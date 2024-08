Odluka o nagradi Effie Global Best of the Best ove je godine u rukama čak šest hrvatskih stručnjaka

Najefikasniji marketinški projekti globalno bit će proglašeni na natjecanju Effie Global Best of the Best, a i ovoga puta u procesu ocjenjivanja sudjeluju domaći stručnjaci komunikacijske industrije.

Effie Global Best of the Best natjecanje je koje nagrađuje najučinkovitije među najučinkovitijima u svijetu – oslanjajući se na najbolje marketinške ideje koje efikasno djeluju širom svijeta. Podiže standard i dodatno unapređuje predanost vođenju, inspiriranju i promicanju marketinške učinkovitosti globalno. Ova cijenjena nagrada obuhvaća samo radove koji su postigli Gold ili Grand Effie status, a upravo je u tijeku odabir najboljih projekata diljem svijeta, o kojima odlučuje i šest stručnjaka iz Hrvatske.

U prvom krugu ocjenjivanja prijavljenih radova sudjeluje čak pet hrvatskih predstavnika komunikacijske industrije, potvrđujući značaj hrvatske marketinške industrije: Rajna Cuculić (GroupM), Nikša Farac (Kraš), Mario Fraculj (Digital Talents), Kristina Hustić (Pik Vrbovec) i Ante Šalinović (Ipsos). Uloga je članova žirija procjenjivati širok spektar kvaliteta svake kampanje kako bi odredili koje će od njih postati finalisti te osvojiti nagradu. Članovi žirija Best of the Best ocjenjivat će Grand i Gold Effie nagrade iz 2023. i pomoći u određivanju finalista, koji će ostati u borbi za Global Grand Effies i Iridium Effie.

U drugom će krugu ocjenjivanja sudjelovati Vanja Vaniček (E.ON Hrvatska), koja će svoje ocjene dijeliti uživo iz Londona 5. rujna te sudjelovati u odabiru najkvalitetnijih prijava među prestižnim marketinškim projektima iz cijeloga svijeta koji su u strogoj selekciji zaslužili status finalista. Podsjetimo, natjecati se mogu samo dobitnici Gold i Grad Effie nagrada globalno za ultimativnu nagradu marketinške učinkovitosti.

Effie Awards svjetska je nagrada tržišnog komuniciranja koja se dodjeljuje najučinkovitijim projektima iz cijeloga svijeta. Dodjelu nagrada Effie u Hrvatskoj organizira HURA, a domaćim je oglašivačima to najvažnije natjecanje u industriji tržišnih komunikacija. Čestitamo članovima ovogodišnjeg žirija, a više informacija pronađite na službenoj stranici.