Combis: Sukreator IT povijesti ovog dijela Europe

Combis je odradio tisuću uspješnih projekata u zemlji i inozemstvu. Ima više od sedamdeset tehnoloških tvrtki partnera i petsto tvrtki korisnika

Combis je oduvijek bio tvrtka promjena i transformacija: od vlasničkog segmenta (startao je kao privatna tvrtka, a 2010. postao je dio HT Grupe), širine portfelja (nemoguće je izbrojiti koliko ima rješenja i usluga, a stalno dodaje nove), lokacijski (česta seljenja) do načina rada (stalno ažuriranje). Uz predanost učenju žilav duh informatičara bio je i ostao dio kompanijske kulture. Combisove su ključne kompetencije ​ekspertiza za okružje u više oblaka (engl. multicloud) – od rješenja i usluga za pružatelje usluga u oblaku, preko javnog i privatnog oblaka do rješenja iz oblaka te, naravno, projekata privatnog oblaka. Da bi lako pozicionirao mnoge proizvode u oblaku na tržište, oformio je brend Cloud No. 9.

Potpuna online sigurnost

Uz to nudi kompletnu online sigurnost koju kompanije trenutačno mogu zatrebati. To su, primjerice penetracijska testiranja, provjere ranjivosti, socijalni inženjering, statička i dinamička analiza izvornoga koda i analiza malicioznoga koda. Ima mnogo usluga, ali sve one mogu biti obuhvaćene i posložene u poznatu uslugu 30SEC. Combisov tim za sigurnost ima najbolje ocijenjene sigurnosne certifikata svjetskih dobavljača. Osim toga, ima rješenja i usluge za softverski definirane mreže, rješenja za objedinjenu komunikaciju, ekspertizu​ za telco voice​ te izrađuje aplikacije prilagođene specifičnim željama i potrebama korisnika.

Combis je sudjelovao u svim ciklusima razvoja hrvatske informatike te radio na mnogim projektima u kojima je informatika probijala barijere. Na taj je način sudjelovao u kreiranju IT povijesti ovog dijela Europe. Sve je počelo jasnom postavkom da cijeni znanje, certifikaciju i sluša što tržište treba. Zbog toga je iza Combisa više od tisuću uspješnih projekata u zemlji i inozemstvu, više od sedamdeset tehnoloških tvrtki partnera te više od petsto tvrtki korisnika.

Među više stotina korisnika mnogo je pozitivnih referenci, većinom se odnose na financijsku, telekomunikacijsku i proizvodnu industriju te državni sektor i javne ustanove u Hrvatskoj i u inozemstvu. Osim ureda diljem Hrvatske, ima urede u Srbiji i Bosni i Hercegovini, a realizirao je i projekte u Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori, Grčkoj, Turskoj, Izraelu, na Malti te u drugim zemljama.

Društveno odgovorno

Potkraj 2022. u Combisu je bilo 469 zaposlenih, među kojima su najbrojniji sistemski inženjeri. Tvrtka posluje društveno odgovorno i organizira velik broj inicijativa pod krovnim sloganom #GetInvolved. Primjerice, obilježava Međunarodni dan žena omogućujući svim zaposlenicama da imaju slobodan dan. Obilježava i Međunarodni dan muškaraca, 19. studenoga, pri čemu je glavni cilj fokusirati se na zdravlje muškaraca svih dobnih skupina te poboljšati rodne odnose. Kraj prošle godine protekao je u znaku projekta ‘Combisovi humanitarci‘ kad su Combisovi zaposlenici prodavali slikovnice iz zbirke ‘Bajke u digitalnom svijetu‘ kojoj je cilj educirati djecu o opasnostima na internetu. ‘Bajke u digitalnom svijetu‘ dio su velike edukativne kampanje o online sigurnosti i razvoju Combisove prepoznatljivosti kao kompanije najviše sigurnosne ekspertize. Kampanju je javnost prepoznala, a priznala ju je i struka dodijelivši joj Best Employer Brand Adria, nagradu za najbolju integraciju employer brenda i korporativnog brenda.

Najsofisticiranija rješenja

Combisovi poslovni planovi sažeti su u poruci ‘Kreiramo zajedno‘ koja ujedinjuje više od trideset godina tvrtkina postojanja na tržištu, a zahvaljujući zaposlenicima, njihovu učenju i stručnosti isporučuje najkompleksnija tehnološka rješenja. Izdvaja se kao tvrtka koja može isporučiti najsoficiranije ICT projekte u Hrvatskoj i regiji, i to se u budućnosti neće mijenjati. Combisov je cilj izvući maksimum iz tehnologije, pri čemu polazi od ideje da je preduvjet za pružanje kvalitetnih usluga uvijek stjecanje dubljeg razumijevanja poslovanja svakog korisnika, tržišnog okvira unutar kojih posluje, svih izazova s kojima se svakodnevno susreće te postojeće razine IT razvijenosti korisnika. Naime, tehnologija je dostupna svima, ali stručnost je ta koja najviše razlikuje.