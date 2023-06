Reboot Games Weekend ovoga vikenda oduševio posjetitelje s najuzbudljivijim finalima do sada

Završeno je 11. izdanje najprestižnije regionalne A1 Adria League. Ovoga vikenda finale za pamćenje okrunilo je pobjednike u tri igre – FIFA23, CS:GO i Brawl Stars. Napetost je bila prisutna u zraku sva tri dana Reboot Games Weekenda powered by A1, dok su se najbolji među gejmerima na Zagrebačkom Velesajmu, od 9. do 11. lipnja, natjecali za 16.800 eura, što je najveći ukupni nagradni fond do sad.

Prvoga dana Reboot Games Weekenda powered by A1 održalo se napeto finale u FIFA23. Nakon teške borbe svjedočili smo trijumfalnoj pobjedi Tarika Novo, koji se okitio svojom petom titulom pobjednika A1 Adria League. I ove godine titulu pobjednika u finalu Brawl Starsa odnijela je ekipa Salada de Frutas, koja je tako potvrdila svoju dominaciju na regionalnoj Brawl Stars sceni. Zadnjeg dana održano je veliko finale u CS:GO, a ekipa pod nazivom Zero Tenacity nadigrala je rezultatom 3:0 ekipu Jake bube te su tako obranili svoju prošlogodišnju titulu.

A1 Student eChallenge

Osim finalista svima dobro poznate A1 Adria League, na Reboot Games Weekendu powered by A1, okrunjeni su i ŠKRGA11 i Algebra, pobjednici A1 Student eChallengea. Novi format gejmerskog natjecanja namijenjen isključivo studentima, nastao je u suradnji A1 Hrvatska i četiri najistaknutija tehnička fakulteta u Hrvatskoj - Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER), Visokog učilišta Algebra, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (PMF) i Tehničkog veleučilišta u Zagrebu (TVZ), uz ukupni nagradni fond u iznosu od 1530 eura.

Osim dobre zabave, ovim natjecanjem telekom je studentima omogućio i priliku da se osim u gejmerskim ulogama iskušaju i u administrativnim, a sve s ciljem kako bi mlade potaknuo na razvoj karijera u svijetu videoigara. Tako je na A1 Student eChallengeu, Andrija Banić s FER-a imao priliku biti sukomentator u FIFA23.

- Iz godine u godinu rastemo zajedno s našim vjernim igračima i obožavateljima koje okupljamo na najširoj optičkoj mreži, s minimalnom latencijom, u Hrvatskoj. Kontinuirano ulažemo u zajednicu koja nam svojim sve većim interesom ukazuje kako činimo pravu stvar. Kao telekom osjećamo veliku društvenu odgovornost prema svim svojim korisnicima, zbog čega pokrećemo brojne projekte kako bismo svi bili #BoljiOnline - izjavila je Iva Ančić, rukovoditeljica brenda, marketinških komunikacija i digitalnog poslovanja, A1 Hrvatska.

Saznajte više o novostima u svijetu A1 Adria League ovdje.