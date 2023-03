Ljudi, pretjerali smo. Donosimo 10 bezbolnih načina kako se ‘skinuti‘ s mobitela

Od kad je smartphone izmišljen previše ga vrtimo po rukama. Možda je u početku bilo razumljivo da su ljudi neprestano na telefonu, istražujući novi svijet mogućnosti. Moglo se tolerirati i u vrijeme pandemije kada smo se manje družili i aktivnosti su nam bile ograničene pa smo, recimo, putem mobitela kupovali. Međutim, ta su vremena iza nas, a mi postajemo sve gori i o mobitelima sve ovisniji.

Prema zadnjim istraživanjima analitičke kompanije App Annie koja je lani objavila godišnji izvještaj State of Mobile 2022, ušli smo u ‘najmobilnije‘ vrijeme u povijesti. U svijetu aplikacija smo više nego ikad, konkretno 4.8 sati dnevno, što je ukupno trećina vremena našeg budnog stanja. I 30 posto vremena više nego u 2019.

Osim što nam kradu pozornost, ekrani nam uzimaju i novac. Prema istom istraživanju, 320 tisuća dolara prolazilo je kroz app trgovine svake minute u 2021, 20 posto više nego rekordne 2020, a danas je to vjerojatno i više.

Stoga ne čudi da su svoju pažnju i svoja sredstva u mobilne aplikacije usmjerili i oglašivači koji su lani na ‘mobilne‘ oglase potrošili 350 milijardi dolara, 55 milijardi više nego u 2021, piše u istraživanju. Najpopularnija aplikacija je bila TikTok, na kojoj su korisnici proveli 90 posto više vremena nego 2020.

Možda još nismo niti svjesni svih posljedica pretjerivanja jer smo prva generacija smartphonea, ali svi ti rekordi uvelike utječu na naš društveni život, naše financije te fizičko i mentalno zdravlje. Vrijeme je da priznamo da nemamo apsolutno nikakvu kontrolu nad sobom kad je u pitanju racionalno korištenje telefona te da on loše utječe, kako na našu produktivnost, tako i na živce. Većina će reći da im mobitel smeta i uznemiruje ih, ali će istovremeno gledati u njegov ekran.

Istraživanja pokazuju da odrasle osobe na mobitelu potroše duplo više vremena od onoga za kojeg misle da su potrošili. Stoga ne čudi da se, paradoksalno, razvijaju aplikacije koje nam pomažu da sami sebe zauzdamo i ‘skinemo‘ se s telefona. U nastavku donosimo nekoliko najbezbolnijih savjeta koje je osmislio Jari Roomer i objavio na Medium.com:

1. Isključite obavijesti

Ovo je jedna od lakših metoda kojom ćete kontrolirati vrijeme utrošeno na mobitelu jer vam neće stalno stizati poruke i e-mail. Obavijesti i ‘alertovi‘ su napravljeni da vam odvlače pažnju od onoga što radite i tjeraju vas da pogledate u ekran. Dopuštajući opciju obavijesti dajete dopuštenje Facebooku, YouTubeu, Googleu i svim ostalim aplikacijama da vas ‘uvuku‘ u svoj svijet kad god to požele. Stoga, kada ste koncentrirani na važne zadatke i trebate povećati produktivnost, ne dajte im tu mogućnost.

2. Promijenite lokaciju aplikacije

Otvaranje pojedinih aplikacija je postala stvar navike i automatizma. Kako bismo si dali malo vremena, nije loše povremeno preseliti aplikaciju na neko drugo mjesto unutar telefona. Prvih nekoliko dana ćete vjerojatno automatski kliknuti na mjesto na kojem se ranije nalazila bila no to samo pokazuje koliko je to nesvjesna navika. Promjenom lokacije uložit ćete malo svjesnog napora kako biste joj pristupili i koristili ju svjesno i s razlogom.

3. Brišite aplikacije (i ne samo one koje nikada ne koristite)

Nije teško pobrisati aplikacije koje nikada ne koristite. No ne bojte se riješiti i onih koje vam odvlače previše pažnje i na koje trošite više vremena nego što biste željeli. Klikom ‘deinstaliraj‘ najsigurnije će te se uspješno boriti protiv otmice vremena, fokusa i mentalne čistoće. Zbog toga nećete biti neinformirani. Sami možete povremeno pretraživati vijesti na portalima, a aktualne vijesti doći će ionako do vas drugim kanalima.

