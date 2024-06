Warner Music Group preuzeo manjinski udio u domaćem Dancing Bearu

Warner Music Group preuzeo je manjinski udio u hrvatskoj diskografskoj kući Dancing Bear što će izvođačima domaće tvrtke omogućiti korištenje infrastrukture platforme ADA, ogranka globalne distribucije i izdavačkih usluga Warner Musica.

Warner Music i Dancing Bear surađuju već gotovo tri desetljeća pri čemu domaća diskografska kuća djeluje kao nositelj licence Warner Musica u Hrvatskoj od 1996. godine dok sestrinska tvrtka Dancing Bear Publishing također djeluje kao lokalni predstavnik Warner Chapell Musica, izdavačkog ogranka ove globalne kompanije. Također obnavlja se i licencni ugovor koji pokriva Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku i Sjevernu Makedoniju.

Ranije ove godine, Warner Music South East Europe (WM SEE) pokrenuo je Balkan Electro, diskografsku kuću usmjerenu na umjetnike s Balkana i Ukrajine. Nedavno su stekli i manjinski udio u slovenskoj diskografskoj kući NIKA, a prije dvije godine WM SEE uložio je i u Mascom Records u Srbiji. Uložila je ova globalna korporacija i u druge dijelove istočne Europe pa see tako mogu pohvaliti s akvizicijom udjela u mađarskoj kući Magneoton i udjelu u češkom Mike Roftu.

– Jako sam zadovoljna što proširujemo naš ugovor s Dancing Bearom, koji ima nevjerojatnu reputaciju u regiji kao ključni igrač u industriji. Već radimo na zajedničkim izdanjima u EDM prostoru i planiramo proširiti našu suradnju u nadolazećim mjesecima – rekla je generalna direktorica tvrtke Warner Music South East Europe Izabela Ciszek-Podziemska.

– Ova investicija Warner Musica glas je povjerenja u budućnost glazbe Zapadnog Balkana. Radujemo se zajedničkoj suradnji kako bismo glazbu s našeg postojećeg rostera prenijeli širem svijetu i otkrili sljedeću generaciju lokalnih talenata – dodao je Silvije Varga, suosnivač i direktor Dancing Beara.

Naime, Dancing Bear, osnovan 1990. godine, jedna je od najdugovječnijih diskografskih kuća u Hrvatskoj. Izdavačka kuća objavila je glazbu nekih od najznačajnijih domaćih i regionalnih izvođača, među kojima su Dalmatino, Dino Dvornik, Daleka Obala, Darko Rundek, Hladno Pivo, Kojoti, Kawasaki 3P, Zdenka Kovačiček, Goribor, Vlado Kalember & Srebrna Krila, Alen Vitasović, Ibrica Jusić, Majke, Gustafi, Bambi Molesters i Baba Yaga.