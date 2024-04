Rovinj u svibnju postaje prijestolnica svjetskog HR-a

Inspirativna predavanja stručnjaka svjetskog glasa, okrugli stolovi o aktualnim temama s tržišta rada i trendovima u zapošljavanju, rekordan broj praktičnih radionica i nezaboravni tulum… samo su dio ponude 12. HR Days konferencije koja će se održati 8. i 9. svibnja u Rovinju

Iako se radi o neslužbenoj tituli, za dva tjedna Rovinj će ponovno postati prijestolnica HR-a i epicentar zbivanja u svijetu ljudskih potencijala!

Pred nama je 12. izdanje HR Days konferencije, najvećeg i najznačajnijeg okupljanja HR zajednice u ovom dijelu Europe, koju organizira MojPosao, vodeći portal za oglašavanje slobodnih radnih mjesta u Hrvatskoj i dio Alma Career grupacije.

Tijekom dva dana trajanja, 8. i 9. svibnja, posjetitelji će moći uživati u inspirativnim predavanjima stručnjaka svjetskog glasa, intrigantnim okruglim stolovima te sudjelovati na nikad većem broju praktičnih radionica.

Nakon višemjesečnog predanog rada na ‘slaganju kockica‘, ovogodišnja konferencija će ponuditi najimpresivniji PROGRAM dosad!

Od uloge AI-ja do upravljanja low performerima

Svjetla reflektora ćemo usmjeriti na teme poput upravljanja low performerima, ugradnje kulture održivog poslovanja, privlačenja talenata, primjene umjetne inteligencije u HR-u te povećanja prediktivne valjanosti u regrutaciji. Na pozornici će se pojaviti neke od najsvjetlijih zvijezda HR-a poput Ronana Harringtona, Armina Trosta, Geertrui Mieke De Ketelaere, dr. Maggi Evans, Alexa Hera, te Kena i Debre Corey.

Osim nadahnjujućih predavanja, konferencija će obuhvatiti i dva zanimljiva okrugla stola.

Prvi dan konferencije donosi panel pod nazivom „Cultural fusion na tržištu rada – kako gradimo mostove inkluzije prema stranim radnicima“, koji će ponuditi platformu za raspravu o izazovima, prilikama i najboljim praksama uključivanja stranih radnika u domaće tržište rada. Sudjeluju Ivan Vidiš, državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Nina Stepčić, HR Business partner za operacije tvrtke British American Tobacco, dr. sc. Maja Parmač Kovačić s Filozofskog fakulteta Sveučilištu u Zagrebu te Damir Sertić, HR direktor kompanije Končar-Elektroindustrija.

Drugog dana konferencije, na panelu „To return or not to return“ pažnju ćemo usmjeriti na prednosti i nedostatke povratka radnika u urede te alternativnih rješenja poput fleksibilnog radnog vremena ili rada na daljinu. O najnovijim trendovima i praksama u organizaciji radnog mjesta više ćemo doznati od Antuna Macana, HR menadžera digitalne agencije IBM iX Croatia, Hrvoja Bulića, direktora ljudskih potencijala tvrtke Kaufland Hrvatska, Danijela Lastrića, Head of Group HRM M SAN Grupacije i Marka Jakovine, voditelja ljudskih resursa M+ Grupe Hrvatska.

Rekordan broj radionica!

Nadolazeće izdanje konferencije nudi rekordan broj praktičnih radionica koje pružaju konkretne alate i rješenja za svakodnevne izazove u HR-u. Sudionici mogu sudjelovati u radionicama poput "Možemo li postati otporni na stres?", "Jednaka plaća za jednak rad", "Driving profit and increasing predictive validity in recruitment" i "Neuroznanost u stvaranju visoko funkcionalnih timova", koje jamče revoluciju u praksi upravljanja ljudskim potencijalima.

Na konferenciji ćemo upoznati i inovativne HR prakse, projekte te inicijative koje su tvrtke iz Hrvatske, Slovenije, Sjeverne Makedonije, Bosne i Hercegovine i Srbije implementirale u svoja poslovanja te na taj način povećale kvalitetu rada svojih zaposlenika i poslovne rezultate. Najuspješnija među njima će s ponosom preuzeti titulu Najbolje regionalne HR prakse!

Noć donosi HR Night…

Nakon službenog dijela programa, zabava tek počinje!

Nakon što sunce konačno otiđe na počinak, sudionike konferencije očekuje noć puna nezaboravnih trenutaka na plesnom podiju uz bend Retrodukcija.

Također, za sve željne dodatnog networkinga, pripremljen je tzv. "nulti dan" konferencije, 6. svibnja, koji će ponuditi druženje uz Wine tasting & speed dating radionicu.

Ne propustite priliku postati dijelom ove nevjerojatne konferencije koja će oblikovati budućnost ljudskih resursa. Partneri konferencije su Algebra, Employer partner i DeeP Project, sponzori konferencije su Somersby i SD Worx Croatia, a medijski pokrovitelj Lider Media.