4. Instalirajte aplikacije za mjerenje i ograničavanje vremena

Možda zvuči ironično, ali instaliranjem takvih aplikacija provest ćete manje vremena na mobitelu. Primjerice, Screentime mjeri koliko točno vremena provodite na telefonu i koje vam aplikacije odvlače najviše pažnje. Uz to, ova aplikacija omogućuje vam i vremensko ograničenje korištenja aplikacije koje vas najviše ‘napadaju‘. Primjerice, ograničite korištenje Instagrama na 15 minuta dnevno i više od toga nećete moći, što će vam i poboljšati iskustvo provjeravanja Instagrama, bez pretjerivanja.

5. Gaming blokada

Još jedan ‘bloker‘ vaših aktivnosti na mobitelu je aplikacija Forest koja vas kroz igru ograničava u korištenju mobitela. Putem te aplikacije sami sebi određujete koliko ćete koristiti mobitel, a ukoliko uspijete u svojoj namjeri, u vašoj ‘digitalnoj šumi‘ narast će drvo. Nekorištenje telefona na taj način postaje zabavnije.

6. Ne koristite mobitel prvih 30 do 60 minuta nakon buđenja

Studija IDC Research pokazala je da oko 80 posto korisnika mobitela počinje s njegovim korištenjem u prvih 15 minuta nakon buđenja. I to je veliki problem jer sve naše prve misli, ideje i fokusi automatski nestaju i zamjenjuju ih vanjske poruke, e-mailovi i obavijesti telefona. Umjesto da smo fokusirani na vlastite ciljeve, prisiljeni smo reagirati na tuđe. Biste li u svoju spavaću sobu čim se probudite pustili stotinu ljudi da vas obasipaju svojim stavovima, mišljenjima, komentarima? Zašto bi im to dopustili putem uređaja. Osim toga, provjeravanje telefona odmah pri buđenju povećava nam dnevnu razinu stresa. Kako bismo to izbjegli, preporuka je da prije spavanja mobitel stavimo u ‘zrakoplovni‘ mod, da ga ne punimo tijekom noći u spavaćoj sobi, odnosno da ga uopće niti ne nosimo tamo gdje spavamo. Kupite analognu budilicu kako vas ne bi budio mobitel.

7. Ostavite ga kod kuće kad god možete

Mnogo ljudi godinama iz kuće nije izašlo bez svog mobitela, što znači da je uređaj već jednim dijelom postao dio nas. Postali smo kiborzi. Smanjite ovisnost tako što ga nećete voditi svugdje sa sobom u svakom dijelu dana.

8. Čitajte, šećite, družite se s ljudima

Kada biste sat vremena ‘skrolanja‘ zamijenili sa sat vremena čitanja, zamislite koliko biste novih korisnih stvari naučili te se duhovno i intelektualno obogatili. Čitanje je najproduktivnija zamjena za bilo koju distrakciju, bilo da se radi o mobitelu ili Netflixu. Odlaskom u šetnju, ne samo da ćete si priskrbiti veću količinu vitamina D već ćete istražiti ono što se se nalazi u vašem okruženju u realnom vremenu te osjetiti umirujući efekt na vaš um i zadovoljstvo zbog fizičke aktivnosti. Ljudi su stvoreni da bi se kretali. Stvoreni su i za blisku interakciju s drugim ljudima. Stoga, umjesto vječitog dopisivanja putem mobitela, nazovite osobu i nađite se s njom uživo. Razgovor će sigurno imati puno više dubine i smisla.

9. Naučite neki novi jezik ili vještinu

Za vrijeme koje provedemo po raznim aplikacijama, možemo naučiti još jedan strani jezik ili vještinu. Mozak žudi za podražajima, to je ljudska priroda, ali način na koji ćemo zadovoljiti tu žudnju je ključan. Nije isto zadovoljavamo li potrebu za podražajima kompulzivnim provjeravanjem društvenih mreža ili je vježbanjem nove vještine, čitanjem knjige i učenjem novog jezika.

10. Vrijeme za ‘varanje‘

Još jedna stvar koja pomaže u trošenju manje vremena na telefonu je da mu se povremeno potpuno prepustimo, ali da pri tom jasno definiramo kada i kako. Za to vrijeme možete na telefonu raditi što god hoćete, od pretraživanja društvenih mreža, osvježavanja ‘newsfeeda‘ svakih 20 sekundi ili dijeljenja memova. Metoda ‘varanja‘ već je uvriježena u svijetu fitnessa, gdje postoji ‘dan za varanje‘ u kojem jedemo što god želimo.

I zaključno, da bi sve ovo imalo smisla, počnite primjenjivati barem dva ova savjeta odmah, prije nego što vas nesvjesno zavede neka druga stranica ili aplikacija.