Pliva je preuzela prestižne certifikate SELECTIO Grupe za kvalitetu u upravljanju ljudskim potencijalima

Pliva je još jednom potvrdila svoju predanost dugoročnom unapređenju dobrobiti zaposlenika i izgradnji kvalitetnih radnih mjesta i preuzela Poslodavac Partner te Above and Beyond certifikate u čak tri kategorije: Satisfaction, Innovation i Future. SELECTIO Grupa, poznata HR konzalting grupacija koja djeluje kao jedno mjesto za sve HR usluge, dodjeljuje Above and Beyond certifikat onim poslodavcima koji pripadaju 10 posto najboljih Poslodavaca Partnera.

Za Poslodavac Partner certifikat potrebno je pokazati povezanost, svrhovitost i kvalitetu HR procesa koji se primjenjuju u cijeloj organizaciji. Upravo zato, oznaka Poslodavac Partner certifikata komunicira kvalitetu radnog mjesta, a osim u Hrvatskoj, predstavlja simbol izvrsnosti i prepoznatljivosti izvrsnih HR sustava i na regionalnim tržištima.

- Plivine HR prakse utemeljene su na inovacijama i usmjerene budućnosti zbog čega je Pliva ove godine prvi put zadovoljila kriterije i za Above and Beyond certifikat u kategoriji Future. Dajući prioritet zdravlju, posebice mentalnom, Pliva postiže visoku angažiranost i zadovoljstvo zaposlenika. HR inicijative, vođene stalnim povratnim informacijama, osiguravaju da zaposlenici osjećaju podršku od početka svog zaposlenja. Čestitamo Plivi Hrvatska i željno očekujemo buduće uspjehe izuzetnog HR tima koji prepoznaje važnost kontinuiranog razvoja HR sustava i njegov učinak na održivost cjelokupnog poslovanja - rekla je Lara Šubić Šuša, voditeljica Poslodavac Partner projekta iz SELECTIO Grupe.

Zadovoljstvo zaposlenika najbolji je pokazatelj uspjeha

Kako bi ispunila uvjete za obnovu certifikata, Pliva je prošla detaljnu evaluaciju HR sustava koja jedina istovremeno uzima u obzir dvije perspektive - perspektivu poslodavaca i perspektivu zaposlenika. Da Pliva ozbiljno pristupa povratnim informacijama svojih zaposlenika, uvažava ih i temeljem njih poduzima konkretne korake, potvrđuje i redovito mjerenje zadovoljstva zaposlenika na osnovu kojeg planira daljnje aktivnosti. Rezultati mjerenja pokazali su se iznadprosječnim, posebno u područjima usklađenosti osobnih i organizacijskih vrijednosti, zadovoljstva međuljudskim odnosima, percepcije nediskriminacije, mogućnosti napredovanja, učenja i razvoja, inicijativa za dobrobit, te općeg zadovoljstva menadžmentom i drugim prednostima rada u tvrtki. Stoga ne iznenađuje visoki Net Promoter Score (NPS), odnosno pokazatelj preporuke, koji odražava spremnost zaposlenika da tvrtku preporuče svojim bližnjima.

Ključ zaštite mentalnog zdravlja je u proaktivnom djelovanju

Pliva dugoročno i proaktivno planira i provodi mjere za očuvanje mentalnog zdravlja i otpornosti zaposlenika na izazove u poslovnom i privatnom životu. Kao potvrdu tih napora, Pliva je zaslužila i Future Resilience certifikat, još jedan certifikat SELECTIO Grupe koji ubrzava uvođenje poželjnih HR praksi, s fokusom na dobrobit zaposlenika. SELECTIO stručnjaci, diplomirani psiholozi educirani u područjima psihološkog savjetovanja, coachinga i psihoterapije, kroz Future Resilience program osiguravaju podršku i alate za jačanje otpornosti. Samo prošle godine, program je pomogao 2.475 sudionika u suočavanju s raznim poslovnim i privatnim izazovima te stresnim i nepredvidivim situacijama.

Sustav podrške u Plivi uključuje i brojne druge inicijative, poput Mental Health champions programa, u sklopu kojeg se dio zaposlenika educira kako bi postali kontakt osobe kojima se kolege mogu obratiti za savjete i podršku u vezi s određenim temama. Uz Mental Health champion-e, svim zaposlenicima i njihovim članovima obitelji dostupan je i Program podrške zaposlenicima (Employee Assistance program) koji omoguće 24/7 pristup stručnjacima za psihološko, financijsko i pravno savjetovanje. Svime ovim, Pliva je pokazala predanost stvaranju radnog okruženja koje brine o dobrobiti zaposlenika, istovremeno postavljajući visoke standarde u upravljanju ljudskim potencijalima na regionalnoj razini.