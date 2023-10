Turistička putovanja za Egipat bez prekida, štete od otkazivanja putovanja u Izrael i Jordan tek treba zbrojiti

Piše: Marija Crnjak

Hrvatske agencije koje su nudile putovanja u Izrael ove jeseni otkazale su ove pakete zbog sigurnosne situacije. Otkazana je i većina putovanja za Jordan, dok putovanja za Egipat ostaju u programu, i tu zasad nema ni otkaza putovanja od strane putnika, doznajemo od hrvatskih agencija koje su zbog sukoba na Bliskom istoku bile prisiljene mijenjati svoje planove.

Zasad se ne može izračunati ni znati kakva će biti financijska šteta agencijama u slučaju da ne dobiju povrat već uplaćenih sredstava od dobavljača, hotela i zrakoplovnih kompanija, što se tek treba dogovoriti unutar industrije.

Zanimljivo, za razliku od europske pravne regulative, pa onda i hrvatske, koja propisuje povrat punog iznosa putnicima u slučaju da se dogodi izvanredna situacija u destinaciji, američke agencije ne vraćaju novac svojim klijentima sve dok voze avioni, odnosno ne zatvore se zračne luke. Europska direktiva o paket aranžmanima maksimalno je zaštitila potrošače, no ipak treba čitati ugovore s agencijama, poručuju iz agencija.

– Putovanja u Izrael i Jordan smo otkazali, i za to će putnici dobiti povrat, a mi se nadamo da ćemo realizirati povrat od dobavljača. Putovanja u Hurghadu u Egiptu ostaju, to je udaljeno od ratnih zbivanja i ne nalazi se na Sinajskom poluotoku nego u afričkom dijelu Egipta, Sharm el-Sheikh je dovoljno udaljen i za taj dio nema ograničenja putovanja. Imamo sporadičnih otkaza pojedinačnih putnika za neke druge destinacije kao što je recimo Istanbul, jer se putnici boje ili im je nelagodno putovati u zemlju s pretežnim muslimanskim stanovništvom. No, putnici moraju imati na umu da u takvim slučajevima nemaju pravo na povrat novca – pojasnila nam je Ana Magdić, voditeljica prodaje u Palma Travelu.

Na stranicama Ministarstva vanjskih poslova ističe se da se radi sigurnosnog stanja ne preporuča putovanje na poluotok Sinaj kao niti u pogranično područje uz pojas Gaza. Iznimka su neposredni letovi u turističku destinaciju Sharm el-Sheikh. Iz sigurnosnih razloga valja izbjegavati i zapadni dio zemlje uz granicu s Libijom. U ostalim naseljenim dijelovima zemlje je sigurnosna situacija zadovoljavajuća.

– Tijekom boravka u Egiptu i pri interakciji s egipatskim stanovništvom valja imati na umu da je pro-palestinski sentiment veoma snažan. Preporuča se izbjegavanje masovnih okupljanja. Preporuča se diskretno i sigurnosno svjesno ponašanje – kažu u Ministarstvu.

Naime, turistička područja u Egiptu prilično su udaljena od područja sukoba. Na primjer, Sharm el-Sheikh, popularno egipatsko odmaralište udaljeno je 393 km, oko pet sati vožnje automobilom od granice s Gazom. Oni koji idu u Kairo, Aleksandriju, Hurgadu i Luxor bit će udaljeni više od šest sati vožnje automobilom.