju ono što prije nije imala – savjete koje bi inače dobila na pultu neke šminkerske ljekarne u središtu grada. Takav pristup donio mu je vjernu bazu pratitelja, ali i prilično unosne ugovore s brendovima kao što su The Ordinary ili CeraVe. Ključ njegova uspjeha? Zna prenijeti složene informacije na vrlo jednostavan i pristupačan način.

Osim individualnih influencera, brendovi također upotrebljavaju hashtagove da bi izgradili zajednice i povećali angažman. Npr. Nike rabi #justdoit i #nikerunning kako bi potaknuo korisnike da dijele svoje sportske uspjehe i povežu se s brendom. Svi žele biti primijećeni dok pobjeđuju, a to nikada nije bilo lakše nego danas jer nakon dvadeset istrčanih kilometara samo trebamo objaviti dobru fotku s aktualnim hashtagom. Bihevioralni marketing i društvene mreže sjajna su kombinacija, što pokazuje i činjenica da takav pristup beskrajno povećava vidljivost brenda, ali i stvara osjećaj zajedništva među korisnicima. Jedan od ključnih faktora za dugoročan uspjeh jest sposobnost prilagodbe trendovima i stalno učenje. Primjerice, američka aktivistica Leah Thomas, poznata kao @GreenGirlLeah, koristi se hashtagovima poput #sustainableliving i #zerowaste kako bi promicala ekološki prihvatljiv način života. Na taj način uspjela je izgraditi vjernu zajednicu pratitelja koji dijele njezine vrijednosti i interese, što ju je dovelo do suradnje s brendovima koji se zauzimaju za nikad popularniju održivost. Također je ove godine dobila priznanje na Forbesovoj rang-listi istaknutih mladih stručnjaka ‘30 ispod 30‘.

Podatkovna pomoć

Uspješni influenceri također znaju upotrebljavati podatke i analitiku da bi optimirali svoj sadržaj. Praćenje performansi hashtagova, analiza vremena objave i angažmana publike pomažu im da stalno usavršavaju strategije. Nemojmo se zavaravati, influenceri koje smo u ovom tekstu naveli bez sumnje se vješto koriste analitičkim alatima ne bi li razumjeli koje vrste sadržaja najbolje rezoniraju s njihovom milijunskom publikom. Taj pristup napornom kreatorskom poslu omogućava im da prilagode videozapise, maksimiraju doseg i ostvare bolje rezultate. Već dugo njihove karijere nisu posljedica slučaja. Rezultat je to strateškog planiranja, autentičnosti i sposobnosti prilagođavanja trendovima koji se mijenjaju iz dana u dan. U svijetu preplavljenom informacijama kvaliteta sadržaja i izravna komunikacija ostaju najvažniji faktori za postizanje uspjeha, što publika danas cijeni više nego ikada. Više ne pobjeđuje najbolja produkcija, već sadržaj s kojim se najviše ljudi može povezati ili poistovjetiti – a za to su vam dovoljni stari mobitel i nekoliko dobrih ideja u bilješkama.