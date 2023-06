Ljetni odmor u Hrvatskoj planira 40 posto građana, najveća briga rast cijena

Ljetni odmor u Hrvatskoj planira ove godine 40 posto hrvatskih građana, a 32 posto ih razmatra tu mogućnost, pri čemu je njih 56 posto najviše zabrinjava rast cijena, odnosno inflacija, pokazalo je istraživanje MasterIndex.

To tradicionalno istraživanje kompanija Mastercard o namjerama putovanja provela je online u travnju ove godine na uzorku od tisuću korisnika bankarskih usluga u Hrvatskoj od 18 do 55 godina, a ono je pokazalo da će većina onih koji planiraju ljetovati u Hrvatskoj to učiniti na moru, a njih 52 posto pritom će birati privatni smještaj.

Privatni smještaj na prvom mjestu, u hotele s većim primanjima

Od onih koji će boraviti u privatnom smještaju, oko trećine ispitanih je reklo da će biti u vlastitoj vikendici ili kod rodbine/prijatelja, dok će hotele odabrati njih 17 posto, i to najviše njih ili 37 posto koji imaju veća primanja.

Za kampove se odlučuje 6 posto ispitanih, i to većinom iz Istre, Primorja, Gorskog kotara i Sjeverne Hrvatske.

Većina ili 60 posto njih pri odabiru destinacije najvažnijim smatra dobar omjer cijene i kvalitete smještaja, dok ih 42 posto želi odmor provesti u manjim destinacijama bez velikih gužvi.

Klimatski uvjeti su važni za njih 39 posto, prometna povezanost za 36 posto, a gastronomska i kulturna ponuda za njih 30, odnosno 26 posto, za što istraživači kažu da je manje nego lani.

U usporedbi s prošlom godinom, u 2023. sličan je postotak onih koji planiraju ljetovati u Hrvatskoj, njih 72 posto (kada se zbroje oni koji planiraju i o tome razmišljaju), što je veći postotak nego u pandemijskim godinama 2020. i 2021.

Smještaj većina ili 61 posto rezervira putem specijaliziranih internetskih stranica za rezervaciju smještaja ili putničkih agencija, najviše ih to ili 53 posto plaća karticama, a gotovinom 41.

Od onih koji ne planiraju odlazak na more 31 posto ih živi na moru

Prema istraživanju MasterIndex, osim rasta cijena, određena prepreka za putovanja na odmore je i financijska nesigurnost, za njih 18 posto, što je znatno manje nego lani, kada je to navodilo njih 43 posto, ali su se njihove financijske nemogućnosti povećale za njih 21 posto, dok je to lani iskazivalo njih 3 posto.

Među onima koji pak ne planiraju ovo ljeto odlazak na odmor, 31 posto njih živi na moru, a prema spolu više je muškaraca nego žena koji ne žele na more, 18 naspram 6 posto.

Ljetovanje izvan Hrvatske planira pak 4 posto ispitanika, i to najviše zbog, kako su naveli u istraživanju, povoljnijih cijena.

Do kraja godine 90 posto ispitanih planira na neko putovanje

Prema planovima koje su izrazili ispitanici za putovanja ove godine općenito, ne samo ljetovanje, 90 posto ih je reklo da planiraju putovanja, i to najviše ili 77 posto po Hrvatskoj, a svaki četvrti bi u susjedne zemlje ili po Europi.

Pritom su putovanja po Hrvatskoj nešto manje popularna nego lani, za oko 6 posto, dok raste zanimanje za posjete zemljama u regiji, pa i izvan Europe, te njih 7 posto planira na drugi kontinent.