Osam samozatajnih: Ovim je milijarderima od novca (gotovo) važnija privatnost

Business Insider je izdvojio osam milijardera koji čine sve da izbjegnu medije i sakriju se od radoznale javnosti

Popularna televizijska serija HBO-a, Nasljeđe, otvorila je gledateljima vrata u svijet gramzivih tajkuna i osim dvojbenih osobnih vrijednosti, secirala i njihov životni stil. Najbogatiji među bogatima činjenicu da imaju lovu ne guraju pod nos, na njima se bogatstvo „ne vidi“ već imaju svoj tajni kod, komuniciraju jezikom diskretnih, ali izuzetno luksuznih brendova.

Taj tihi luksuz ili, kako ga nazivaju – stealth wealth, životni je stil i milijardera s liste Business Insidera. Naime, taj je mediji odlučio izdvojiti diskretne, ‘tihe‘ milijardere kojih se za razliku od, primjerice, Jeffa Bezosa, ne može uloviti dok na palubi jahte vrijedne pola milijarde dolara ispijaju najskuplji šampanjac ili šeću Stradunom u pratnji paparazzija. Ovi milijarderi, zapravo, čine sve da izbjegnu medije i sakriju se od radoznalih očiju javnosti.

Philip Anschutz

Philipa Anschutza čija se vrijednost, prema Forbesu, procjenjuje na 10,7 milijardi dolara, mediji zovu najpovučenijim američkim milijarderom. Prvi je milijun stekao radeći u željezničkoj i naftnoj industriji, a potom se bacio na svijet zabave i sporta. Njegova kompanija Anschutz Entertainment vlasnica je poznatog festivalskog brenda Coachella, ali i nekoliko sportskih momčadi, više od stotinu klubova, kazališta i arena, a zadužena je i za produkciju više od 25 glazbenih festivala.

Tog je 83-godišnjega milijardera prvi put sreća pomazila 1979. kad je otkrio naftno polje na granici Wyominga i Utaha te, tri godina kasnije, polovinu prodao Mobilu za pola milijarde dolara. Osamdesetih je kupio Rio Grande Railroad i Southern Pacific Railroad i prodao ih 1995. za 1,4 milijarde dolara zadržavši pritom pravo na polaganje optičkih kabela za telekomunikacijske usluge. Prije četiri godine magazin Forbes je zapisao da je Anschutz samo jedan od dvojice bogataša (drugi je naftni milijarder William Herbert Hunt) koji su se uspjeli naći na listi 400 najbogatijih Amerikanaca od 1982. (godine kad je lansirana lista) do danas.

Unatoč redovnom pojavljivanju u medijima, Anschutz izbjegava javnost i tijekom svoje karijere održao je samo dvije konferencije za novinare. - Anschutz je nešto poput čarobnjaka iz Oza - rekao je ekonomist Jack Kyser za Los Angeles Times 2006. te dodao da je on čovjek koji stoji iza zastora i povlači konce; njega nitko ne vidi, ali ima ogroman utjecaj na Los Angeles.

Frederick Barclay

U svijetu bogatih i slavnih jednojajčani blizanci, David i Frederick Barclay, poznate su, ali i vrlo tajanstvene figure. Prije dvije godine, David je preminuo, dok je Frederick živ i broji 88 godina. Netom prije Davidove smrti, Forbes je njihovo bogatstvo procijenio na četiri milijarde dolara, a uspješno su poslovali u više različitih industrija. Braća Barclay posjedovali su tako internetsku trgovinu Very (poznatu i kao Shop Direct), medij The Daily Telegraph i hotel The Ritz u Londonu.

Ipak, još uvijek je mnogo nepoznanica u vezi toga kako su braća uspjela izgraditi poslovno carstvo zbog čega im se ‘tepalo‘ da su ‘najzloglasniji povučeni milijarderi u Ujedinjenom Kraljevstvu‘. U jednom od rijetkih intervjua, David je izjavio da su privatni u svemu što rade - ne govore o sebi, ne tvrde da su pametni niti se hvale koliko su uspješni. No, svejedno priznaju da su sretniji nego mnogi drugi. Frederick je pak u izjavi nakon bratove smrti kazao da su bili pravi blizanci od početka do kraja, nerazdvojni i usklađeni te da će se sigurno ponovo sresti.

