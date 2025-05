Smart je out: Potrošači danas sve više traže analogne domove

Ljudi žele jednostavniji, analogni način života pa traže i jednostavne domove usklađene sa svojim ritmom, bez PIN-ova i senzora

Nisu mogli pronaći ni jedan prekidač za svjetlo u cijelome stanu. Supruga se žalila da bi se njezin put do kupaonice osvijetlio kad god bi noću ustala, što je budilo njezina muža. Katkad bi pak ušla u sobu koja je ostala u mraku bez obzira na to koliko je mahala rukama. Tako je Hollywood Reporteru dizajnerica interijera na Beverly Hillsu Carrie Livingston opisala situaciju bračnoga para koji je stanovao u penthouseu koji je ona dobila zadatak preurediti. Par je, naime, kupio penthouse opremljen sofisticiranim sustavom Crestron koji je automatski upravljao svjetlima ovisno o kretanju. Na kraju je cijeli sustav maknut i zamijenjen običnim, ručnim prekidačima za svjetlo, no supružnike je samo taj zahvat stajao sto tisuća dolara.

To je tek jedna od nevolja s kojima se susreću bogati stanovnici Los Angelesa koji su nadobudno pokupovali kuće opremljene superpametnim sustavima. Kako pokazuju trendovi, takva su iskustva samo jedan od pokretača novog trenda – povratka potrošača analognom životu. Istina, nema spomena o životu mimo ekrana (ovisnost o pametnim telefonima ne prestaje rasti), ali kad je o domovima riječ, žele da budu što običniji, da ne velimo gluplji. Kako je nedavno pisala američka konzultantska kuća Parks Associates, broj pametnih uređaja u domovima vrhunac je doživio tijekom pandemije. Tad ih je svaka pametna kuća u prosjeku imala osam, a sad je taj broj pao na 6,2. To, dakako, ne znači da tehnološke brendovi neće imati posla s opremanjem domova visokom tehnologijom, ali svakako će morati bolje promisliti o tome jesu li ti svemogući uređaji samo fora stvar ili doista ispunjavaju potrebe potrošača i poboljšavaju kvalitetu njihova života.

Bogataši se zasitili

Kako u svom članku piše Hollywood Reporter, napredna je tehnologija bila neizostavan dodatak svakom luksuznom domu. Domovi čija je cijena u prosjeku bila deset milijuna dolara, osim s raskošnom teretanom, bazenom bez rubova (engl. infinity pools) i garažom za dvanaest automobila obvezno bi dolazili s hladnjakom, tosterom ili LED svjetlom povezanima na Wi-Fi mrežu ili se njima moglo upravljati glasom. No, kako svjedoče stručnjaci za nekretinine i uređenje interijera, kuće pune techa sve su manje tražene.

– Kao što je pokret arts&crafts bio reakcija na industrijalizaciju, sada svjedočimo reakciji na pametne domove. Ljudi žele jednostavniji, analogni način života – rekao je spomenutom mediju dizajner interijera Jamie Bush, koji je radio na nekima od najpoznatijih kuća u Los Angelesu.

Nekad su poznate osobe, Sofía Vergara, recimo, gorljivo zagovarale pametne domove. Glumica je oduševljeno pričala kako mobitelom upravlja sigurnosnim, kuhinjskim i medijskim sustavima. No medeni je mjesec s digitalnim domovima završio i sve je više problema s nejasnim sučeljima, beskonačnim nadogradnjama i zaboravljenim lozinkama. Recimo, Bush je tu spomenuo slučaj kuhinjskoga stola svoga klijenta koji se dizao i spuštao hidraulikom, ali samo ako se unese ispravan kod. Bez njega se jednostavno ne bi pomaknuo ni milimetra. Stol je, pogađate, izletio iz superluksuznoga doma, a taj je kupac, kao i mnogi drugi dubokoga džepa, počeo tražiti niskotehnološke ili potpuno netehnološke kuće, samoodržive domove lišene pametnih rješenja. Stvar je otišla tako daleko da se nekretnine ciljano reklamiraju kao netehnološke, to im je postala jedinstvena prodajna točka (USP), pa je tako nedavno u Santa Monica Canyonu oglašena vila s dvokatnicom za goste koja je nekoć bila štala. Taj posljednjih krik netehnologije prodaje se za 14,5 milijuna dolara.

Kontra trendu

Zanimljivo je i to što su glavni zagovornici analognih domova bogataši iz tehnološkog svijeta. Kako piše Reporter, bivši direktor globalne prodaje iz kompanije CrowdStrike tražio je kuću s minimalnim brojem pametnih uređaja za svoju proširenu obitelj sa šestero djece. Na koncu je kupio onu koja je u dnevnoj sobi imala samo police s knjigama, društvene igre i stari automobil marke Corvette pretvoren u bilijarski stol. Kako nastavlja taj medij, na potražnju za nekretninama bez tehnologije naslanja se porast potražnje za retrodetaljima. Primjerice, ​britanska tvrtka​ Forbes & Lomax, koja izrađuje ručne prekidače u vintage-stilu (i do 800 dolara), postala je hit među dizajnerima jer ‘klijenti samo žele prekidač koji radi‘.

Doduše, beskrajno skup prekidač, ali prekidač.

– Nekad su se luksuzne kuće hvalile ekranima u svakoj prostoriji, čak i u eksterijeru. Danas je previše tehnologije minus. Trenutačno su najtraženije stvari vanjski tuševi, Sunčevi zalasci i autentični arhitektonski detalji, a ne klimatizacija na glasovno upravljanje – naveo je Jamie Bush.

Sličan trend razvija se na Dalekom istoku, točnije u Japanu, gdje je nedavno prvi put predstavljena kuća Positive Age brenda tradicionalne biljne medicine Saishunkan Pharmaceutical.

Dom koji liječi

U suradnji s građevinskom tvrtkom Lib Work projektirao je kuću osmišljenu da poboljša prirodne sposobnosti tijela za samoizlječenje. Taj je koncept potaknut spoznajom da Japanci oko dvije trećine života provedu kod kuće, zbog čega je životni prostor ključan čimbenik zdravlja. Umjesto da se oslanja na tehnologiju, Saishunkan upotrebljava znanje tradicionalne medicine u oblikovanju prostora koji potiče prirodne regeneracijske procese tijela. Među ključnim su značajkama sustav rasvjete koji se mijenja tijekom dana prateći cirkadijalne ritmove, teksturirani ‘valni podovi‘ koji stimuliraju određene točke na stopalima i razlike u visini podova koje potiču kretanje zglobova tijekom hoda kroz prostor.

Taj projekt, kako se nadaju u Saishunkanu, trebao bi potaknuti cijelo društvo da više pozornosti posveti kvaliteti životnog prostora. Na to je pozornost globalne publike skrenula pandemija privremeno je zaključavši u četiri zida, a priča bogataša s početka priče samo je potvrda da tehnologiju treba upotrebljavati s mjerom. To je udaljavanje od pametnih rješenja za dom, dakle, proizašlo od zamora stanara PIN-ovima i senzorima, donekle i pitanjima sigurnosti i privatnosti, ali, najviše od svega, nedostatkom stvarne vrijednosti. S druge strane, mnogi primjećuju da upravo to dobivaju od kontratrenda: povratka prirodi, Suncu, svježem zraku, prirodnim materijalima i praćenju tjelesnoga ritma. Stoga, ako ste odlučili kupiti novi dom i privlači vas upravo onaj s gomilom pametnih rješenja, od pametne rasvjete, stolova koji se podižu unosom koda i roleta koje se spuštaju glasom, razmislite još jednom jer to je – totalno out.