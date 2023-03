Prva profesionalna škola food fotografije u režiji Kul IN Instituta iz Siska

Već nekoliko godina unazad globalni trend u gastronomiji nije samo priprema već i doživljaj hrane. Svatko od nas, kome kuhanje nije strani pojam, sklon je tome da neko jelo koje mu je dobro ispalo podijeli s prijateljima na društvenim mrežama. Ta navika po prvi puta u Hrvatskoj ima potencijal postati profesionalnom vještinom.

Tako će se od 8. do 11. ožujka po prvi puta održati profesionalna edukacija na temu Food Styling and Smartphone Photography u otganizaciji Kul IN-a, kulinarske akademije iz Siska, u vlasništvu hrvatskog poduzetnika i izvoznika Matta Darka Sertića.

Predavanje o food fotografiji (kulinarskoj fotografiji) odsada će biti redovan dio programa Kulinarstva i Slastičarstva na Institutu.

-To je prva profesionalna edukacija koji objedinjuje aranžiranje i stiliziranje hrane i fotografiju, a fokusira se na fotografiranje pametnim telefonima, a ne profesionalnim fotoaparatima – kažu u Kul IN-u.

Tijekom predavanja polaznici programa naučit će tehnike i trikove fotografiranja mobitelom, postavke kamere, uređivnje fotografija u aplikacijama i upoznati pravila osvjetljenja i osnovnu opremu koja se može koristiti na dnevnoj bazi. Poseban fokus stavit će se na aranžiranje hrane, postavljanje scene kroz teksture, sjene i kontraste, a naglasit će se i važnost storytellinga u kreiranju (fotografija) hrane koja će privući poglede.

Predavačica Food Styling and Smartphone Photography programa je Vedrana Barišić Burazin, Kul IN-ova je alumna programa Profesionalni slastičar, koja je nakon programa radila u hotelima s pet zvjezdica, slastičarnicama te vodila svoj privatni biznis. Zbog novih trendova u slastičarstvu odlučila je naučiti fotografirati. Završila je brojne svjetske fotografske tečajeve, uključujući poznatu Foodtography School kod Sare Crawford i otad skupila zavidnu bazu suradnika i klijenata.

Njezinu publiku velikim dijelom čine food blogeri koji žele unaprijediti svoje fotografske vještine i vještine izrade kolača, a njezin je rad prepoznatljiv po tamnim i moody, ali minimalističkim fotografijama. Vedrana danas živi u Valenciji i u svom studiju radi na razvoju novih receptura i kontinuiranom usavršavanju u food fotografiji.

Kulinarski institut Kul IN prva je međunarodna boutique kulinarska škola u Hrvatskoj, osnovana prije više od deset godina. Njezin vlasnik Darko Matt Sertić, vlasnik je nekoliko projekata u Sisku, od kojih je najpoznatija njegova tvornica Applied Ceramics, koja proizvodi i izvozi keramičke komponente za izradu mikročipova. Istoimenu tvrtku u Silicijskoj dolini Sertić je otvorio još 1994. godine, a njegovi su klijenti najveći svjetski proizvođači čipova, danas vrlo tražene robe na globalnom tržištu. Pokrenuo je u Sisku 2014. i Pisak, prvi poduzetnički inkubator u Hrvatskoj, a 2018. i proizvodnju solarnih modula u tvrtki Sunceco.

Kao što je u Hrvatskoj pokrenuo proizvodni biznis koji do tada nitko na ovom području nije radio, tako je bilo i s kulinarskom akademijom gdje se uči ‘visoka‘ gastronomija i gdje se polaznici pripremaju i obrazuju za rad u ponajboljim svjetskim restoranima. Kroz jedinstvenu akademiju Kul IN prošlo je više od 500 polaznika iz cijelog svijeta, a prošle godine akademija je dobila i svoju ‘morsku inačicu‘. Sertić je lani otvorio i kulinarsku školu u Jablancu blizu Senja Kul IN Ablana, u preuređenom hotelu, gdje će od ove sezone krenuti edukacije za polaznike.

Zamisao je da polaznici u institutu u Sisku prođu osnove kulinarstva, teorijski dio, a da se specijalizacija i praksa odrađuju u Jablancu.

U vrijeme kada se ne odvijaju kulinarski tečajevi u Ablani, Sertićevi radnici iz Siska besplatno ljetuju u tom objektu, koji ni po čemu ne odskače od klasičnih hotela. Na taj način Sertić je oživio koncept radničkih odmarališta, s ciljem da to bude jedan od motiva radnika da ostanu u Hrvatskoj.