Obitelj Cargill-MacMillan

Možda toga niste svjesni, piše svojim čitateljima Business Insider, ali nešto što ste danas pojeli vjerojatno je prošlo kroz neki aspekt poslovanja obitelji Cargill-MacMillan. Poljoprivrednim carstvom upravljalo je i upravlja sedam generacija, a njihova kompanija Cargill je po prihodima jedna od najvećih američkih privatnih kompanija. Na Boombergovoj listi 2022. obitelj je osvanula na osmom mjestu najbogatijih na svijetu, a, prema Forbesu, broji čak 12 milijardera.

Pauline MacMillan Keinath ima najveći udjel u Cargillu i vrijedi 7,2 milijarde dolara, dok se Marthino bogatstvo procjenjuje na 1,3 milijarde dolara. Kompanija je osnovana 1865. godine i u Iowi skladištila žitarice, a danas je jedna od sinonima američke poljoprivrede koja se u međuvremenu proširila na druge industrije poput farmaceutske te transporta i logistike.

Jack Ma

Jack Ma je prije par godina dospio na svjetske naslovnice jer je ispario iz javnosti, ali se u međuvremenu vratio i preuzeo funkciju gostujućeg profesora na Tokijskom fakultetu. Ma je s neto vrijednošću od 24,4 milijarde dolara bio najbogatiji Kinez. Obogatio se osnovavši e-trgovinu Alibaba, a potom i fintech kompaniju Ant Group koja upravlja popularnom platformom za plaćanje Alipay. Budući da je ranije privlačio pozornost svojim ekstravagantnim potezima poput proslave umirovljenja koju je organizirao na olimpijskom stadionu pred 60 tisuća ljudi, ne čudi što su mediji revno pratili njegov ‘nestanak‘.

Naime, nitko nije znao gdje je Ma puna dva mjeseca, a njegov nestanak koincidirao je s antimonopolskom istragom protiv Alibabe koju su pokrenuli kineski regulatori. Regulatore je, među ostalim, zasmetalo što je Ma otvoreni kritizirao čitav sustav. Ipak, milijarder se ‘vratio‘ ove godine i objavio da odstupa s pozicije u Ant Groupu. Nedugo nakon toga, objavljeno je da postaje profesor na Tokyo Collegeu te da će provoditi istraživanja o održivoj poljoprivredi i proizvodnji hrane.

Njegov prijatelj, Chen Wei, za USA Today je 2014. izjavio da je Jack Ma vrlo jednostavan i skroman te da su njegovi omiljeni hobiji još uvijek tai chi i kung fu romani.

Obitelj Mars

Obitelj Mars je najpoznatija po svom carstvu slatkiša, brendovima poput M&M‘s, Snickers, Twix i Dove, ali i prilično uspješnim prehrambenim brendovima (Ben‘s Original) i brendovima za kućne ljubimce (Pedigree, Iams i Cesar). Prošle ih je godine Bloomberg postavio na drugo mjesto ljestvice najbogatijih obitelji te njihovu neto vrijednost procijenio na nevjerojatnih 160 milijardi dolara. Taj div slatkiša je, pisao je The Washingtonian, tajnovitost pretvorio u stil života.

Bivši predsjednik Stephen Badger, koji je praunuk osnivača kompanije Franklina Marsa, jednom se osvrnuo na Marsovo inzistiranje na privatnosti i kazao da su željeli da njihovi brendovi privuku potrošače, ali su sada svjesni da kupci ne žele samo znati priču o brendovima već i kompaniji koja stoji iza njih. Glasnogovornica obitelji Mars, Amy Weiss, je pak Business Insideru izjavila da obitelj izrazito cijeni privatnost i nikad se nije bavila osobnim publicitetom.

- Članovi obitelji dobro su poznati unutar tvrtke i aktivno su uključeni u upravljanje kompanijom – dodala je.

