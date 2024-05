Proizvođač PVC profila Deceuninck lansirao kalkulator ugljika za jednostavnije i učinkovitije mjerenje ugljičnog otiska

Deceuninck, jedan od vodećih svjetskih proizvođača PVC profila za prozore i vrata, u skladu sa svojom predanošću održivom poslovanju, kreirao je vlastiti kalkulator ugljika koji će proizvođačima i instalaterima stolarije olakšati mjerenje ugljičnog otiska. Deceuninck kontinuirano povećava udio recikliranog materijala u svojim PVC profilima s obzirom na to da prerada recikliranog materijala troši 90 posto manje energije i time uzrokuje manje emisije ugljika od proizvodnje novog materijala. Deceuninckov je cilj smanjenje stakleničkih plinova za 60 posto do 2030. u odnosu na referentnu 2021. godinu te nulta emisija do 2050. godine.

Od 2019. godine, Deceunick izračunava svoj ugljični otisak pomoću Protokola o stakleničkim plinovima, koji je najčešće korišten globalni standard za mjerenje i upravljanje emisijama stakleničkih plinova (GHG) iz poslovnih operacija, lanaca vrijednosti i mjera ublažavanja.

Protokol o stakleničkim plinovima (GHG protokol) postavlja tri ključna područja za mjerenje; 1. izravne emisije ugljika iz rada, kao što su izgaranje fosilnih goriva za grijanje, ispitivanje motora i vozila tvrtke, 2. neizravne emisije proizvedene kupljenom električnom energijom, toplinom i parom te 3. neizravne emisije u lancu vrijednosti nastalih proizvodnjom dijelova i komponenti u lancu opskrbe.

Lansiranjem kalkulatora ugljika proces mjerenja ugljičnog otiska bit će još jednostavniji, a svojim novim kalkulatorom Deceuninck nastoji i drugim tvrtkama koje su predane održivosti olakšati mjerenje ugljičnog otiska. Alat je jednostavan za korištenje i potpuno besplatan za Deceuninck partnere te je kreiran po mjeri u skladu s potrebama tvrtki u industriji prozora.

Kako izračunati ugljični otisak?

Prvi korak je unos ključnih metrika koje većina tvrtki danas redovito bilježi, poput godišnje potrošnje energije ili goriva, vode, količine prikupljenog i recikliranog otpada. Temeljem unosa ključnih podataka, alat izračunava emisije ugljika i pregledno sažima rezultate. Rješenja za smanjenje ugljičnog otiska tvrtki kriju se u povećanju udjela obnovljivih izvora energije u proizvodnim procesima, u smanjenju CO2 u lancima opskrbe, ali i značajnom povećanju recikliranih materijala u proizvodnji.

Izračun se može provoditi svake godine kako bi korisnici mogli pratiti svoj napredak prema održivosti. Nakon lansiranja kalkulatora ugljičnog otiska, Deceuninck će pružiti podršku pri implementaciji partnerima koji odluče koristiti ovaj alat.

Svaki prozor je bitan

Deceuninck kontinirano unaprjeđuje svoj asortiman kako bi domove učinio energetski učinkovitijima. Slijedeći svoju strategiju održivosti, pod geslom „Svaki prozor je bitan”, Deceuninck naglašava održive aspekte svojih profila i njihov pozitivan utjecaj, kako na životnu udobnost, tako i na okoliš i naš planet. Naime, ovi vrhunski profili jamče izvrsnu izolaciju, što u konačnici rezultira uštedom i manjim računima za potrošnju energije, ali i manjim ekološkim otiskom. Upotreba recikliranog materijala u jezgri profila čini sustav vrlo održivim, a profili se mogu u potpunosti reciklirati u Deceuninckovom pogonu za recikliranje u Belgiji.