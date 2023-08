Raste broj buking prevara, čitajte recenzije!

U posljednje vrijeme na društvenim mrežama sve su češći komentari o prevarama koje ljudi doživljavaju putem online bukiranja privatnog smještaja. Iako se većina njih odnosi na rezervacije putem raznih grupa iznajmljivača na Facebooku, sve su učestalije i kritike na račun Booking.coma koji je do sada slovio kao prilično sigurna platforma. Tako se u jednoj grupi za putovanja žena žalila da je rezervirala apartman putem Booking.coma no kada je došla u smještaj, ništa nije sličilo fotografijama smještaja objavljenih na platformi. Svejedno je bila dužna 220 eura za rezervirana noćenja no, kako je rekla, kartica joj je srećom bila prazna pa nije bilo mogućnosti da joj se ‘skine‘ taj iznos.

Autor jednog drugog komentara žalio se na to da je putem Booking.coma našao apartman u središtu Cavtata kojeg je želio unajmiti na devet dana za 700 eura. Vlasnicu apartmana pronašao je putem Google tražilice i kad ju je kontaktirao ona je rekla da je u to vrijeme apartman pun i da je nemoguće da je dobio slobodan termin. – Čim smo za potrebe rezervacije aktivirali karticu javio nam se neki ciparski broj na whatsappu s nekom čudnom pismenom konverzacijom. Kontaktirao sam Booking.com kako bih prijavio ovaj sumnjivi događaj i zamolio ih da provjere, na što su odgovorili da je sve u redu i da je rezervacija potvrđena, da su se čuli s vlasnicima. Zatražio sam direktno komunikaciju s gazdom i opet mi se javio netko na engleskom jeziku putem poruka, što me nagnalo na pomisao da je vlasnik smještaja stranac. Otkazali smo rezervaciju na vrijeme, ali mi nije jasno kako Booking.com nije u stanju kontrolirati te accountove za rentu – ispričao je član grupe.

Čini se da treba prilikom rezervacija biti oprezniji nego ikad, s obzirom na vrlo velik postotak internetskih prevara koje se u posljednje vrijeme ne tiču samo velikih poslovnih sustava već i privatnih osoba te da je sve više iznajmljivača u Hrvatskoj stranaca, od kojih neki zaobilaze propise, pogotovo u nekomercijalnom smještaju.

Očito danas nije teško ‘prekopirati‘ nečiju stranicu za iznajmljivanje ili fotografije sa tuđeg profila no ono što još uvijek pruža neku sigurnost jesu recenzije dosadašnjih posjetitelja koje ljudi često zanemaruju vodeći se prvenstveno za osnovnim informacijama i atraktivnim fotografijama. Oni koji imaju iskustva s rezervacijama na platformama, reći će da se smještaj bez komentara ili onaj sa ocjenom ispod 8.0 može smatrati sumnjivim ili u najmanju ruku nedovoljno kvalitetnim.

U Ministarstvu turizma i sporta objašnjavaju da se na platformama ne može oglašavati niti jedan objekt koji nema valjano rješenje o kategorizaciji, odnosno potvrdu da je taj objekt registriran za tu djelatnost te da su platforme dužne objaviti tzv. ID objekta kojeg su dužne tražiti od iznajmljivača.

-Iza platformi stoje strani vlasnici koji u drugim zemljama nisu dužni poštovati propise pa tako ni naše i to je razlog zbog kojeg se na razini Europske komisije vode rasprave o direktivama koje će regulirati taj problem. I u drugim zemljama, posebno u metropolama, postoje slični problemi s prevarama, smještaj se često ne kategorizira. No najviše prevara još uvijek se događa prilikom rezervacija smještaja putem neformalnih kanala kao što su društvene mreže – istaknula je Monika Udovičić, ravnateljica Uprave za sustav turističkih zajednica, kategorizaciju i pravne poslove pri Ministarstvu turizma i sporta.

Dakle, svaki legalni iznajmljivač u poreznoj upravi mora zatražiti PDV ID broj koji se mora unijeti na profil platforme radi obračuna poreza, međutim pitanje je kontrolira li Booking.com je li svatko unio taj broj.

Iz Booking,coma odgovaraju kako su sigurnost i zaštita njihov glavni prioritet te da puno ulažu u zaštitu partnera i gostiju u smještaju putem timova koji nadziru i blokiraju sumnjive aktivnosti 24 sata dnevno.

-Prijevare su nažalost stvarna prijetnja svakom internetskom poslovanju od strane zlonamjernih trećih strana i razumijemo kakav učinak mogu imati na naše korisnike, koji mogu postati žrtve ovih profesionalnih prevaranata. Važno je istaknuti da se velika većina milijuna boravaka koje omogućujemo ostvaruje bez ikakvih problema, ali ako u vrlo rijetkim slučajevima korisnici naiđu na problem, sa zadovoljstvom nudimo 24-satnu globalnu korisničku podršku, dostupnu na 44 različita jezika – ističu u Booking.comu.

Dodaju i to da vrlo ozbiljno shvaćaju provjeru oglašavanja objekata te provode niz provjera prije nego što im se dopusti otvaranje profila na platformi.

Putnicima koji žele rezervirati putovanje savjetuju da provjere recenzije smještaja u aplikaciji ili na službenoj web stranici, pri čemu URL weba mora biti Booking.com. - Nikada nećemo tražiti od korisnika da daju podatke o kreditnoj kartici putem SMS-a, poruke ili e-pošte, kao ni naši partneri za smještaj. Ako su zabrinuti zbog poruka koje primaju, savjetujemo im da provjere politiku plaćanja smještaja, koju je lako pronaći na profilu smještaja ili u njihovoj potvrdi rezervacije – zaključuju u Bookig.comu.