Trudi se u skladu s plaćom, odmaraj ponedjeljkom, uvijek imaj opciju za novi posao - koji su novi trendovi zaposlenika?

Već neko vrijeme društvene mreže, s TikTokom kao predvodnikom, služe kao mjesto na kojem si zaposlenici daju oduška i u kreativnim objavama populariziraju razne trendove vezane uz posao – posebno one u kojima se kritizira kultura pretjeranog rada.

Većinom su to pripadnici generacije Z za koje su brojna istraživanja do sada pokazala da su, za razliku od bilo koje starije generacije, spremniji oduprijeti se toksičnom ili izrabljivačkom radnom okruženju. A zahvaljujući blagodatima tehnologije, svoje mišljenje, otkrića, pa i savjete svatko od njih može dijeliti na platformama s milijunskom vidljivosti – pa upravo zato nastaju trendovi poput quiet quittinga.

- Takozvano ‘tiho odustajanje‘ i slični trendovi pojavili su se nakon pandemije kao odgovor na dominantnu hustle culture (koja je veličala prekomjerni rad) - rekla je Esther Cohen, direktorica marketinga u Workamajigu, prenosi Business Insider. Dodala je i da, s obzirom na to da se generacija Z također pokazala kao generacija koja je spremna često mijenjati posao, ne čudi da zoomeri predvode ovaj val radnih trendova.

Pa koji su to onda trendovi? Iz tvrtke Workamajig proučili su i identificirali su najpopularnije trendove vezane uz rad od početka godine do sada.

Shift shock

Za razliku od nekih drugih trendova koji se fokusiraju na poslove koje ljudi rade već duže vrijeme i kod kojih su spremni za promjenu, ovaj trend odnosi se baš na one koji su tu promjenu već napravili i imali loše iskustvo s promjenom posla.

Naime, shift sock odnosi se na one koji su tek počeli raditi novi posao i shvatili su da je taj posao daleko od onog to su očekivali – zato su doživjeli ‘šok promjene‘. Dakle, trend se odnosi na osjećaj žaljenja novih zaposlenika jer su očekivali drugačiji posao od onoga na što su dobili.

Inače, studije su pokazuju da je u prosjeku četiri milijuna ljudi svaki mjesec u 2022. dalo otkaz, a osim toga 80 posto zaposlenika smatra da je prihvatljivo napustiti novi posao prije no što prođe rok od šest mjeseci ako ne ispunjava njihova očekivanja.

Upravo zato ovaj trend ima bumerang efekt jer ovi zaposlenici često bez imalo neugode dolaze bivšim zaposlenicima i mole da se vrate na stari posao (često i pod boljim uvjetima).

Bumerang zaposlenici

Kao što sam naziv sugerira, ali i kao što je malo prije spomenuto, takozvani ‘bumerang zaposlenici‘ su oni koji odlaze iz jedne tvrtke u drugu, ali se kasnije vraćaju upravo u onu tvrtku iz koje su nedavno otišli.

Puno je razloga zašto se radnici vraćaju na svoja stara radna mjesta. Može se raditi o razočaranju s novim poslom, htjeli su samo vidjeti što im se nudi pa su na kraju ipak odustali ili im stari šefovi tek nakon odlaska ponude uvjete kakve žele. Koji god razlozi bili, mlađim ljudima nije problem otići i vratiti se, ništa vezano uz posao ne shvaćaju osobno, a popularnost ovog trenda pokazuje to da ima ukupno 43 tisuća pregleda samo na TikToku.

Career cushioning

Ovaj trend je najjednostavnije opisati kao imanje plana B. Naime, u vrijeme nesigurnosti kada je u pitanju zadržavanje posla, ideja trenda je uvijek imati druge opcije – što podrazumijeva aktivno traženje i umrežavanje s drugim ljudima, iako i dalje radite stari posao.

Ovo je zapravo držanje svih opcija otvorenim, podrazumijeva usavršavanje, traženje poslova u financijski stabilnim organizacijama, razgovore, sastanke… A iako ovaj trend nije nov i prisutan je u nekom obliku već godinama, sada dobiva na značaju zbog prijetnje recesijom i nestabilnosti.