Ike Perlmutter

Isaac ili Ike Perlmutter bogatstvo je stekao proizvodnjom akcijskih figurica koja ga je dovela do Marvel Comicsa. Taj 80-godišnjak je 2005. postao izvršni direktor kompanije te zaslužan za prodaju Disneyu za četiri milijarde dolara. Njegova neto vrijednost se, prema Forbesu, procjenjuje na 3,9 milijardi dolara.

Tim se golemim bogatstvom ne razmeće, a u javnosti se, tvrde upućeni, zna pojaviti zamaskiran. Ike navodno i uživa u svojoj reputaciji tajanstvenog i štedljivog, a sramežljivu prirodu neki pripisuju i jakom izraelskom naglasku. U jednom od svojih rijetkih intervju 2023. kazao je da je dobio otkaz iz Disneya jer se s vodstvom kompanije razilazi u mišljenju kako valja voditi kompaniju. Prema Ikeu, ekipi iz Disneya je samo i isključivo bitno stanje na kino-blagajnama, a to je stav s kojim se on ne slaže.

Obitelj Reimann

Jedna od najbogatijih njemačkih obitelji, Reimanns, stoji iza konglomerata JAB Holding Company koji danas posjeduje brendove poput Krispy Kreme, Panera i Peet‘s Coffee. Članovi obitelji uključuju braću i sestre Wolfganga Reimanna, Matthiasa Reimann-Andersena, Renate Reimann-Hass i Stefana Reimann-Andersena, a svaki od njih, prema Forbesu, vrijedi 5,4 milijarde dolara. Poslovna povijest Reimannovih pak seže u 19. stoljeće kad se kemičar Ludwig Reimann pridružio Johannu A. Benckiseru u Benckiseru, njemačkoj kompaniji za kemijsku i industrijsku proizvodnju.

Reimann je oženio Benckiserovu kći, a potom posao proširio i na robu široke potrošnje. Iako su izbjegavali pozornost, obitelj je na naslovnice dospjela 2019. kad su donirali 10 milijuna eura u dobrotvorne svrhe i to nakon što su otkrili nacističke grijehe članova svoje obitelji. Naime, Albert Reimann stariji i Albert Reimann mlađi bili su rani pristaše nacističke stranke te ruske civile i francuske ratne zarobljenike silili na prisilni rad tijekom Drugog svjetskog rata. - Nema se što prešutjeti. Ovi zločini su odvratni - rekao je tad za Bild Peter Harf, predsjednik JAB-a.

Braća Wertheimer

Alain i Gérard Wertheimer, obojica u 70-ima, treća su generacija vlasnika Chanela. Njihov djed, Pierre Wertheimer, sklopio je ugovor s Gabrielle ‘Coco‘ Chanel 1924. godine te kreirao novi poslovni entitet Parfums Chanel. Dogovor je bio da proizvodi poznati miris Chanel No5 u zamjenu za postotak u kompaniji, a potom ju je u potpunosti preuzeo 1954. Alain i Gérard naslijedili su kompaniju nakon smrti oca Jacquesa Wertheimera 1996. Alain je predsjednik, dok Gérard vodi odjel za satove, a svaki, prema Forbesu, vrijedi 32,6 milijardi dolara. New York Times je braću nazvao ‘najtišijim modnim milijarderima‘, a upravo je to Gérard i komentirao u rijetkom intervjuu objavljenom 2002.

- Radi se o Coco Chanel. Radi se o Karlu. Radi se o svima koji rade i stvaraju u Chanelu. Ne radi se o Wertheimerovima - rekao je tada misleći na Karla Lagerfelda, bivšeg kreativnog direktora modne kuće. U tom istom članku, Times je izvijestio da braća nikada nisu bila na otvaranju Chanelove trgovine te bi se, a ako bi uopće išli na Chanelovu reviju, sami vozili i sjedili u trećem ili četvrtom redu. Kompanija Chanel je dugo bila tajnovita i u vezi svojih financija te 2018. prvi put objavila svoje prihode (9,62 milijarde dolara za 2017.)