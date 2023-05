Zašto se pri otvaranju biznisa toliko susrećemo s otporom bližnjih, a podršku nam pružaju stranci?

Da je poduzetnik biti lako, poduzetnik bi bio svatko. U procesu pokretanja vlastitog biznisa, puno toga otkrivamo o nama samima i o okolini u kojoj se nalazimo. Koliko dobro ‘hendlamo‘ stresne situacije, kako se nosimo s vanjskim (i unutarnjim) kritikama, jesmo li sposobni proći kroz najgore i naposljetku izgraditi kvalitetnu priču te koliko čvrst karakter imamo u trenutku kada bi najradije dignuli ruke od svega i odustali.

Puno je mikro, srednjih i velikih borbi koje svaki poduzetnik vodi sam sa sobom u procesu preobrazbe od kreativne ideje do stabilnog poduzeća, ali na početku je vrlo bitno uz sebe imati ljude koji vjeruju u to da naši snovi mogu postati stvarnost. Ne rijetko se događa da najveću podršku dobivamo od ljudi koji nas najmanje poznaju, a naši bližnji rezervirano nas tapšaju po ramenu s često neizrečenim ‘možda ti to i nije baš pametno‘.

Manjak podrške pa čak i otpor česta su pojava kada je riječ o obitelji i bliskim prijateljima poduzetnika u nastajanju. O tome smo, prikladno, razgovarali s jednim psihologom i jednim poduzetnikom.

Teško je spriječiti takve situacije

- Da, zanimljiv je to paradoks. Razloga u pozadini može biti nekoliko, a najčešće se radi o tome da podršku ne dobivamo zbog toga što se naši bližnji u pravilu brinu za nas i žele nas ‘sačuvati‘ od neuspjeha, pa shodno tome neće niti podržavati nešto što može uzrokovati taj neuspjeh. A neki su nam možda i zavidni jer smo se odlučili na pothvat za koji oni jednostavno nemaju (i/ili nikada neće imati) hrabrosti, a možda razmišljaju o njemu - objasnio je Sandro Kraljević, psiholog i osnivač, vlasnik i direktor Mind Laba.

Teško je, smatra Kraljević, spriječiti takve situacije - jer ljude ne možemo mijenjati. Našim bližnjima možemo prezentirati najbolje osmišljen poslovni plan i najdetaljniju analizu troškova i rizika, ali čak ni to nije dovoljna garancija zbog koje će oni promijeniti svoje stajalište. Ipak, kad osvijestimo da se u pozadini tog nepružanja podrške zapravo krije dobra namjera, to daje drugačiju perspektivu.

- Najbitnije je da te razumiju i da su tu kada ti je teško. Jer svaki poduzetnik, da bi nešto stvorio u početku, najviše troši svoje vrijeme jer mu je to jedini kapital. E baš zbog toga je bitno da to okolina razumije. Moje je pokretanje Vesele Motike temeljeno na podršci najbližih te se kontinuirano oslanjam na savjete iz obitelji vezane za projekte i nedoumice.

Ono što bih izdvojio kao bitno jest to da je moj otac tek za Veselu Motiku rekao ‘to je to‘, a za prošle poduhvate nije baš bio oduševljen. Stoga ne treba gledati sve crno i bijelo, a možda je nekada i nedostatak podrške znak da preispitamo projekt i poslovni model - objasnio je Sergej Lugović, izvršni direktor tvrtke Vesela Motika koja se bavi ekološkim uzgojem i razvojem poljoprivredne tehnologije.

Situacija se lagano mijenja

Manjak podrške može negativno utjecati na produktivnost i ambicioznost mladih ljudi koji žele pokrenuti vlastiti biznis, ali Kraljević smatra da se poduzetnička klima u Hrvatskoj mijenja na bolje.

- Nedovoljna razvijenost kulture poduzetništva u samoj državi i nedostatak podrške od strane države dodatno ‘dolijevaju ulje na vatru‘. Mali je postotak poduzetnika u Hrvatskoj - malen, barem, naspram činjenice da hrvatski BDP ‘počiva‘ na poslovanju malih i srednjih privatnih kompanija. Na sreću, situacija se lagano mijenja, a mindset ‘ne talasaj‘ i ‘zaposli se u jednoj firmi i budi tamo do penzije‘ se ipak lagano napušta smjenom generacija kojoj svjedočimo - komentirao je Kraljević.

Nepoduzetnička kultura koja i dalje vlada u Hrvatskoj preuzela je to od prošle države te tranzicijske ekonomije, smatra Lugović i dodaje da je u toj priči vrlo bitna i dinamika tehnoloških promjena ‘koja se intenzivirala zadnjih par desetljeća‘ te više ništa nije sigurno... ‘a stara okolina je navikla na nešto sigurno‘, zaključio je Lugović.