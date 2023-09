Poslovnjaci iz Silicijske doline zabave nakon posla zamijenili testosteronskim tulumima

Inovator Jeff Tang organizira zabave na kojima se mjeri razina testosterona, a cijena ulaznice kreće se između 100 i 400 dolara

Ako je suditi prema brzini po kojoj se ‘japijevski‘ trend after job partyija ili pića (množina) nakon posla proširio i među europskim poslovnjacima, lako je moguće da će uskoro početi sudjelovati na novoj vrsti zabave. U Americi, preciznije Silicijskoj dolini, muškarci nešto dubljeg džepa počeli su obilaziti takozvane T-tulume (T Parties) u režiji i organizaciji startupa istog imena, T Party.

Naime, inovator i osnivač te tvrtke Jeff Tang odlučio je pozabaviti se, kako on tvrdi, sve učestalijim problemom pada razina testosterona. Kako prenosi Business Insider, Tang je uoči lansiranja svoje kompanije koja se bavi muškim zdravljem kazao da se kani uhvatiti u koštac s opadanjem razina testosterona i to na prirodan i mjerljiv način.

Uobičajeni simptomi niske razine testosterona su opadanje energije, mišićne mase i libida, a istraživanja pokazuju da manjak tog hormona može utjecati i na kronična stanja poput srčanih bolesti, dijabetesa i pretilosti.

Ambiciozni planovi

U postu koji je objavio, poduzetnik je napomenuo da on nije liječnik ni znanstvenik nego ‘samo tip koji voli eksperimentirati sa zdravljem i produktivnošću‘, ali i da je poboljšanjem svojih navika uspio pozitivno utjecati na lučenje testosterona.

Podizanje razina tog hormona nije nikakva novost u medicinskoj ili biohakerskoj industriji, ali jest novi način na koji Tang promovira i prodaje svoje usluge. Naime, on organizira zabave koje su mahom rasprodane i na kojima se gostima vadi krv te, uz malenu pomoć dijagnostičke kompanije Instalab, provode testovi i to od jednostavnog testiranja razine testosterona do složenijih testova 63 biomarkera. Karte za T-tulum prodaju se po cijeni od sto do 400 dolara i tim se iznosima pokrivaju testiranja.

Ipak, kako su stručnjaci za dugovječnost kazali Business Insideru, zdravlje je kompleksnije, a ovakav pristup, odnosno fokus samo na razine testosterona ne pruža cjelovitu sliku stanja klijenta.

– Testosteron je duboko integriran u različite aspekte muškog zdravlja, on je jedan djelić kompleksne psihološke puzzle – poručili su stručnjaci.

No, Tang ne samo da nastavlja s održavanjem T-tuluma već i, kako stoji na stranici, planira lansirati edukacijske programe, softverska rješenja, suplemente, dijagnostičke testove, ali i kreiranje jelovnika koji jamče dugovječnost i produktivnost. Tang je potonje vjerojatno naučio od kontroverznog biohakera Bryana Johnsona kojemu, kako prenosi Business Insider, pruža uslugu pripreme hrane.