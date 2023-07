Poduzetnici čitaju: Dario Marčac preporučuje knjige Garyja Vaynerchuka i Napoleona Hilla

Vaynerchukova knjiga uči kako učinkovito komunicirati sa svojom publikom na društvenim medijima istodobno balansirajući između dodavanja vrijednosti (jabs) i poziva na akciju (right hook)

Učenje je stalan proces i, bez obzira na to koliko smo iskusni ili uspješni, prema mišljenju osnivača zajednice Crew i TikTok-konzultanta Darija Marčaca, uvijek nešto novo možemo naučiti, a knjige su izvrstan način za to. Na njega su zato profesionalno i privatno neizbrisiv trag ostavile, primjerice, knjige ‘Jab, Jab, Jab, Right Hook: How to Tell Your Story in a Noisy Social World‘ Garyja Vaynerchuka i ‘Misli i postani bogat‘ Napoleona Hilla.

Vaynerchuk, kaže Marčac, bogatstvom praktičnih primjera pruža detaljan uvid u digitalni marketing i društvene medije te pritom naglašava važnost pričanja priče na pravi način u svijetu prepunom informacija. Ta mu je knjiga pomogla shvatiti dubinu i složenost društvenih medija i promijenila je način na koji pristupa stvaranju i dijeljenju sadržaja. Napoleon Hill pak svojim čitateljima nudi uvide u načela uspješnosti i postizanja ciljeva koje je stekao intervjuiranjem brojnih uspješnih ljudi svojega doba. Marčac naglašava da ga je ta knjiga poučila vrijednosti vizualizacije ciljeva, samodiscipline, strasti i upornosti, koje primjenjuje u poslu i privatnom životu.

Veliki utjecaj na posao

‘Jab, Jab, Jab, Right Hook‘ ​naučila ga je učinkovito komunicirati s publikom na društvenim medijima istodobno balansirajući između dodavanja vrijednosti (jabs) i poziva na akciju (right hook), a ‘Misli i obogati se‘ pokazala mu je vrijednost ustrajnosti i samodiscipline, ali i važnost pozitivnoga mentalnog sklopa te jasno određenih ciljeva.

– U svakodnevnom poslu stalno primjenjujem uvide koje sam stekao iz tih dviju knjiga. Primjena savjeta Garyja Vaynerchuka o pripovijedanju i razumijevanju algoritma društvenih medija postala je integralni dio moje strategije na TikToku i ostalim platformama. S druge strane, Hillova načela iz ‘Misli i postani bogat‘ primjenjujem da bih ostao motiviran i usredotočen unatoč izazovima koje moj posao katkad donosi – iznosi Marčac.

Potraga za novim idejama

Voli čitati, posebno knjige o digitalnome marketingu i društvenim medijima. Smatra da čitanjem proširuje znanje i produbljuje razumijevanje, što je ključno u industriji koja se stalno mijenja.

Bilo da se radi o knjigama o digitalnome marketingu, psihologiji ili samorazvoju, Dario Marčac uvijek traži nove ideje i perspektive koje bi mu mogle pomoći da bude bolji u svom poslu. Međutim, priznaje da je prije mnogo više čitao i da ga sada, nažalost, često ograničava nedostatak slobodnog vremena.