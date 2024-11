Osam inspirativnih žena gastro i beauty scene: Kako smo strast i viziju pretvorile u uspješan biznis

Treće izdanje konferencije Redefining Success by Fortenova Grupa u organizaciji tvrtke Laniva koja stoji iza festivala Taste the Mediterranean i ove je godine okupilo iznimne i uspješne žene iz svijeta gastronomije, enologije, hotelijerstva i biznisa. Na konferenciji koja se jučer održala u Zagrebu, svoja su iskustva podijelile žene koje su u svojem profesionalnom životu zauzele vodeće pozicije. Zajedničko im je to što su im prepreke, kažu, izazovi, a u poslu ih pokreće strast. Svojim inspirativnim pričama podsjetile su nas i na to koliko je važno podijeliti svoje znanje i iskustvo te tako i druge osobe motivirati na pozitivne promjene. U skladu s time, popratna ekskluzivna večera vrhunskih hrvatskih i regionalnih chefova u Hilton Garden Inn hotelu rezultirala je prikupljanjem sredstava za stipendiju mladoj budućoj chefici Hani Čović.

Kako je objasnila Dubravka Tomeković Aralica, izvršna direktorica festivala Taste the Mediterranean i inicijative Mediterranean Women Chefs, cilj je da se ženama u gastronomiji da vidljivost, jer ‘svako druženje započinje i završava za stolom‘. Ove je godine stoga glavna misao vodilja konferencije bila ‘spoji i dijeli‘.

– Mnogi kažu da su mame i bake utjecale na njih. No što kad mladi kuhari izađu iz škola? Muškarci postanu chefovi, a žene ostanu negdje iza. Treba im malo poticaja i hrabrosti. Spoji i dijeli današnji je moto konferencije jer je smisao da oni koji imaju znanje i iskustvo da ga prenesu na nove generacije i daju poticaj onima koji su manje hrabri da ostvare svoje snove – poručila je Tomeković Aralica.

Unatoč svim preprekama

Nina Bratovž, ovogodišnja dobitnica nagrade JRE Sommelier of the Year, odrasla je u ljubljanskom restoranu JB koji slovi kao slovenska ‘institucija‘. Nina je ispričala kako zadržati poštovanje u ‘muškome svijetu‘ te kako je postala jedna od najcjenjenijih sommerlierki, unatoč brojnim predrasudama jer su ju mnogi poznavali kao kći poznatog slovenskog chefa Janeza Bratovža.

– Bilo je teško doći do toga gdje sam sada, ali to me učinilo onim što jesam danas - da sam moćna, da mogu pričati s kim god želim, muškarci su me mnogo naučili ili u ovom svijetu i zahvalna sam im za to – rekla je Nina.

Prije nego što ju je gastronomija ‘povukla‘, studirala je farmaciju, no za praksu u ljekarni rekla je da joj je to bilo ‘najgorih šest mjeseci u životu‘. Danas ima svoju liniju šampanjaca, a želja joj je napraviti i svoju liniju vina, na čemu već radi.

Iako za sebe kaže da joj govor pred kamerom nije prirodan, slastičarka u zagrebačkom restoranu Sol Petra Jelenić također je autorica televizijske emisije Slatka kuharica. Ona je, pak, kao mala htjela biti veterinarka, ali je ipak s 15 godina upisala kulinarsku školi i pronašla se u slastičarstvu. Kako je ispričala tijekom rasprave koju je moderirala novinarka Lana Pavić, također je bila svjesna da nije osoba koja može sjediti pred kompjuterom i raditi repetitivni posao, ali isto tako joj je vrlo rano bilo jasno da ne želi imati svoju slastičarnicu.

– Kad sam shvatila da bih morala voditi ljude, shvatila sam da ne bih mogla birati raditi što želim, nego što moram, jer bih morala brinuti za te ljude. Ovako sam fleksibilnija i svaki dan mogu učiti i raditi nešto novo – ispričala je Jelenić, kojoj je slastičarstvo, kaže, ‘čista emocija‘.

Svoju emotivnu priču od djetinjstva u ratnom Vijetnamu do vlasnice uspješne kompanije u Kanadi ispričala je Mai Mowrey, osnivačica i predsjednica prirodne kozmetike Scentuals. Zajedno s braćom pobjela je u Kanadu jer su, kako kaže, htjeli vidjeti snijeg.

– Imali smo samo nadu i hrabrost da nas vodi. Pokušavali smo naći budućnost da možemo ponovno izgraditi naš život – ispričala je Mowrey koja je prirodnu kozmetičku liniju pokrenula nakon saznanja da joj brat ima rak, čime je dokazala da je uspjeh moguć unatoč brojnim preprekama.

