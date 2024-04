Goran Ivanišević i Luna Vujović predstavili novu zakladu UNIQA SEE Future – podrška za bolju budućnost

Kad teniska legenda Goran Ivanišević i mlada, iznimno talentirana zvijezda tenisa, Luna Vujović, udruže snage i u Zagrebu na Europskom trgu odigraju nesvakidašnji egzibicijski meč, u pitanju je najava velike i iznimno važne suradnje. Ulaganje u mlade talente, u ljepšu i bolju budućnost, u samoj je srži poslovanja zaklade osnovane s ciljem pružanja podrške mladim ljudima koji se svojim sposobnostima i talentima ističu u sportu, kulturi i održivosti. UNIQA SEE Future zaklada djelovat će na području jugoistočne Europe: u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Rumunjskoj i Crnoj Gori, a velikim događajem za javnost predstavljena je i prva mlada sportska nada koju će zaklada podržati – Luna Vujović, pobjednica Europskog juniorskog prvenstva te pobjednica Wimbledona za juniore do 14 godina.

Luna je posvećena sportašica koja tenis igra od svoje šeste godine, a ne skriva koliko joj je važna podrška.

- Podrška roditelja i obitelji je najvažnija, ali jako je lijepo i ohrabrujuće imati iza sebe ljude i organizaciju kao što je UNIQA osiguranje. Iskustvo i perspektive koje nam mentori, koji su već prošli brojne izazove u životu mogu prenijeti, su neprocjenjiva. Nitko vas ne može pripremiti za ono što slijedi i što će se dogoditi, svatko ima svoj put, no poticajno je čuti druge i osjećam se odgovornom jer vjeruju u mene - rekla je na predstavljanju Luna Vujović.

Osigurati mladima bolje uvjete kako bi maksimalno razvili potencijale i ostvarili svoje ciljeve, misao je vodilja nove zaklade:

- Ovim potezom napravili smo iskorak u društveno odgovornom poslovanju aktivno sudjelujući u kreiranju naprednijeg društvenog okruženja. Cilj zaklade je poticanje lokalnih zajednica i jačanje uključenosti kroz razne programe podrške u skladu sa sloganom ‘Živimo bolje zajedno‘ čime se potiče solidarnost i suradnja za ostvarenje zajedničkih ciljeva. Ideja Zaklade proizašla je iz misije UNIQA osiguranja koja se temelji na poboljšanju života klijenata i njihovih obitelji inovativnim ponudama i uslugama, ali i podržavanjem odgovornog razvoja zajednice - naglasio je povodom predstavljanja zaklade Adel Bahtanović, predsjednik UNIQA SEE regije.

U sve složenijem svijetu prepunom izazova – od klimatskih promjena, prirodnih katastrofa do ratova i inflacije – povjerenje i sigurnost postaju sve važniji za društvo i gospodarstvo, ali i za svakog pojedinca. Upravo tu UNIQA želi igrati važnu ulogu svojim društvenim angažmanom. UNIQA SEE Future zaklada bit će katalizator pozitivnih društvenih promjena jer je korporativna filantropija jedan od ključnih pokretača društvenog razvoja.

Djelovanje Zaklade bit će usmjereno na tri područja: sport, kulturu i održivost. Prvi sportski talent kojeg će Zaklada podržati je tenisačica Luna Vujović, juniorska pobjednica Wimbledona. Riječ je o jednoj od najvećih mladih nada srpskog tenisa, koja je 2022. osvojila čak četiri od pet Tennis Europe finala na kojima je nastupila. Luna je prilikom predstavljanja Zaklade u Zagrebu odigrala egzibicijski meč s Goranom Ivaniševićem, brand ambasadorom UNIQA osiguranja. Goran će u ulozi mentora mnogim mladim sportskim talentima pružiti podršku.

- Sretan sam što kroz ovu zakladu i suradnju s UNIQA osiguranjem mogu pomoći mladim ljudima jer sam svjestan koliko je podrška bitna. Puno su se promijenile okolnosti u odnosu na vrijeme kad sam ja bio na početku karijere i kad sam se oslanjao na podršku vlastite obitelji. Kad ste mladi, u početku je jako važno da se možete osloniti na nekoga tko ima iskustvo i zahvaljujući svemu što sam u životu prošao, drago mi je da kroz zakladu mogu biti podrška mladim talentima, bez obzira bave li se sportom ili nekom drugom aktivnosti - izjavio je na predstavljanje zaklade Goran Ivanišević.

Podrška Zaklade kulturi započet će partnerstvom sa Sarajevo Film Festivalom koji UNIQA sponzorira drugu godinu zaredom, ali i drugim projektima za podršku mladim umjetnicima. Zaklada UNIQA SEE Future, među ostalima, promiče i filantropiju, zdrave stilove života, podupire inicijative usmjerene na zaštitu okoliša i pitanja održivosti, društveno odgovorno poslovanje, umjetnost (film, glazba, fotografija, slikarstvo), suvremena zanimanja i trendove u digitalnom svijetu i brojna druga područja koja direktno služe kao podrška lokalnim zajednicama. To je potvrđeno i na jučerašnjoj donatorskoj večeri povodom osnivanja UNIQA SEE Future zaklade kojoj su prisustvovale mnogobrojne ličnosti iz svijeta sporta, kulture i biznisa. Aukcijom vrijednih sportskih predmeta prikupljena su i dodatna sredstva za podršku mladih talenata u regiji.

UNIQA SEE Future zaklada fokusirat će se na pružanje podrške mladim talentima jer su oni nositelji promjena i imaju potencijal transformirati lokalne zajednice. Kroz programe stipendiranja i mentorstva, zaklada će pružiti mladima resurse i prilike da usavrše svoje talente i ostvare svoj puni potencijal.