Zaboravite na zlonamjernu umjetnu inteligenciju, etičan razvoj AI-ja će revolucionirati način na koji radimo

Pitanje utjecaja umjetne inteligencije na našu budućnost, s naglaskom na njenu stvarnu primjenu, potencijal za pozitivne pomake te ugroze koje donosi u naše radne okoline, naći će se u fokusu predstojeće HR Days konferenciji, najvećeg regionalnog susreta HR zajednice, koja će se održati 8. i 9. svibnja u Rovinju.

Predavanjem "The good, the bad & the ugly of AI", stručnjakinja za umjetnu inteligenciju Geertrui Mieke De Ketelaere otkrit će nam sve ono što nismo znali da želimo znati o AI-ju u svijetu ljudskih potencijala.

Kao uvertiru u njeno predavanje na predstojećoj konferenciji, s Geertrui smo sjeli na ‘čašicu razgovora‘, otkrivajući pritom na koje sve načine AI oblikuje, mijenja i preispituje način na koji živimo i radimo.

U prvom planu je i dalje velika zabluda

Tijekom karijere duge gotovo tri desetljeća, Mieke de Ketelaere radila je u brojnim velikim tehnološkim kompanijama poput IBM-a i Microsofta, a njen osobni fokus trenutno je usmjeren na etička razmatranja uloge umjetne inteligencije te kreiranje i odgovornih praksa koje su neophodne za izgradnju povjerenja i osiguranje pozitivnog utjecaja AI-ja.

Prema njenom mišljenju, kada pričamo o umjetnoj inteligenciji i njenim dosadašnjim, kao i budućim učincima na svijet, i dalje najčešće u prvi plan stavljamo veliku i raširenu zabludu. Onu o ‘superinteligentnoj AI koja preuzima svijet‘.

- Ova ideja, često popularizirana znanstvenom fantastikom, sugerira da će AI sustavi nadmašiti ljudsku inteligenciju i potencijalno predstavljati egzistencijalnu prijetnju čovječanstvu. Iako su svi dosad ostvareni iskoraci vezani uz umjetnu inteligenciju bili izvanredni i nastavljaju se razvijati, koncept autonomnog, svjesnog AI sustava s namjerom i sposobnošću da dominira čovječanstvom uglavnom je spekulativan i pretjeran - kaže de Ketelaere. Trenutnim AI sustavima nedostaje pravo razumijevanju, svijest i sposobnost samostalnog donošenja odluka, pojašnjava. Dodaje kako AI djeluje unutar predefiniranih parametara postavljenih od strane ljudskih programera, usmjerenih na obavljanje različitih zadataka ili rješavanje određenih problema.

- Odgovorni razvoj i implementacija AI-a prioritetiziraju etička razmatranja, sigurnosne mjere i ljudsku kontrolu. Ključno je razlikovati stvarni napredak u razvoju tehnologije i senzacionalističke prikaze u popularnoj kulturi - poručuje Mieke De Ketelaere

Ulazak u eru povećane efikasnosti i inovacija

U posljednje vrijeme, područje umjetne inteligencije svjedočilo je nizu inovacija koje se bez problema integriraju u naš svakodnevni život. Među njima, obrada prirodnog jezika doživjela je primjetna poboljšanja, potičući razvoj naprednih virtualnih asistenata, chatbotova i usluga prijevoda jezika koji obećavaju redefiniranje interakcija između čovjeka i računala.

- Ovaj proboj ima potencijal revolucionirati industrije poput igara, dizajna i zabave stvarajući realistične slike, videozapise i virtualne okoline. Pojava Edge AI-a započela je novu eru ugradnjom umjetne inteligencije izravno u uređaje. To olakšava brzu obradu podataka i donošenje odluka u stvarnom vremenu, potičući rast pametnih uređaja, autonomnih vozila i interneta stvari (IoT) u mainstream aplikacije - navodi.

S etičke strane, AI je privukao značajnu pažnju, što je dovelo do razvoja alata i praksi za ublažavanje pristranosti.

- Osiguravanje pravednosti u primjenama AI-a, posebno u kontekstima poput zapošljavanja i ljudskih potencijala, kaznenog pravosuđa i financijskih usluga, postaje sve važnije. Umjetna inteligencija osigurava transparentnost u procesima donošenja odluka, posebno u područjima poput zdravstva, financija i autonomnih sustava. U području robotike i automatizacije, AI-driven sustavi dosežu nove razine složenosti. Od proizvodnje do logistike i usluga, integracija robotike i AI-a preoblikuje industrije, otvarajući eru povećane efikasnosti i inovacija - kaže.

Dok se ove inovacije u AI-u nastavljaju odvijati, njihova brza integracija u svakodnevni život ovisi o čimbenicima poput regulatornih okvira, društvenog prihvaćanja i sazrijevanja tih revolucionarnih tehnologija, napominje.

- Dinamična priroda AI-a osigurava da je važno biti informiran o najnovijim razvojima kako bismo razumjeli njegov evoluirajući utjecaj na naša svakodnevna iskustva - zaključila je Mieke De Katelaere.