Poznata splitska poduzetnica Marina Wallner za sebe kaže da može raditi samo nešto što jako voli, pa je tako nakon godina iskustva u građevinskoj industriji osnovala svoju Oliva Allegra školu za visoku gastronomiju. Kad su krenuli, imali su samo četvero učenika, a danas ih je 150 te neki među njima već imaju Michelinove zvjezdice. Također ju zanima permakultura, vrtlarenje bez kopanja, pa u sklopu škole sadi i organski vrt za održivi razvoj.

– U problemu morate naći izlaz. Posadila sam vrt i uredila ga da bih unuke maknula od telefona. Na kraju su bili toliko okupirani da su zaboravili na mobitele – ispričala je Wallner, koja smatra da ‘kad čovjek pobijedi ego, pobijedi sve‘.

– Uspjeh nisu ni novac ni priznanja nego raditi ono što volite. To je čak i Steve Jobs govorio studentima u svojim predavanjima. Tražite to i kada nađete, znat ćete – zaključila je Wallner.

Upornošću do uspjeha

Prije 25 godina Urška Šefman Sojer u Ljubljani je osnovala slastičarnicu Zvezda koja je danas sinonim za taj grad.

– Imala sam 26 godina i nikakvog iskustva. Ujutro u 5 sam počela peći kolače, a u 12 sam bila za vitrinom i prodavala. Bili smo na početku razvoja gastronomije, ali ljudi su bili otvoreni prema novostima. Kada čujem da i vi u Zagrebu znate za Zvezdu, drago mi je i to mi je nagrada života – rekla je Šefman Sojer, također dobitnica nagrade Veuve Clicquot Business Woman Award.

Ingrid Badurina Danielsson, direktorica Gault&Millau Croatia, kaže da je imala više života, ne jedan. Od života u Milanu preko ratnog novinarstva u Vjesniku do dovođenja nezavisnog gastronomskog vodiča Gault&Millau u Hrvatsku, uvijek se vodila emocijama, za što joj je jedan poslovni čovjek jednom prilikom rekao da nikada neće biti uspješna. Da je bio u krivu dokazuje i činjenica da ju je ugledni magazin Forbes uvrstio na svoju godišnju listu 50 under 50. Svjiet, kaže, vidi u međunarodnim okvirima, a ne da se zatvaramo, zbog čega od samog početka svog poduzetničkog puta surađuje s brojnim strancima iz najrazličitijih država. Uzor joj je uvijek bio otac, profesor ekonomije koji je znao kuhati, a ideja joj je bila da promovira hrvatsku gastronomiju, što danas kroz Gault&Millau i čini.

Josipa Jutt Ferlan, direktorica klastera hotela Hilton u Zagrebu, karijeru je započela u turističkoj agenciji, a kroz edukaciju i kontakte koje je stekla u inozemstvu shvatila je koliko toga u hrvatskom turizmu nedostaje. Zato smatra da naš turizam mora biti cjelogodišnji.

– Ideja je da kroz brend kao najsnažniju marketinšku polugu ispričamo svoju lokalnu priču, bilo gastronomsku, wellbeing ili poslovnu. Ne postoji takva kampanja koja će vam odraditi ono što vam može donijeti brend. Kad volite svoj posao svaki dan ste sretni. Bitno je slaviti i male i velike uspjehe, i to sa svojim timom jer nitko ne može ništa postići sam. Ako ih na pravi način mentorirate u poslu i dajete im prostora, oni su niz dobrih stupova koji čine vaš posao stabilnim – istaknula je Jutt Ferlan, koja je odgovorna za tristotinjak zaposlenika, no naglašava da im nije direktorica, nego kolegica.

– Mladim ljudima koji dolaze kod nas raditi drago je da kroz Hilton program mogu putovati u najbolje hotele za 45 dolara. Nema tog formalnog obrazovanja koji vam može proširiti horizonte kao putovanja – smatra Jutt Ferlan.

Kako se boriti s predrasdudama na svojoj je koži itekako osjetila Andreja Vukojević, direktorica turističkog i marketinškog sektora Hrvatske gospodarske komore.

– Uvijek sam vjerovala u sebe i znala što želim, a drugi bi govorili ‘ona je samo lijepa‘. To mi je bio dodatan motiv da im dokažem da mogu drugačije. S godinama shvatiš da te to ojačalo te da možeš svojim radom dokazati da si mnogo više od fizičke ljepote. To je danas ipak iza mene – kaže Vukojević.

Nakon karijere u agenciji za nekretnine i korporacijama poput Hrvatske pošte, dolaskom u HGK počela je raditi na novoj platformi Stories za premium turizam u Hrvatskoj. Ideja joj je da na jednom, online mjestu okupe sve koji nude premium usluge jer u turizmu je, kaže, najvažnije iskustvo gosta.