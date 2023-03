The Weeknd ušao u Guinessovu knjigu rekorda kao najpopularniji glazbenik na svijetu

Kanadski je glazbenik prvi i zasad jedini izvođač koji je premašio 100 milijuna mjesečnih slušatelja na Spotifyiju

Abel Makkonen Tesfaye, u glazbenom svijetu poznatiji kao The Weeknd službeno je najpopularniji izvođač na svijetu. Kanadski je glazbenik oborio rekordne slušanosti zbog čega je uvršten u Guinessovu knjigu rekorda.

Organizacija mu je tu titulu dodijelila nakon analize podataka Spotifyija poput, primjerice, broja mjesečnih slušatelja na toj streaming platformi. The Weeknd je, pokazalo se, prvi i zasad jedini izvođač u povijesti Spotifyija koji je do kraja veljače premašio 100 milijuna mjesečnih slušatelja.

Na drugom je mjestu Miley Cyrus koja je nakon objave iščekivanog osmog studijskog albuma, Endless Summer Vacation, dostigla je brojku od 82,4 milijuna slušatelja mjesečno.

Vrhunski uspjesi

Kako prenosi Billboard, za The Weekndom zaostaju Shakira (81,6 milijuna), Ariana Grande (80,6 milijuna), Taylor Swift (80,2 milijuna), Rihanna (78,5 milijuna) i Ed Sheeran (77,5 milijuna).

Izvođač je nedavno pomeo dodjelu nagrada Juno 2023. odnijevši kući četiri nagrade – onu za izvođača i tekstopisca godine (četvrti put), singl godine (treći put), a njegov je Dawn FM proglašen i najboljim pop albumom godine. No, to nisu jedini uspjesi.

Kanađanin je diljem svijeta prodao preko 17 milijuna albuma, a numeru ‘Blinding Lights‘ Billboard je stavio na prvo mjesto liste Hot 100 songs of all time. Taj je hit probio rekord najslušanije pjesme koja je streamana nevjerojatnih 3,48 milijardi puta što je čak 650 milijuna puta više od ‘Shape of You‘ Ed Sheerana.

Neto vrijednost izvođača koji je osvojio i četiri nagrade Grammy procjenjuje se na 310 milijuna dolara.