Bare minimum ponedjeljak

Nikome nije lako završiti vikend i vratiti se na posao. No, kreativni ljudi su doskočili tom problemu i rješenje ukalupili u trend koji su nazvali ‘bare minimum ponedjeljak‘. Ovaj trend odnosi se na opuštanje na početku radnog tjedna, odnosno na obavljanje minimalno posla koliko je potrebno toliko da se zadovolji pojavljivanje na poslu.

Za razliku od nabrijanih sastanaka ponedjeljkom na kojima se dijele novi zadaci, ovaj trend je nekima pomogao pobijediti strahove od posla koji se često javljaju nedjeljama navečer. Minimalna rutina ponedjeljkom obično uključuje jutra posvećena brizi o sebi i kreativnom radu, nakon čega slijedi posao sažet u nekoliko sati poslijepodne.

Tiho zapošljavanje

Već spominjano tiho zapošljavanje je praksa poslodavaca da popune potrebe ili praznine na radnom mjestu bez stvarnog zapošljavanja novih ljudi.

Stvar se najčešće svodi na to poslodavac od postojećih zaposlenika traži da rade više posla za istu plaću. To može dovesti do izgaranja i ogorčenosti, a čest je razlog i zašto ljudi mijenjaju poslove. Doduše ovaj trend je česta tema rasprava jer neki pak smatraju da on može otvoriti o neke prilike.

Bijesne prijave

Trend doslovnog naziva ‘rage applying‘ odnosi se na zaposlenike koji se prijavljuju za nove poslove nakon što se osjećaju zasićeno, uvrijeđeno ili zanemareni na trenutnom poslu.

Razočaranje često bude okidač za ljude koji su frustrirani poslom ili radnim okruženjem te motivira ljude da se prijave za nove poslove. Tim je ljudima imanje opcija i hrabrosti najveći benefit.

Rad u skladu s plaćom

Možda i jedan od najpopularnijih trendova trenutno na TikToku – sa ukupno 451,1 milijun pregleda – odnosi se na sve ljudi koji rade više od onog za što su plaćeni. Domišljati video uradci koji sugeriraju da zaposlenici nisu plaćeni za sto uloga i sto zadataka otvaraju oči onima koji se osjećaju da stalno moraju raditi nešto ekstra.

Pa ovaj trend kaže – ne morate! Ponašanje u skladu s plaćom znači da postoje ljudi koji su bolje plaćeni za ekstra posao koji vam zadaju i oni bi ga trebali napraviti, a svaki posto više vašeg ulaganja bi se trebalo naplatiti.

Tiho odustajanje

No, koji god novi trend se pojavio, još od prošle godine je daleko najpopularniji trend quiet quitting. I daje glavni trend na TikToku, prema Workamajigu, nije ništa drugo nego raditi samo onoliko koliko se traži i niti jedan posto više. Dovoljno za ne dobiti otkaz, a dovoljno da se ne ulaže veliki trud.

Tiho odustajanje znači jednostavno raditi ono što se od vas očekuje — ni više ni manje. Reakcija je to na poslodavce koji iz radnika cijede besplatnu radnu snagu, a iako je internetom harao prošle godine, i dalje nije prestao biti popularan.

Rad s bilo kojeg mjesta

A i rad od kuće spada među trendove za koje se neki nadaju da nikada neće nestati. U brojnim tvrtkama odlučili su da potpunog povratka na staro nema, a novi je trend u kojem zaposlenici dobivaju pravo na tjedni rad od kuće s bilo kojeg mjesta. Radi se o praksi koju zaposlenici mogu koristiti nekoliko puta godišnje, a omogućuju im slobodu da putuju ili posjete obitelj, ali paralelno i rade.

Pa kako stručnjaci često spominju, teško ćemo se vratiti u radnu kulturu koja je vladala prije pandemije, a rad od kuće (baš kao i ostali trendovi) dokaz su da zaposlenici stavljaju svoje potrebe na prvo mjesto, a poslodavci su sve češće tu da ih prate.