U novom broju saznajte sve o potrošačkim navikama generacije Z

Koliko god je nezahvalno svoditi pojedince u stereotipizirane generacijske okvire, marketing i prodaja moraju pokušati grupirati, odnosno segmentirati potrošače i detektirati uzorke u njihovim potrošačkim navikama i ponašanjima. U tom smislu nemoguće je izbjeći uopćavanje, među ostalim, i na razini generacija. A famozna generacija Z specifična je kad su u pitanju njezina očekivanja. Također, stručnjaci kažu kako su se promjenile i potrošačke navike pa Z-ovci paze i na održivost i društvene vrijednosti. Što sve morate znati o potrošačkim navikama generacije Z, otkriva Marta Premužak u temi tjedna.

Iduće godine Hrvatsku očekuju izbori za Europski parlament, Sabor i za predsjednika države, možda i izbori u vladajućoj stranci. Poslovna zajednica, radnici i analitičari, svi oni odavno su naučili scenarij: dijelit će se šakom i kapom, neće biti nikakva talasanja ili reformi, a o računu za opće čašćenje razmišljat će se poslije. Šteta, jer svi se slažu da je ovo razdoblje idealno za reformske poteze. Povišice u javnom sektoru neki su već iskamčili, pa će i sindikati pokušati. Zašto i ne bi? Uostalom, idu izbori. – Pa tko bi lud propustio priliku?! O izbornoj godini nakon koje će uslijediti mamurluk piše Ksenija Puškarić.

Ekonomisti iz Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije česti su gosti hrvatskih konferencija, ali i odlični sugovornici koji rado odgovaraju na novinarska pitanja. Vjerojatno je najpoznatiji među njima bio pokojni Vladimir Gligorov. No u Institutu rade i mlade analitičarske snage, pa nije netočno reći da je poziciju Gligorova kao vrsnog analitičara regije i EU-a ‘naslijedio‘ Branimir Jovanović, koji je u Institutu angažiran upravo kao odličan poznavatelj regije. I Jovanović je Makedonac (koji odlično govori i piše hrvatski) s iskustvom rada u makedonskoj vladi, zbog čega je na glasu kao osoba s velikim teorijskim znanjem i praktičnim iskustvom. Stoga je Gordana Gelenčer pročačkala s Jovanovićem sve vruće teme.

Velik je uspjeh za domaću tvrtku koja je počela s jednim restoranom u Frankopanskoj ulici u Zagrebu, s jedva desetak zaposlenih, te do danas izrasla u tvrtku od oko tristotinjak zaposlenih koji rade u ukupno 17 restorana u Hrvatskoj i tri u Rumunjskoj. Pripremom i prodajom burgera prošle su godine uprihodili 94,3 milijuna kuna i dosegnuli broj od milijun posluženih burgera. Radi se o Yellow Submarine restaćima a poduzetničku priču ispričala je Marta Premužak.

ChatGPT nije posebno revolucionarna tehnologija. Ajde, napokon da je i to netko rekao. I to ne bilo tko, već Viktor Dörfler, stručnjak za umjetnu inteligenciju koji kaže da ga je jako iznenadilo što javnost, pa i ona stručna, toj tehnologiji pristupa s vrlo malo kritičnosti, ako baš hoćete. To je samo dio marketinške strategije tvrtki koje ju razvijaju na temelju kojeg se stvara dojam da je umjetna inteligencija već sada nalik na čovjeka, a nije. Ni blizu. S Dörflerom je pričala Ksenija Puškarić.

Uz novi broj stiže i poseban prilog ESG koji donosi klimatske teme i odgovara na pitanja jesmo li spremni na sve klimatske zahtjeve i koliko će oni zapravo koštati.